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Левандовски забил больше голов в сезоне, чем любой топ-дуэт в топ-лигах

23 марта 2021, 12:21

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски забил уже 35 голов в текущем сезоне Бундеслиги, это больше, чем любая топовая пара форвардов в топ-5 европейских лиг.

Ближайшими «преследователями» поляка являются игроки «Интера» Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку, которые на двоих забили 33 мяча.

Левандовски забил больше голов в сезоне, чем любой топ-дуэт в топ-лигах

Левандовски забил 40+ голов за «Баварию» в шести сезонах подряд.

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Все комментарии
David Young
David Young
23 марта в 18:25
Великолепный результат великолепного футболиста.
lobsterdam
lobsterdam
23 марта в 18:24
дадут, дадут ему ГБ в этом сезоне, пусть только не плачет...просто надо будет Месси убедить и если он разрешит, то тогда - да!
DXTK
DXTK ответ Q-J-G (раскрыть)
23 марта в 18:14
    allemz
    allemz ответ Q-J-G (раскрыть)
    23 марта в 15:08
    Ну хоть вы что-то дельное написали.
    Q-J-G
    Q-J-G
    23 марта в 14:55, ред.
    Никак не умаляя заслуги Р.Левандовского, давайте не забывать тот факт, что он играет за "Баварию", команду, которая не имеет достойных соперников в Бундеслиге. И тот факт, что "Бавария", играя в меньшинстве с 12-й минуты матча против "Штутгарта", выигрывает в итоге 4:0, забив все четыре мяча в ворота соперника, после того, как остались в меньшинстве, говорит о том, что разница в классе между "Баварией" и другими командами огромная... Кстати, проиграв "Баварии", "Штутгарт" занимает довольно "высокое" место в турнирной таблице, ДЕВЯТОЕ! Это никакой-то аутсайдер чемпионата...!

    Понимаю, что это никогда не случится, но было бы очень интересно посмотреть, сейчас, сколько Р. Левандовски забил бы за "Ювентус", за "Барселону", за команды, которые далеки от своей наилучшей формы, да даже за ту же "Боруссию" Дортмунд, за которую забивает Холанд, "вытягивая", матчи из безнадёжно - проигранных ситуаций, спасая итоговый результат матча.

    Так что, забивать за "Баварию" в Бундеслиге, это одно, а забивать за "Ювентус" это другое, как и за "Боруссию" Дортмунд!
    112910415
    112910415
    23 марта в 14:36
    восторженная улыбка сама собой возникает !
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    23 марта в 13:28
    Желаю ему получить ЗМ и ЗБ!
    Baggio R.
    Baggio R.
    23 марта в 13:10
    Пусть теперь обожатели Роналду доказывают, что он не замыкатель - статистика на лицо. Если уж центрфорвард Мората превратился в ассистента, как в свое время Бензема в Реале. А у него самого лишь 2 голевых передачи. Со штрафных забивать не умеет, но другим не даёт бить.
    DXTK
    DXTK
    23 марта в 13:09, ред.
    Левандовски крут........ интересно а смог бы он в АПЛ.....

    PS Я говорю если Ттх купить приличных игроков к Кейну и Сону то будет просто вторая Бавария только в АПЛ ....... третий бомбардир шпор это Бэйл с 5 мячами....... без шуток серьезно.........вот вы от Моуриньо чето требуетет с такой командой.....
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    23 марта в 13:04
    Рон и Месси отдыхают!
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответ LOpp (раскрыть)
    23 марта в 13:00
    Влахович забивал за двоих. За себя и за Сашку)
    eleven LC
    eleven LC
    23 марта в 12:59
    Лучший в мире футболист прямо сейчас!!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    23 марта в 12:37
    Бавария машина, Роберт монстр...
    Бубнин
    Бубнин
    23 марта в 12:35
    Топ-дуэт "Дзюба & Азмун" хоть и не попал в этот хит-парад, зато в чартах видео на лидирующих позициях!
    swed27
    swed27
    23 марта в 12:33
    Польский монстр
    LOpp
    LOpp
    23 марта в 12:31
    Влахович и Кокорин на двоих сколько наколотили?
    Djebrael
    Djebrael
    23 марта в 12:30
    Роберт достоин быть лучшим, это он доказывает на поле....мне очень обидно за него в 2020 году.... с золотым мячом Левандовскому сильно не повезло.... могли бы в принципе дать (клубы же полноценные сезоны провели....)....а если в целом, даже откинув все рекорды Роберта, то стоит признать что за последние 4-5 лет ни один игрок кроме Роберта и близко не приблизился к Месси и Роналду, это говорит о многом...очень хочу (думаю, что меня поддержат) пусть в этом году ему все таки улыбнется футбольная фортуна и "ЗМ" все же окажется в его руках....пока все к этому идет
    Agamaga........
    Agamaga........
    23 марта в 12:27
    В прошлом сезоне заслужил ЗМ и в этом заслуживает.
    Другого пока и близко не вижу.
    asraeil
    asraeil
    23 марта в 12:22
    Одно слово МОЛОДЕЦ!!!! ...уже который год на самом высоком уровне играет...
    SAFqwer
    SAFqwer
    23 марта в 12:22
    По справедливости № 1 в мире..
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