Далич: «Хорватия финиширует на 1-м месте и поедет на чемпионат мира»

Главный тренер сборной Хорватии дал комментарий после победы над Мальтой (3:0) в отборочном матче ЧМ -2022.

Поздравляю своих парней с победой и тем, что они возглавили группу после трёх матчей. У нас были непростые 10 дней, мы испытывали серьёзные трудности и ожидали большего, чем шести очков, но что есть, то есть. Теперь это уже позади.

Во втором тайме мне пришлось выпустить игроков, которых я не планировал использовать. Я знаю, что наша игра не на том уровне, на котором хотелось бы, но поверьте мне, всё будет хорошо.

Я говорил вам, что группа будет такой. Семь дней, три матча — нелёгкая задача для кого бы то ни было. Но мы знаем, какова наша цель. Мы финишируем на первом месте в группе и поедем на чемпионат мира в Катар. На Евро мы должны играть лучше и будем играть лучше, абсолютно убеждён в этом. Сегодня мы увидели многообещающие вещи.