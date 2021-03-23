«Мы ждали этого 490 дней». Головин прибыл в расположение сборной России

Полузащитник «Монако» Александр Головин прибыл в расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды в твиттере.
«Кадр дня. Мы ждали этого 490 дней. С возвращением в сборную, Саша!» — говорится в сообщении.
📸 Кадр дня. Мы ждали этого 490 дней. С возвращением в сборную, Саша! #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/Ub9hd0c6gf— Сборная России (@TeamRussia) March 23, 2021
Изначально «Монако» сообщил о невозможности вылета Головина в Сочи из-за ограничительных мер Евросоюза в связи с коронавирусом, однако РФС смог договориться с Федерацией футбола Франции и ФИФА.
составом поинтересней!!!
составом поинтересней!!!