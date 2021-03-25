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Головин сделал на 5 обводок больше, чем другие игроки в матче с Мальтой

25 марта 2021, 09:28
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник сборной России Александр Головин был признан лучшим игроком матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Мальты (3:1).

Головин совершил 7 успешных обводок, что на 5 больше, чем у любого другого футболиста в матче. Вторую строчку по данному статистическому показателю между собой делят три игрока Мальты и Далер Кузяев (по 2 обводки).

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ mihaluch (раскрыть)
25 марта в 12:20
Поверь, он против любой сборной столько обводок наберёт. Лига 1 в подтверждение...
Caniggia
Caniggia
25 марта в 10:32
Уровень и скорость всех действий Головина, бросались в глаза. Этим он резко выделялся на фоне ходячих РПЛьских колхозников. Единственный, кто хоть немного близок к европейскому уровню, объёму работы и скоростям - это Кузяев, который набрал отличную форму. Так что, статистика здесь не обманывает, а подтверждает очевидное.
Zenit_84
Zenit_84
25 марта в 10:16
Обводяга Головин
Байкал-38
Байкал-38
25 марта в 10:02
Мальта 176 в рейтинге ФИФА Россия 39! Разве эта статистика повод для гордости?
Мальта - Россия
Удары по воротам 9 - 11
Удары в створ 5 - 4
Владения мячом 45 - 55
Пасы 408 - 483
Точность пасов 77 - 83
Фолы 13 - 10
Команды одного уровня?! И за какое место мы будем бороться в группе с такой игрой?
КЭТиК
КЭТиК
25 марта в 09:49
За это ему и дали лучшего игрока матча.
Futurista
Futurista
25 марта в 09:39
Ну фсе...золотой мяч ему срочно...
mihaluch
mihaluch
25 марта в 09:35
Ну кого обводить как не игроков Мальты.
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