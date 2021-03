От кого фанатеют звёзды? У Месси, Мбаппе и Холанда были (и есть) свои кумиры

1616697629

вчера, 21:40

Любимые футболисты любимых футболистов.

Йозуа Киммих подкинул любопытную тему для разговора, назвав имя футболиста, служившего ему примером для подражания. А ведь все сегодняшние звезды футбола были мальчишками, которые смотрели на игру мастеров с открытым ртом. У каждого был свой кумир. Даже у великих. А в иных случаях можно даже проследить цепочку кумиров: например, немец Киммих восхищался испанцем Хави, который фанател от немца Шустера.

Йозуа Киммих:

Моим кумиром всегда был Хави из «Барселоны». Он не имел большие габариты, но он играл с помощью своего ума, техники и отличных передач. Он произвел на меня впечатление, и я хотел играть именно так.

Kimmich

«Mi modelo a seguir siempre ha sido Xavi Hernández. No era el más grande, pero con su juego de pases y técnica, siempre trató de poner a sus compañeros en el centro de atención. Me gusta orientarme hacia eso. Lo conocí en Doha en 2019. Fue un momento realmente genial» pic.twitter.com/rYKIm6rpWt — CUBAYERN Podcast 🎙 (@CUBAYERNpodcast) March 24, 2021

Хави Эрнандес:

В детстве моим кумиром был Бернд Шустер. Когда я начал заниматься футболом, я смотрел, как играет он. Позже я перешел в центр полузащиты и начал подражать своему любимому футболисту: игра в одно касание, проход, ускорения и многое другое.

Лионель Месси:

Конечно, я восхищался Марадоной, он был настоящим примером для меня. Также, когда Пабло Аймар поднимался на пик, я действительно наслаждался его игрой.

Криштиану Роналду:

Я смотрел на Руя Кошту, Фернандо Коуту, Фигу и думал, что хочу играть рядом с ними.

Килиан Мбаппе:

У меня были разные кумиры. В детстве я очень любил Зидана. Если ты ребёнок и француз, то твой кумир — Зидан. Роналду – еще один кумир моего детства, было безумно приятно встретиться с ним.

This picture of Mbappe as a kid with Ronaldo posters all over his room legit deserves to be in a museum. pic.twitter.com/qgY0KYh16o — Saad 🥱 (@supersaadx3) March 10, 2021

Жоау Фелиш:

Криштиану подает пример всем игрокам команды не только тем, сколько всего он достиг, но и тем, как до сих пор хочет побеждать. Это кумир детства для меня и других игроков сборной. Он не требует от других больше, чем от себя.

Златан Ибрагимович:

Роналдо был феноменальным игроком. Он был игроком, который мог делать на поле все, он достиг невероятных вершин! Он мог сделать невозможное, демонстрируя настоящее волшебство. Только не просите меня описать игру Роналдо. Думаю, про этот Феномен не нужно и рассказывать. Он был фундаментальным игроком. Всегда говорю: есть футболисты, которые играют, а есть те, кто является игрой. Для меня он и есть игра. Все хотели играть так, как он, все хотели стать им. Он полностью изменил игру. Как он двигался, как обводил, как делал «змейку». Для меня он, без сомнения, лучший игрок в истории.

Эрлинг Холанд:

У меня было множество примеров для подражания в детстве, и я видел большое количество прекрасных футболистов, но Златан Ибрагимович для меня лучший из лучших. То каким образом он вырос в столь сильного игрока, какой путь он прошел, как именно он играет – это невероятно. Кроме того, он ведь скандинав, так что в некотором роде я могу считать себя его преемником.

Роберт Левандовски:

Когда мне было 10-14 лет, то для меня лучшим игроком был Дель Пьеро. Потом же моим кумиром стал Тьерри Анри. Он не только забивал, но и помогал команде. Помню, как он из любых ситуаций забивал голы за «Арсенал». Это было легко для него, поэтому я тоже хотел так научиться. Хотел стать как он, но при этом остаться Робертом Левандовски. Помню, когда впервые увидел Анри, то сказал себе: «Ничего себе, я встретил своего кумира». Сейчас же он хочет мою футболку.

