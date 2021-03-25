Бывший игрок МЮ после завершения карьеры начал работать на стройке

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25 марта 2021, 19:31

Бывший футболист Ли Роч рассказал о работе на стройке.

Я ни о чем не жалею. Игроки МЮ меня знали как очень тихого человека. Возможно, мне нужно было побольше общаться с парнями, тогда моя карьера могла сложиться иначе.

Англичанин завершил свою карьеру в 31 год, после чего начал работать на стройке, где и трудится до сих пор. Впрочем, Роч добился успехов в этом деле — основал собственное предприятие, занимающееся теплоизоляцией полых стен.

Недавно завершивший карьеру Штефан Лихтштайнер устроился на завод по производству часов.