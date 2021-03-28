«Манчестер Юнайтед» предпримет ещё одну попытку подписать Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может перебраться в АПЛ.
Как сообщается, «Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к французу. Прошлым летом «красные дьяволы» хотели арендовать футболиста с правом выкупа, однако сделка не состоялась. Теперь МЮ снова включился в борьбу за игрока.
«Манчестер Юнайтед» поддерживает контакты с Дембеле и его семьей, пытаясь убедить форварда перебраться в Англию. Контракт француза с «Барселоной» истекает в 2022 году, однако стороны могут не договориться о новой сделке из-за высоких требований игрока по зарплате. Если Дембеле не сможет заключить новое соглашение с «Барселоной», каталонскому клубу придётся продать футболиста этим летом, чтобы не потерять его через год бесплатно.
Там его футбол , беготня .
Но хотелось , тебя он остался , у его большой потенциал
Там его футбол , беготня .
Но хотелось , тебя он остался , у его большой потенциал