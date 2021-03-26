Повальные ошибки вратарей и шутник Карпин. Лучшее из Сети

1616747612

вчера, 11:33

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Сводка из личной жизни

Главный тренер «Ростова» решил слетать с женой в Дубаи во время паузы на игры сборных.

Тренер всегда отличался особым чувством юмора. Дарья хотела уговорить Валерия на прямую трансляцию в Instagram.

Защитник «Баварии» выложил юмористический ролик на тему совместной игры в FIFA со своей девушкой.

Легенда «Интера» продолжает осваивать фотошоп.

Девушка дня:

Жена защитника «Интера» Данило Д'Амброзио.

Милота дня:

Защитник МЮ со своим сыном.

Хайлайты из чемпионатов, которые вы никогда не будете смотреть

Момент из матча второй болгарской лиги.

А вот такой курьезный случай произошел в чемпионате Малайзии.

Данная лига славится такими моментами, как вам такое?

Игрок «Гримсби Таун» Джордж Уильямс забил красивый гол со штрафного в ворота ФК «Мэнсфилд Таун» в матче английской Лиги Два.

Досадная ошибка вратаря в поединке первой шотландской лиги между «Форфаром» и «Дамбартоном».

Dumbarton just conceded this goal to Forfar. 😂😂😂



Welcome back L1 & L2! #ScottishFootballpic.twitter.com/yDe5Cw6eEN — Mozza | Derek 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@MozzaPlays) March 20, 2021

Голкипер Рикардо Херес из колумбийского клуба «Альянса Петролера» тоже умеет повеселить зрителей.

pic.twitter.com/ktuforQKr7 — Out of context fútbol Colombiano (@OutofcontextFPC) March 24, 2021

Публикация от @tvsoccer

Игрок вьетнамского «Сонглам Нгеан» Фан Ван Дык вколотил мяч в сетку в недавнем поединке местного чемпионата.

р

Вот такой мяч на днях был забит в матче дубля «Бенфики» и «Лейшонша».

Bem sei que foi contra nós, mas que golo acaba de fazer Joca, para o Leixões. pic.twitter.com/XxESF072vG — Universo SLB (@universoslb) March 21, 2021

Видели видео?

Если ваш тренер судит матч, то это очень удобно.

Смогли бы повторить?

Хотели бы здесь сыграть?

«Я не боюсь того, кто изучает 10 000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 000 раз».

Публикация от Football • Futbol • Soccer (@tekkers)Женский футбол может быть довольно суровым.

Не бойтесь трудностей! Посмотрите на первый день на тренировке сборной Германии.

Доминируйте!