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«Манчестер Юнайтед» предпримет ещё одну попытку подписать Дембеле

28 марта 2021, 19:19

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может перебраться в АПЛ.

Как сообщается, «Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к французу. Прошлым летом «красные дьяволы» хотели арендовать футболиста с правом выкупа, однако сделка не состоялась. Теперь МЮ снова включился в борьбу за игрока.

«Манчестер Юнайтед» поддерживает контакты с Дембеле и его семьей, пытаясь убедить форварда перебраться в Англию. Контракт француза с «Барселоной» истекает в 2022 году, однако стороны могут не договориться о новой сделке из-за высоких требований игрока по зарплате. Если Дембеле не сможет заключить новое соглашение с «Барселоной», каталонскому клубу придётся продать футболиста этим летом, чтобы не потерять его через год бесплатно.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
29 марта в 07:35
Надо брать Санчо, а Дембеле даже в аренду на сезон не получится взять из-за малого срока окончания контракта, покупать его не вижу смысла.
3ton
3ton
28 марта в 22:30
В АПЛ он может раскрыться .
Там его футбол , беготня .
Но хотелось , тебя он остался , у его большой потенциал
Van Vanovich
Van Vanovich
28 марта в 20:29
Барсе сбагрить бы его хотя бы за 70лямов.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 марта в 20:16
Без денег попытки равны нулю.
ДСА
ДСА
28 марта в 19:30
Типичный француз, ха-ха-ха.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 марта в 19:19
Надеюсь у них получится
izrafel
izrafel
28 марта в 19:19
Можно попытаться....а вдруг получится..
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