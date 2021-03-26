ФИФА не накажет сборную Германии за футболки в защиту прав человека

Игроки сборной Германии перед отборочным матчем ЧМ-2022 с исландцами устроили акцию с требованием соблюдать права человека.
#HumanRights ❗ pic.twitter.com/PEXGO7tH0v— Germany (@DFB_Team_EN) March 25, 2021
Футболисты вышли в футболках с буквами и образовали надпись Human Rights («Права человека»)
Вероятно, послание было адресовано организаторам чемпионата мира по футболу в Катаре. Сегодня стало известно, что ФИФА не будет наказывать немцев за такой поступок.
Ранее в британской прессе сообщалось, что более 6500 рабочих-мигрантов погибли в Катаре с момента начала подготовки страны к чемпионату мира. Именно поэтому сборная Германия решилась на такой шаг.
Накануне подобную акцию провела и сборная Норвегии.