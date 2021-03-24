Месси, Агуэро и Бельерин отказались от мяса. Вегетарианство помогает спортсменам?

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вчера, 18:03

Модное течение проникло в большой футбол.

Многие футболисты следуют диете

Варди мог осушить бутылку портвейна и заказать пиццу, а на второй день побить рекорд Ван Нистелроя по количеству матчей с голами в АПЛ подряд. Но Джейми – уникум, куда чаще футболисты внимательно следят за рационом.

Хеведес — веган. Бенедикт не употребляет пищу животного происхождения. А вот Крыховяк ест мясо. Информация, что он вегетарианец, не подтверждается. Но поляк отказался от свинины и говядины, выбирает курицу, рыбу и морепродукты.

При этом научного обоснования, что это помогает, конечно же, нет. У Роналду диета – ругал старшего сына за шоколадки и газировку, а сам делает ставку на куриное филе, морскую рыбу, овощи и фрукты. Хотя в его рационе легко найти довольно жирные блюда португальской кухни.

Футболисты столько двигаются, что им проще употреблять много калорий, сохраняя форму. Большинство крутых игроков – не вегетарианцы. Употребление мяса не мешает Роналду в 36 лет быть лучшим снайпером Серии А. Но есть другой пример – Месси.

Вегетарианство стало популярнее

Диетологи видят моду и тренд. Месси сначала убрал из рациона шоколадки и газировку, хотя в 22-24 года постоянно их поедал, рискуя получить позже проблемы со здоровьем. А в сборной ему составили сбалансированный план питания.

Месси ради набора формы и быстрого восстановления перешел к овощам, фруктам, крупам, стал пить больше воды и учитывать омега-кислоты. Слухи об исключении мяса из рациона бродят давно, но Лионель, скорее всего, просто стал есть его реже.

Чаще всего футболисты меняют рацион, когда им советуют врачи. Нередко после серии травм, чтобы легче было восстанавливаться. Агуэро заявил, что для него сработало – долгое время не было обидных травм, только прошлый год прошел под их дудку.

Но тут сказывается возраст. Хеведесу, Месси или Агуэро за тридцать, часто к вегетарианству приходят футболисты в возрасте, вроде Делфа, Дефо или Старриджа. Говорят, что вегетарианцем также был сэр Стэнли Мэтьюз – первый обладатель «Золотого мяча» в истории.

Возможно, это байка, ведь когда речь о моде, то часто обрастает мифами, которым верят на слово. Но есть и цифры. В той же Великобритании популярность вегетарианства выросла в 3-4 раза. Люди отказываются от глютена (клейковины, как в пасте или хлебе), хотя научного обоснования у такого решения нет.

Зато есть рекомендация ВОЗ – лишь примерно 1% жителей планеты должен отказаться от продуктов с клейковиной. Но строго по медицинским показаниям, из-за аутоиммунной болезни – целиакии. Для остальных людей дело не в глютене, а во всем рационе. Футболисты тоже обожают жирное, жаренное во фритюре и сладкое.

Сбалансированный рацион работает

В университете Аризоны сравнивали двигательную активность атлетов, которые едят или отказались от мяса. Разницу не увидели, ведь спортсменам важнее употреблять продукты с высоким уровнем углеводов. Можно картофель в меру и макароны из пшеницы твердых сортов.

Клинические испытания мужчин и женщин в возрасте от 19 до 72 лет показали, что пока в организм попадает достаточно белка – проблем нет, источник не важен. Проблемы начинаются, если огромному атлету нужно набрать много белка, или если не спортсмен неправильно считает нутриенты.

У Месси этим занимаются профессионалы, чтобы не ходил на кухню за булочками, как делал весь карантин Эден Азар. Бельгиец признавался, что часто срывался. Нарушения пищевого поведения – синдром, с которым должен работать врач, но футболисты редко страдают от тяжелых форм таких расстройств.

Бразилец Роналдо набирал вес не из-за обжорства, а из-за проблем с эндокринной системой. Вряд ли футболисты променяют кусок мяса или рыбы на гороховый порошок, поскольку нет смысла. Кальций, железо, цинк или Омега-3 аминокислоты тоже нужны для здоровья, таблеточные формы не всегда хорошо усвоятся.

Но тема касается каждого. Интересно понять, почему Месси и Роналду – футбольные долгожители? Оба уже не выдают тот объем, что в молодости, но поразительно быстро восстанавливаются и редко страдают из-за сложных травм. Вегетарианец Дефо стал в 38 лет чемпионом Шотландии с «Рейнджерс», но лев Златан ест мясо и тоже хорош в 39 лет.

Скорее вопрос самодисциплины и комплекса подготовки, чем буквальной пользы отказа от мяса. Полезно есть все, что хочется, но в меру, исследования ученых это подтверждают. Раньше воевали с жирами, теперь с углеводами. Сами диетологи меняли отношение к тем или иным продуктам, получая научные подтверждение теорий.

Отказ от мяса не делает чемпионом

Веганы и вегетарианцы радуются, что их способ жизни не мешает топовым атлетам. Но есть сотни мясоедов, что тоже успешны. Плохой рацион ухудшит состояние сильного игрока. Но слабого лишь диета не спасает. Впрочем, культура питания в футболе на несравненно высшем уровне, чем раньше.

Ребята из вторых лиг исключают сладкое и слишком жирное из рациона, едят простые углеводы и нежирное мясо. А Месси, чтобы не стать, как Азар, жестко себя ограничил, ему так проще. Роналду же питается дробно, но порции большие, не как в дорогом ресторане.

У каждого свой уровень метаболизма, но тема питания всегда будет на вершине обсуждения в профессиональном футболе. Нет мелочей, когда на кону сотни миллионов евро. Дошло до того, что Гвардиола нанял в «Манчестер Сити» астрофизиков. Идея Хосепа здравая, видит, что пространство и время – ключ к успеху в футболе.

Испанец просит исследователей проанализировать движения его игроков и соперников, а затем с помощью искусственного интеллекта смоделировать действия оппонентов, чтобы проще было подготовиться к матчам тактически. Идея интересная, но и о диете в «Манчестер Сити» думают – разрабатывают вкусные и полезные для спортсменов продукты.

А вот вегетарианство не стало массовым, и часто источник перемен – подруги футболистов. Например, жена Фила Невилла пять лет не ела мяса, и лишь затем бывший игрок сборной МЮ отказался от животной пищи. Жена Семака привела его к отказу от мяса. Но важнее делать выбор на основе научных исследований, а они подтверждают то, что интуитивно понятно.

Разнообразный рацион без переедания и с употреблением воды, когда чувствуете жажду (дело не в точном количестве литров, надо смотреть на ощущения) – лучшее решение. Интересно, насколько строги к себе в плане питания российские футболисты? Судя по Жиркову, Дзюбе и другим сборникам, которым за тридцать – следят за собой, а клубы им в этом помогают.

Главное не переборщить с ограничениями. Вряд ли Шюррле закончил карьеру из-за вегетарианства, но важнее слушать врачей, а не только жену. Каждый создает свой рацион. Но если пятьдесят лет назад на аргентинского вегетарианца в футболе смотрели бы, как на сумасшедшего, то выбор Месси никого не удивит. Но не надо перебарщивать, ведь есть вопрос мужских гормонов.

Нельзя утверждать, что у всех веганов растет тот же тестостерон, это ненаучно. За этим должны следить клубные врачи – запрещать футболисту то, что негативно скажется именно на его здоровье. Зато можно все, что не влияет на форму, но комфортно Месси, Агуэро или Дефо.