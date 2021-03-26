ГлавнаяБлогиМодный разговор

Повальные ошибки вратарей и шутник Карпин. Лучшее из Сети

вчера, 11:33
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Линделеф Виктор
Линделеф Виктор
Защитник
Дэвис Альфонсо
Дэвис Альфонсо
Защитник
Вьери Кристиан
Вьери Кристиан
Нападающий
00:00 / 00:00

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Сводка из личной жизни

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин решил слетать с женой в Дубаи во время паузы на игры сборных.

Тренер всегда отличался особым чувством юмора. Дарья хотела уговорить Валерия на прямую трансляцию в Instagram.

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис выложил юмористический ролик на тему совместной игры в FIFA со своей девушкой.

Легенда «Интера» Кристиан Вьери продолжает осваивать фотошоп.

Девушка дня:

Жена защитника «Интера» Данило Д'Амброзио.

Милота дня:

Защитник МЮ Виктор Линделеф со своим сыном.

Хайлайты из чемпионатов, которые вы никогда не будете смотреть

Момент из матча второй болгарской лиги.

А вот такой курьезный случай произошел в чемпионате Малайзии.

Данная лига славится такими моментами, как вам такое?

Игрок «Гримсби Таун» Джордж Уильямс забил красивый гол со штрафного в ворота ФК «Мэнсфилд Таун» в матче английской Лиги Два.

Досадная ошибка вратаря в поединке первой шотландской лиги между «Форфаром» и «Дамбартоном».

Голкипер Рикардо Херес из колумбийского клуба «Альянса Петролера» тоже умеет повеселить зрителей.

Публикация от @tvsoccer

Игрок вьетнамского «Сонглам Нгеан» Фан Ван Дык вколотил мяч в сетку в недавнем поединке местного чемпионата.

р

Вот такой мяч на днях был забит в матче дубля «Бенфики» и «Лейшонша».

Видели видео?

Если ваш тренер судит матч, то это очень удобно.

Смогли бы повторить?

Хотели бы здесь сыграть?

«Я не боюсь того, кто изучает 10 000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 000 раз».

Публикация от Football • Futbol • Soccer (@tekkers)Женский футбол может быть довольно суровым.

Не бойтесь трудностей! Посмотрите на первый день Джамала Мусиалы на тренировке сборной Германии.

Доминируйте!

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон сменил имидж, отрастив усы
Вчера, 22:25 ФотоКомментарии7
Бывший игрок МЮ после завершения карьеры начал работать на стройке
25 марта ФотоКомментарии21
Ромеро выставил на продажу свой огромный особняк
23 марта ФотоКомментарии9
Ибрагимович заплакал, рассказывая о реакции сына на его отъезд в сборную
23 марта ВидеоКомментарии5
Ловрен провёл тренировку по смешанным единоборствам с Мирко «Кро Копом»
20 марта ВидеоКомментарии10
Нападение на рефери, гол со своей половины поля и диджей Сиссе. Лучшее из Сети
20 мартаЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:36
Гол игрока в белой форме, когда он обвёл всех и вся, чем не лучший гол года?
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 12:49
Вратарь малазийского клуба ПДРМ. Все логично.
mortid
mortid
вчера в 21:09
Посмотрите на первый день Джамала 7ы. А как его `ещё назвать? запутался в манишке.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 20:32
Еще можно вспомнить парагвайского вратаря, если не ошибаюсь, не помню фамилию, был капитаном вроде. Это был вратарь сборной.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 18:23
помню как ошибся Шовковский в матче отбора Украина Словения. Но все-равно Шовковский легендарный вратарь
Аксинья
Аксинья
вчера в 13:23
А где первый гол Ростова в ворота Зенита? Ему самое место в этой подборке))
David Young
David Young ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
вчера в 12:50
Здравствуйте. Очки вашим командам были начислены.

Cucara - 12

Varga - 19

B - 12 - 15
Smoke Buddah
Smoke Buddah
вчера в 12:43
Вьери скорее осваивает Рефейсед, чем Фотошоп)
Djebrael
Djebrael
вчера в 12:20
Спасибо большое....подборка супер ...и улыбнуло и взгруснуло....:))))
Рефери
Рефери ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:51, ред.
спасибо за такой отзыв, приятно, что вам понравилось
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:46
Очень прикольные штучки !!! Спасибо за хорошее настроение, дружище!!!
1.Линделёф со своим сыном - очарование!!!
2.И тролинг жены Карпина !!!
Ещё раз благодарю автора за классное настроение !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100