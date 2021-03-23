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«Мы ждали этого 490 дней». Головин прибыл в расположение сборной России

23 марта 2021, 18:49

Полузащитник «Монако» Александр Головин прибыл в расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды в твиттере.

«Кадр дня. Мы ждали этого 490 дней. С возвращением в сборную, Саша!» — говорится в сообщении.

Изначально «Монако» сообщил о невозможности вылета Головина в Сочи из-за ограничительных мер Евросоюза в связи с коронавирусом, однако РФС смог договориться с Федерацией футбола Франции и ФИФА.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответ волгодон 2 (раскрыть)
23 марта в 20:59
аналогично, вообще бесит даже уже
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
23 марта в 19:48
Самый ключевой игрок сборной России!
karnager
karnager
23 марта в 19:42
У Сашки до сих пор голова .... вымазана ?
asraeil
asraeil
23 марта в 19:36
Удачи Саня!!!! ....покажи себя!
mihaluch
mihaluch
23 марта в 19:22
Сборная должна выступать в сильнейшем составе.
drug01
drug01
23 марта в 19:20
Береги ноги и здоровье
beefs
beefs
23 марта в 19:10
удачной игры и не сломаться...
волгодон 2
волгодон 2
23 марта в 19:08
А я вот не ждал.В последнее время очень раздражают перерывы на матчи сборных.Клубный футбол больше цепляет.
shur
shur
23 марта в 18:57
... не делаем из парня звезду, пусть радует нас игрой, ну хоть основа станет
составом поинтересней!!!
RamonCSKA
RamonCSKA
23 марта в 18:57
Пока наш самый сильный игрок это он, я больше в него верю , чем в черчесова
ДСА
ДСА
23 марта в 18:53
Так долго?
Q-J-G
Q-J-G
23 марта в 18:52
Удачи, и без травм!!!
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