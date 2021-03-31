Вейналдум: «Мы могли обыграть Гибралтар и с лучшим счётом, чем 7:0»

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов прокомментировал победу над Гибралтаром (7:0) в отборочном матче ЧМ -2022.

Первый тайм был немного похож на матч с Латвией [много моментов, но мало голов]. В перерыве мы подбадривали друг друга и говорили, что нужно продолжать верить и играть в свой футбол.

Если бы перед матчем нам сказали, что мы выиграем 7:0, все бы обрадовались этому. Тем не менее мы немного расстроены тем, что упустили так много моментов, ведь разница в счёте могла быть ещё больше.