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Агент Нюбеля: «Мы хотим перейти в другой топ-клуб»

28 марта 2021, 16:26

Голкипер «Баварии» Александер Нюбель намерен уйти из «Баварии». Об этом в интервью Sport1 заявил агент футболиста Штефан Бекс.

Данная ситуация не может повториться в следующем сезоне. Александер — молодой вратарь, ему нужно игровое время. Руководство «Баварии» обещало, что Нюбель будет получать больше времени, но почти всегда на поле появлялся Нойер.

Теперь мы хотим перейти в другой топ-клуб. Возможно, что это будет аренда на сезон или два.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
28 марта в 20:55
Могли бы и поставить на игры с явными аутсайдерами. Ну было бы не 5:0, а 5:1.
asraeil
asraeil
28 марта в 16:56
Нужно искать другой клуб...
mihaluch
mihaluch
28 марта в 16:54
Аренда это лучший выход.
Q-J-G
Q-J-G
28 марта в 16:36, ред.
Наивно было рассчитывать на то, что имея в составе "Баварии" Нойера, Нюбель будет получать больше игрового времени. Когда в составе такой вратарь, как Нойер, возможно надеяться только на то, что основной вратарь будет травмирован, и только тогда возможно будет играть в стартовом составе "резервный" вратарь команды...

:... Руководство «Баварии» обещало, что Нюбель будет получать больше времени, но почти всегда на поле появлялся Нойер...

Это скорее всего, желаемое, но не реальное, действительное...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 марта в 16:32
Всё правильно,чего сидеть,нужна практика!
ЮЗИК
ЮЗИК
28 марта в 16:29
Если есть предложения,то почему нет
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