Агент Нюбеля: «Мы хотим перейти в другой топ-клуб»

Голкипер «Баварии» намерен уйти из «Баварии». Об этом в интервью Sport1 заявил агент футболиста Штефан Бекс.

Данная ситуация не может повториться в следующем сезоне. Александер — молодой вратарь, ему нужно игровое время. Руководство «Баварии» обещало, что Нюбель будет получать больше времени, но почти всегда на поле появлялся Нойер.

Теперь мы хотим перейти в другой топ-клуб. Возможно, что это будет аренда на сезон или два.