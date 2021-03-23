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Мальтой нас не напугать! Россия одержала 31 победу в 31 матче с футбольными «карликами» Европы

вчера, 22:31
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Побеждали, побеждаем и будем побеждать.

Какие сборные в Европе считаются «карликовыми»?

Если заглянуть в рейтинг сборных, то можно немного удивиться, обнаружив Люксембург на 40-м месте из 55-ти, выше Армении и Кипра, а Фареры опережают Азербайджан, Эстонию, Латвию, Литву и Казахстан. Тем не менее традиционный набор европейских «футбольных карликов» выглядит следующим образом: Люксембург, Фарерские острова, Лихтенштейн, Мальта, Андорра и Сан-Марино.

Несколько лет назад к ним добавился Гибралтар, дополнивший эту компанию до «Великолепной семерки». Впрочем, с 54-м членом УЕФА у сборной России пока нет очных встреч, поэтому расскажем о битвах с представителями классической шестерки европейских «карликов». Как вы понимаете, значение имеют не только текущие успехи этих сборных, но также исторический контекст и размеры государств, которые они представляют.

Россия vs Сан-Марино = 4 победы в 4 матчах. Голы: 25-0

Результаты матчей c Сан-Марино: 4:0, 7:0, 9:0, 5:0

Авторы голов в ворота Сан-Марино: Дзюба (4), Колыванов (2), Смолов (2), Карпин, Никифоров, Радченко, Добровольский, Кульков, Кирьяков, Шалимов, Бесчастных, Дм. Черышев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Кудряшов, Кузяев, Петров, Ионов, Комличенко, автогол.

Сборная Сан-Марино — предыдущий «карликовый» соперник сборной России, команда Станислава Черчесова пересекалась с «Сиятельными» в отборочном турнире Евро-2020 и выиграла домашний и гостевой матч с общим счетом 14:0. Главным героем тех встреч стал Артём Дзюба: в Саранске, где сборная России сокрушила противников со счетом 9:0, форвард оформил «покер» и добавил к нему голевую передачу, а в выездной встрече Дзюба не забивал, но все равно оказался в центре внимания. Группа фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана сборной России, что вызвало мощный резонанс.

Россия vs Люксембург = 10 побед в 10 матчах. Голы: 35-3

Результаты матчей с Люксембургом: 2:0, 4:0, 4:0, 3:0, 3:0, 2:1, 4:0, 5:1, 4:1, 4:0

Авторы голов в ворота Люксембурга: Сычев (3), Кержаков (3), Кирьяков (2), Кириченко (2), Кокорин (2), Самедов (2), Юран, Радченко, Шалимов, Кульков, Тихонов, Канчельскис, Бесчастных, Карпин, Кечинов, Гришин, Симутенков, Аленичев, Семак, Бузникин, Хохлов, Титов, Аршавин, Измайлов, Павлюченко, Файзулин, Глушаков.

Сборная России пять раз сталкивалась с командой из Люксембурга в отборочных циклах чемпионатов мира (ЧМ-1994, ЧМ-1998, ЧМ-2002, ЧМ-2006 и ЧМ-2014) и неизменно обыгрывала «Красных львов». Любимый счет в матчах с этим соперником — 4:0, он был зафиксирован в четырех матчах. Трижды бравые парни из Люксембурга огорчали наших вратарей (Нигматуллина и дважды Акинфеева), а победа в отборе ЧМ-2002 получилась крайне тяжелой — 2:1 с победным голом Сергея Семака на 76-й минуте. Идеальная статистика сборной России в матчах с «малышами» могла пострадать.

Россия vs Андорра = 6 побед в 6 матчах. Голы: 21-2

Результаты матчей с Андоррой: 6:1, 2:1, 4:0, 1:0, 2:0, 6:0

Авторы голов в ворота Андорры: Онопко (3), Кержаков (3), Бесчастных (2), Сычев (2), Погребняк (2), Дзагоев (2), Титов, Цымбаларь, Аленичев, Игнашевич, Павлюченко, Глушаков, Билялетдинов.

Андорра всегда упиралась против сборной России на своем поле: один раз наша команда выиграла со счетом 2:0, а еще дважды ходила по лезвию сенсации, побеждая в один мяч. В 1999 году команда Олега Романцева выиграла 2:1 с дублем капитана Виктора Онопко, а восемь лет спустя дружина Гуса Хиддинка поучаствовала в настоящем триллере с единственным голом Дмитрия Сычева и удалением Андрея Аршавина. На кону тогда стояла путевка на Евро-2008, которая в итоге досталась сборной России благодаря минимальной победе над Андоррой и блестящей победе сборной Хорватии над англичанами на «Уэмбли».

Россия vs Лихтенштейн = 6 побед в 6 матчах. Голы: 19-1

Результаты матчей с Лихтенштейном: 2:1, 2:0, 1:0, 3:0, 4:0, 7:0

Авторы голов в ворота Лихтенштейна: Дзюба (5), Кержаков (3), Павлюченко (2), автогол (2), Каряка, Зырянов, В. Березуцкий, Комбаров, Кокорин, Смолов, Дзагоев.

