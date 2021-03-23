«Мы ждали этого 490 дней». Головин прибыл в расположение сборной России

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23 марта 2021, 18:49

Полузащитник «Монако» прибыл в расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды в твиттере.

«Кадр дня. Мы ждали этого 490 дней. С возвращением в сборную, Саша!» — говорится в сообщении.