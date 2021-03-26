ФИФА не накажет сборную Германии за футболки в защиту прав человека

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26 марта 2021, 20:56

Игроки сборной Германии перед отборочным матчем ЧМ -2022 с исландцами устроили акцию с требованием соблюдать права человека.

Футболисты вышли в футболках с буквами и образовали надпись Human Rights («Права человека»)

Вероятно, послание было адресовано организаторам чемпионата мира по футболу в Катаре. Сегодня стало известно, что ФИФА не будет наказывать немцев за такой поступок.

Ранее в британской прессе сообщалось, что более 6500 рабочих-мигрантов погибли в Катаре с момента начала подготовки страны к чемпионату мира. Именно поэтому сборная Германия решилась на такой шаг.

Накануне подобную акцию провела и сборная Норвегии.