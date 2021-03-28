«Манчестер Юнайтед» предпримет ещё одну попытку подписать Дембеле

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28 марта 2021, 19:19

Нападающий «Барселоны» может перебраться в АПЛ .

Как сообщается, «Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к французу. Прошлым летом «красные дьяволы» хотели арендовать футболиста с правом выкупа, однако сделка не состоялась. Теперь МЮ снова включился в борьбу за игрока.

«Манчестер Юнайтед» поддерживает контакты с Дембеле и его семьей, пытаясь убедить форварда перебраться в Англию. Контракт француза с «Барселоной» истекает в 2022 году, однако стороны могут не договориться о новой сделке из-за высоких требований игрока по зарплате. Если Дембеле не сможет заключить новое соглашение с «Барселоной», каталонскому клубу придётся продать футболиста этим летом, чтобы не потерять его через год бесплатно.