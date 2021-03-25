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Бывший игрок МЮ после завершения карьеры начал работать на стройке

25 марта 2021, 19:31

Бывший футболист Ли Роч рассказал о работе на стройке.

Я ни о чем не жалею. Игроки МЮ меня знали как очень тихого человека. Возможно, мне нужно было побольше общаться с парнями, тогда моя карьера могла сложиться иначе.

Англичанин завершил свою карьеру в 31 год, после чего начал работать на стройке, где и трудится до сих пор. Впрочем, Роч добился успехов в этом деле — основал собственное предприятие, занимающееся теплоизоляцией полых стен.

Бывший игрок МЮ после завершения карьеры начал работать на стройке

Недавно завершивший карьеру Штефан Лихтштайнер устроился на завод по производству часов.

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Все комментарии
galem72
galem72
26 марта в 10:52
Достойные профессия и род деятельности. Приносит пользу обществу. Отлично!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
26 марта в 07:39
Его выбор. Всякое в жизни бывает.
Q-J-G
Q-J-G
25 марта в 23:52
Такова жизнь, всякое бывает...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 марта в 22:17
Я подумал каменщиком работает а у него целое предприятие.
Zloi iron
Zloi iron
25 марта в 21:24
Кто-то после завершения карьеры,спивается,а кто-то идёт на завод работать,каждому своё!
ЮЗИК
ЮЗИК
25 марта в 21:21
Каждый выбирает по душе,не вижу ничего плохого, у них другой мир
ДСА
ДСА
25 марта в 20:34
Нашел себе дело по душе.
Djebrael
Djebrael
25 марта в 20:14
Шоу двойников продолжается...:))))
Wolverhampton
Wolverhampton
25 марта в 20:13
Молодец чё, руки не из одного места растут! Молодец!
Вoлхв
Вoлхв
25 марта в 20:06
Все работы хороши..... выбирай на вкус....:)))
Ironigor
Ironigor
25 марта в 20:02, ред.
Что это уже как НОНСЕНС выглядит ??? Жизнь разная бывает. Всем Добра !!!
BDA8181
BDA8181 ответ Трезвый повар (раскрыть)
25 марта в 19:50
Они всегда так ползают, просто видимо чемпионаты других стран не смотрите)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 марта в 19:49
Респект и уважуха таким как он!
Бубнин
Бубнин
25 марта в 19:47
"Бывший игрок МЮ после завершения карьеры основал собственное предприятие..." Как-то немного по-другому звучит.
STVA 1
STVA 1
25 марта в 19:45
И такое бывает
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 марта в 19:45
Очень даже хорошо что бывшие игроки Арсенала, МЮ, Ювентуса находят новый вид деятельности ,чтоб бывшие игроки РПЛ, могли это приобрести и по достоинству оценить их старания ...))

Ещё многие удивляются...почему наши игроки в топ-5 не стремятся...))
mihaluch
mihaluch
25 марта в 19:42
У нас Дюкова даже на стройку не возьмут.
Трезвый повар
Трезвый повар
25 марта в 19:42
Сборная России перед матчем с Мальтой тоже видимо всем составом вагоны разгружали. Еле ползали по полю
Igo0rek
Igo0rek ответ Rattlehead (раскрыть)
25 марта в 19:37
Он у всех пассажиров карманы обчистит, опыт собственно тоже имеется
волгодон 2
волгодон 2
25 марта в 19:36
Вот и молодец. Ибо не всем дано стать великими блогерами,экспертами матч тв или получить лицензию физрука.. Некоторые приносят пользу.
Rattlehead
Rattlehead
25 марта в 19:35
Дзюба в кондукторы пойдет, благо опыт имеется.
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