LIVE: Robert Lewandowski and Thierry Henry catch up at the Emirates



Some firepower here 🔥 https://t.co/6wGFeGUa24 pic.twitter.com/dS7Susp1zN — MailOnline Sport (@MailSport) March 7, 2017

Марк-Андре тер Штеген:

Мой кумир среди голкиперов? Оливер Кан. Это однозначно самый сильный вратарь в истории мюнхенской «Баварии». Я не берусь говорить, сильнейший ли он в мире, но в «Баварии» — точно. В Кане цепляло то, как он болел командой, как злился, как управлял коллективом, как пугал соперников.

Неймар:

Для меня главным кумиром в футболе является Робиньо. Я с самого детства следил за его результатами и хотел быть на него похожим.

Главное — не подражать Робиньо во всем.

Марко Асенсио:

У меня в комнате был постер с изображением Зидана, он был моим кумиром в детстве. Он был так элегантен, так талантлив, в нём было всё то, что я так люблю в футболистах.

Серж Гнабри:

Зинедин Зидан был настоящим маэстро полузащиты. Когда я играл на позиции «десятки», он был моим кумиром.

Месут Озил:

Зидан всегда был моим кумиром, и даже сейчас перед началом матчей я периодически смотрю нарезки с его игрой. Когда мы с Зиданом встретились в Мадриде, я занервничал и у меня вспотели руки, но он был спокоен, и я остался в восторге от этой встречи. Мне всегда нравился его стиль игры. Он был хладнокровен на поле, играл с умом и всегда смотрел вокруг, никогда не жадничая, если его партнёр находился в лучшей позиции.

Зинедин Зидан:

Меня поразила техника Франческоли. Я увидел игрока, которым хотел стать сам. В кумире всегда есть черта, которая особенно выделяется, и меня восхищал его дриблинг. Энцо был богом.

Zinedine Zidane together with his idol, Enzo Francescoli. pic.twitter.com/tMfte83TRY — 90s Football (@90sfootball) November 21, 2020

Луис Суарес:

Когда я был маленьким, мне нравилась игра лучшего футболиста Уругвая Энцо Франческоли. Также мне нравился Габриэль Батистута, потому что он играл под девятым номером. Они всегда были игроками, которые мне нравились. Они были моими кумирами.

Андрес Иньеста:

Гвардиола всегда был одним из двух моих кумиров наряду с Микаэлем Лаудрупом. Мы играли в финале. Вручать кубок должен был капитан главной команды, и это был Гвардиола. Я же был капитаном своей команды. Тогда и состоялась наша первая встреча. Прошло много лет, и мы пережили вместе ряд выдающихся моментов.

A young Andres Iniesta receives an award from Pep Guardiola. pic.twitter.com/UC2cqU6tOb — 90s Football (@90sfootball) December 22, 2020

Серхио Агуэро:

Когда я был ребенком, я обожал Майкла Оуэна. Об этом я написал даже в своей книге. Он был маленьким, поэтому и нравился мне. Он также играл под 10-м номером, как и я сейчас. А еще он тоже был нападающим. И меня осенила мысль: если такой невысокий игрок отлично играет в Премьер-лиге, то и я смогу. Мне тогда было 9-10 лет.

Мохамед Салах:

Моими кумирами были Роналдо, Зидан и Тотти. Я чувствовал, что они — уникальны. Есть много легендарных футболистов, но то, как играли эти трое... Это было что-то невероятное. У каждого из них был свой стиль. Роналдо с его бомбардирскими способностями и любовью к футболу. Зидан был волшебным... Тотти обладал уникальной техникой и видением поля.

Антуан Гризманн:

Мне очень нравился Бекхэм. Он был моим кумиром. Именно поэтому я играю в форме с длинным рукавом и выступаю под 7-м номером.