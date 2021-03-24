ГлавнаяНовости

Лапочкин удалял игроков на 7 раз чаще, чем любой другой рефери РПЛ

24 марта 2021, 09:43

Сергей Лапочкин является самым строгим арбитром РПЛ.

Лапочкин показал 71 жёлтую и 13 красных карточек в 15 матчах российского чемпионата. В среднем за игру арбитр показывает 4,73 жёлтых и 0,87 красных карточек.

Стоит отметить, что Лапочкин удалял игроков на 7 раз чаще, чем любой другой рефери РПЛ. На втором месте по показанным красным карточкам находятся Сергей Карасёв, Владислав Безбородов и Алексей Сухой (6). По среднему количеству удалений за матч Лапочкина превосходит только Сухой, который показал 6 красных карточек в 6 матчах.

Напомним, что ранее «Ростов» был недоволен судейством Лапочкина в матче с «Химками» (0:1).

Все новости
Тедеско: «Я не знал, что „Спартак“ 7,5 лет не выигрывал в Ростове»
Вчера, 22:20 Комментарии11
Аспас достиг показателей Кейна и Бруну Фернандеша в нынешнем сезоне
Вчера, 16:01 Комментарии4
«Урал» забил 48% своих голов в этом сезоне со стандартов
Вчера, 14:43 Комментарии1
Бензема установил личный рекорд в матче против «Эйбара»
Вчера, 08:34 Комментарии4
Зидан провёл 250-й матч в качестве главного тренера «Реала»
Вчера, 08:27 Комментарии6
Варди провёл свой трёхсотый матч за «Лестер» в чемпионатах Англии
Вчера, 00:47 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
24 марта в 17:58
Конечно, распихали игрушки по карманам, а ему ж хочется всем показать:"Гляди-кось, что у меня по кармашкам распихато!") А проще говоря: " Научи дурака богу молиться - так он весь лоб расшибёт".
Шуnя771
Шуnя771 ответ Aris (раскрыть)
24 марта в 11:52
"А вот здесь попрошу по подробнее"))
Aris
Aris
24 марта в 11:44
А игроков каких клубов??? И все становится ясно, за кого играет???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 марта в 11:06
Ну очень строгий судья!😜
112910415
112910415
24 марта в 10:45
страшный человек !
а фамилия-то какая обманчивая ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 марта в 10:11
    drug01
    drug01
    24 марта в 10:00
    У него такой стиль
    ДАША Д
    ДАША Д
    24 марта в 09:51
    Значит судит более принципиально, чем остальные.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    24 марта в 09:48
    Лапочкин судит в 10 раз хуже чем любой другой рефери РПЛ
    shlomo
    shlomo
    24 марта в 09:44
    Ну а что...судить, так судить...:)))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100