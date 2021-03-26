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ФИФА не накажет сборную Германии за футболки в защиту прав человека

26 марта 2021, 20:56
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия3 : 0Логотип футбольный клуб ИсландияИсландияМатч завершен

Игроки сборной Германии перед отборочным матчем ЧМ-2022 с исландцами устроили акцию с требованием соблюдать права человека.

Футболисты вышли в футболках с буквами и образовали надпись Human Rights («Права человека»)

Вероятно, послание было адресовано организаторам чемпионата мира по футболу в Катаре. Сегодня стало известно, что ФИФА не будет наказывать немцев за такой поступок.

Ранее в британской прессе сообщалось, что более 6500 рабочих-мигрантов погибли в Катаре с момента начала подготовки страны к чемпионату мира. Именно поэтому сборная Германия решилась на такой шаг.

Накануне подобную акцию провела и сборная Норвегии.

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galem72
galem72 ответ Futurista (раскрыть)
27 марта в 10:35
Интересно, и чем же это Россия сможет "наказать" Германию? ))
112910415
112910415
27 марта в 07:56
закон суров, но он ... не всегда
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ stanichnik (раскрыть)
27 марта в 01:03
Это официальные цифры, уже сто раз говорили. Это цифры, о которых сообщают посольства стран, в которых эти рабочие погибли, а не сам Катар, причем они неполны, несколько посольств из стран, из которых на стройках работает много народа, цифры не предоставили.

В основном погибли рабочие из Напала, Йемена и т.п.

Про причины смертей сообщают, что в основном от тепловых ударов и нарушений техники безопасности, т.к. для катарцев это нелюди и никто не будет платить врачам за их лечение. Приезжают хоть как-то заработать и умирают.

Почему же не реагируют - во-первых, возможно, потому что сейчас covid и в каждой стране свои проблемы, во-вторых, Йемен и Непал и т.п. и так никому не нужны, в-третьих, Катар сейчас тянет газовые трубы в Европу для поставки дешевого газа взамен российского, и не хотят конфликта сейчас, возможно...
stanichnik
stanichnik
27 марта в 00:32
Это больше походит на большую политику в интересах Англии потому, как трудно поверить в достоверность этих цифр. Катар не настолько дикая страна и подготовка к проведению ЧМ-2022 проходит не в режиме строгой секретности, чтобы на такое количество жертв не отреагировали международные правозащитники. Уже бы давно была бы создана комиссия на уровне ООН для проверки причин массовой гибели людей. 6500 рабочих, это не шесть человек, это уже тянет на гуманитарную катастрофу.
Van Vanovich
Van Vanovich
26 марта в 23:55
С одной стороны жуткая цифра-6500 погибших. Стадионы на крови. Вроде рабовладельческий строй в прошлом. Хотя в России, Казахстане, Беларуси, Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане рабы.))
mortid
mortid
26 марта в 23:53
6500 тысяч, только вдумайтесь в эту цифру. Как будто это времена фараонов и их половину палками забили насмерть. Представляю какая там техника безопасности, а скорее всего полное её отсутствие и скотское отношение к мигрантам.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 марта в 23:39
Интересно сколько им заплатили?!
Futurista
Futurista
26 марта в 23:11
Германию может наказать только Россия...проверено...
Сантус
Сантус
26 марта в 22:32
А я одного не пойму,все хотят ЧМ в Катаре?Сомневаюсь что многие там были.Я бывал,но из под кондишки не выходил,задница.Бывал и летом и "зимой".То ещё место для игры в футбол...
Сантус
Сантус
26 марта в 22:27
Что и следовало доказать.Все протесты в принципе одобрены ФИФА.Что немцев,что норвегов.Продавал права Блаттер,а нынешние не при делах.Катар могут и швырнуть в конце концов...)
Leha-ha50
Leha-ha50
26 марта в 22:05
В Европе все равны, но кто то все равно равнее остальных.
Остапчук 67
Остапчук 67
26 марта в 21:45
А в Германии соблюдаются права человека?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
26 марта в 21:30
Это просто кому-то нужно
d_fincher
d_fincher
26 марта в 21:22
НУ надели вы футболки. И что? Лицемеры. Вы ничего не будете делать, кроме футболок.
Вoлхв
Вoлхв
26 марта в 21:18
Ну наверное, это права белого человека?
Ironigor
Ironigor
26 марта в 21:08
Что творим ,не ведаем !!!
Смотреть в зеркало, увидеть себя не пробовали ??!
beefs
beefs
26 марта в 21:07
интересно как в Европе видят соломинку в чужом глазу, но у себя...
Q-J-G
Q-J-G
26 марта в 20:59
Понятно, что не накажет... Германия...
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