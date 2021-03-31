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Вейналдум: «Мы могли обыграть Гибралтар и с лучшим счётом, чем 7:0»

31 марта 2021, 07:30
ГибралтарЛоготип футбольный клуб Гибралтар0 : 7Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум прокомментировал победу над Гибралтаром (7:0) в отборочном матче ЧМ-2022.

Первый тайм был немного похож на матч с Латвией [много моментов, но мало голов]. В перерыве мы подбадривали друг друга и говорили, что нужно продолжать верить и играть в свой футбол.

Если бы перед матчем нам сказали, что мы выиграем 7:0, все бы обрадовались этому. Тем не менее мы немного расстроены тем, что упустили так много моментов, ведь разница в счёте могла быть ещё больше.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
31 марта в 08:28, ред.
Расстроены... Гордость выше пуза. хотя играли с полулюбителями.
asraeil
asraeil
31 марта в 08:16
Ну а зачем напрягаться...или теперь "лавры самураев " для всех будут раздражителем...
beefs
beefs
31 марта в 07:53
не расстраивайся и так хорошо...
КЭТиК
КЭТиК
31 марта в 07:30
Можно было и с десяток отгрузить.
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