В противостоянии со сборной Лихтенштейна сборная России шла по нарастающей: сначала была серия непростых побед, первый разгром случился только в четвертом по счету матче, а потом с каждой игрой результаты становились все увереннее — 3:0, 4:0 и, наконец, 7:0 с четырьмя голами Дзюбы, который не пощадил «лилипутов».

Россия vs Фарерские острова = 4 победы в 4 матчах. Голы: 12-2

Результаты матчей с Фарерскими островами: 3:0, 5:2, 1:0, 3:0

Авторы голов в ворота Фарерских островов: Мостовой (2), Бесчастных (2), Кечинов, Писарев, Мухамадиев, Кирьяков, Колыванов, Шалимов, Цымбаларь, Ширко.

В первом и последнем матче обошлось без особых приключений, а сборная России выиграла у островитян со счетом 3:0, но «рыбаки» могли выловить в мутной водичке и сенсационный результат. В 2001-м команда Олега Романцева еле-еле обыграла Фареры в «Лужниках» со счетом 1:0, единственный мяч забил Мостовой, а за шесть лет до этого случилась волевая победа со счетом 5:2. По ходу матча фарерские футболисты выигрывали на своем поле 2:1, причем победный счет держался на исходе часа игры, а уж потом мячи в ворота Йенса-Мартина Кнудсена посыпались, как из рога изобилия: по мячу забили Кирьяков, Колыванов, Цымбаларь и Шалимов. Кстати, ворота сборной России в той встрече защищал Станислав Черчесов.

Россия vs Мальта = 1 победа в 1 матче. Голы: 2-0

Результат единственного матча с Мальтой: 2:0

Авторы голов в ворота Мальты: Карпин, Кирьяков.

В среду сборная России проведет первый официальный матч против Мальты, с «Рыцарями Святого Иоанна» пересекались лишь однажды — в товарищеской игре 1996 года. Карпин и Кирьяков забили по голу, а Черчесов сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Россия vs «футбольные карлики Европы» = 31 победа в 31 матче. Голы: 114-8

- Сборная России не допустила ни одной осечки с командами из категории «карликов» в 31 матче. И не стоит начинать!

- Наш ближайший соперник, сборная Мальты, провела 210 матчей в отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы и одержала всего лишь 6 побед — в матчах с Грецией, Исландией, Эстонией, Венгрией, Арменией и Фарерскими островами.

- Артём Дзюба и Александр Кержаков — самые результативные футболисты сборной России в матчах с «маленькими командами», на счету форвардов по 9 голов.

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Все комментарии
Beekeeper
Beekeeper
сегодня в 09:29
Слив и все пучком, всё как обычно.
romario 94
romario 94
сегодня в 09:10
думаю, будет боевая ничья 2-2!
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 08:23
У этих сборных игроки полупрофи, для них футбол хобби. А наши, считают себя профи, хотя на самом деле тоже полупрофи
Анд-м
Анд-м
сегодня в 06:47
Будет славная битва 💪 💪
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:31
Гордости не хватает места в груди, сограждане! Так и рвётся наружу, так и распирает!!!
MopkoBHuk
MopkoBHuk
сегодня в 06:27
Самое время написать историю
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 05:10
Молдоаа Кипр Эстония и Латвия сейчас слабее Люкса .
К тому же игроки Люкса уже за Киев и Норвич играют.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ Vmonomah17 (раскрыть)
сегодня в 05:09
1-0 тогда было
DEIVID_33
DEIVID_33
сегодня в 03:52
Как же нам везёт, что Люксембург нам в соперники не попадает в последнее время. У тех даже ничья с Францией есть в основное время, в официальном матче.
амурец
амурец
сегодня в 02:12
так это было пока не стал главным тренером уссатый, а теперь с таким тренером можно ожидать чего угодно
Vmonomah17
Vmonomah17
сегодня в 01:08
Особенно запомнился матч отбора на че2008 с андоррой, когда вдесятером наши стояли на своей половине, чуть ли не в штрафной, удерживая счет 2:1 и молясь на победу хорватов
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 00:35, ред.
Да нет уж, Молдова забрала место Люксембурга и теперь гордо носит звание "карлика". И с ними у нас свежий матч сами помните, как кончился.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:35
Спасибо за статью!
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:26
Чувство иронии вам бы помогло менее серьезно относиться к такого рода вещам.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:06, ред.
Смотрю на картинку, на которой Дзюба и Головин, показывающий на карту с Мальтой, понимаю, что это коллаж, но как-то стыдно становится за него и за тех, кто сотворил этот постыдный "снимок ". Не могу представить, чтобы команды из Европы додумались до подобной постыдной картинки. Авторы, уберите, не позорьтесь перед всем честным народом.
Lu4nik
Lu4nik
вчера в 23:28
покуражатся наши.. и так им эта дурь в голову засядет, что аж страшно за следующие матчи
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:40
Наконец то соперник по зубам. Я думаю 1:0 выиграют, или 2:1.
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