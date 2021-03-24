1616568194

24 марта 2021, 09:43

Сергей Лапочкин является самым строгим арбитром РПЛ .

Лапочкин показал 71 жёлтую и 13 красных карточек в 15 матчах российского чемпионата. В среднем за игру арбитр показывает 4,73 жёлтых и 0,87 красных карточек.

Стоит отметить, что Лапочкин удалял игроков на 7 раз чаще, чем любой другой рефери РПЛ . На втором месте по показанным красным карточкам находятся Сергей Карасёв, Владислав Безбородов и Алексей Сухой (6). По среднему количеству удалений за матч Лапочкина превосходит только Сухой, который показал 6 красных карточек в 6 матчах.

Напомним, что ранее «Ростов» был недоволен судейством Лапочкина в матче с «Химками» (0:1).