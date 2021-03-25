Головин сделал на 5 обводок больше, чем другие игроки в матче с Мальтой

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25 марта 2021, 09:28

Полузащитник сборной России был признан лучшим игроком матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Мальты (3:1).

Головин совершил 7 успешных обводок, что на 5 больше, чем у любого другого футболиста в матче. Вторую строчку по данному статистическому показателю между собой делят три игрока Мальты и (по 2 обводки).