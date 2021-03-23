Левандовски забил больше голов в сезоне, чем любой топ-дуэт в топ-лигах

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски забил уже 35 голов в текущем сезоне Бундеслиги, это больше, чем любая топовая пара форвардов в топ-5 европейских лиг.
Ближайшими «преследователями» поляка являются игроки «Интера» Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку, которые на двоих забили 33 мяча.
Левандовски забил 40+ голов за «Баварию» в шести сезонах подряд.
PS Только вот не понятно почему Левандовски должен уйти куда-нибудь чтобы доказать....в свое время он выступал за Боруссию и доказал скинув Баварию с насеста выведя дортмундцев финал ЛЧ уничтожив по дороге Реал...... а стоило ему уйти и пошла команда Клоппа в разнос...... единственное в чем можно Баварию уприкнуть....то что она забирает себе все лучшее.......... и так было всегда.
PS Только вот не понятно почему Левандовски должен уйти куда-нибудь чтобы доказать....в свое время он выступал за Боруссию и доказал скинув Баварию с насеста выведя дортмундцев финал ЛЧ уничтожив по дороге Реал...... а стоило ему уйти и пошла команда Клоппа в разнос...... единственное в чем можно Баварию уприкнуть....то что она забирает себе все лучшее.......... и так было всегда.
Понимаю, что это никогда не случится, но было бы очень интересно посмотреть, сейчас, сколько Р. Левандовски забил бы за "Ювентус", за "Барселону", за команды, которые далеки от своей наилучшей формы, да даже за ту же "Боруссию" Дортмунд, за которую забивает Холанд, "вытягивая", матчи из безнадёжно - проигранных ситуаций, спасая итоговый результат матча.
Так что, забивать за "Баварию" в Бундеслиге, это одно, а забивать за "Ювентус" это другое, как и за "Боруссию" Дортмунд!
Понимаю, что это никогда не случится, но было бы очень интересно посмотреть, сейчас, сколько Р. Левандовски забил бы за "Ювентус", за "Барселону", за команды, которые далеки от своей наилучшей формы, да даже за ту же "Боруссию" Дортмунд, за которую забивает Холанд, "вытягивая", матчи из безнадёжно - проигранных ситуаций, спасая итоговый результат матча.
Так что, забивать за "Баварию" в Бундеслиге, это одно, а забивать за "Ювентус" это другое, как и за "Боруссию" Дортмунд!
PS Я говорю если Ттх купить приличных игроков к Кейну и Сону то будет просто вторая Бавария только в АПЛ ....... третий бомбардир шпор это Бэйл с 5 мячами....... без шуток серьезно.........вот вы от Моуриньо чето требуетет с такой командой.....
PS Я говорю если Ттх купить приличных игроков к Кейну и Сону то будет просто вторая Бавария только в АПЛ ....... третий бомбардир шпор это Бэйл с 5 мячами....... без шуток серьезно.........вот вы от Моуриньо чето требуетет с такой командой.....
Другого пока и близко не вижу.
Другого пока и близко не вижу.