Левандовски забил больше голов в сезоне, чем любой топ-дуэт в топ-лигах

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23 марта 2021, 12:21

Форвард «Баварии» забил уже 35 голов в текущем сезоне Бундеслиги, это больше, чем любая топовая пара форвардов в топ-5 европейских лиг.

Ближайшими «преследователями» поляка являются игроки «Интера» Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку, которые на двоих забили 33 мяча.

Левандовски забил 40+ голов за «Баварию» в шести сезонах подряд.