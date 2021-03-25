Головин сделал на 5 обводок больше, чем другие игроки в матче с Мальтой

Полузащитник сборной России Александр Головин был признан лучшим игроком матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Мальты (3:1).
Головин совершил 7 успешных обводок, что на 5 больше, чем у любого другого футболиста в матче. Вторую строчку по данному статистическому показателю между собой делят три игрока Мальты и Далер Кузяев (по 2 обводки).
Мальта - Россия
Удары по воротам 9 - 11
Удары в створ 5 - 4
Владения мячом 45 - 55
Пасы 408 - 483
Точность пасов 77 - 83
Фолы 13 - 10
Команды одного уровня?! И за какое место мы будем бороться в группе с такой игрой?
Мальта - Россия
Удары по воротам 9 - 11
Удары в створ 5 - 4
Владения мячом 45 - 55
Пасы 408 - 483
Точность пасов 77 - 83
Фолы 13 - 10
Команды одного уровня?! И за какое место мы будем бороться в группе с такой игрой?