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Далич: «Хорватия финиширует на 1-м месте и поедет на чемпионат мира»

31 марта 2021, 05:57
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия3 : 0Логотип футбольный клуб Мальта (Валлетта)МальтаМатч завершен

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал комментарий после победы над Мальтой (3:0) в отборочном матче ЧМ-2022.

Поздравляю своих парней с победой и тем, что они возглавили группу после трёх матчей. У нас были непростые 10 дней, мы испытывали серьёзные трудности и ожидали большего, чем шести очков, но что есть, то есть. Теперь это уже позади.

Во втором тайме мне пришлось выпустить игроков, которых я не планировал использовать. Я знаю, что наша игра не на том уровне, на котором хотелось бы, но поверьте мне, всё будет хорошо.

Я говорил вам, что группа будет такой. Семь дней, три матча — нелёгкая задача для кого бы то ни было. Но мы знаем, какова наша цель. Мы финишируем на первом месте в группе и поедем на чемпионат мира в Катар. На Евро мы должны играть лучше и будем играть лучше, абсолютно убеждён в этом. Сегодня мы увидели многообещающие вещи.

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Все комментарии
Konst56
Konst56
31 марта в 20:55
Даже в уме не укладывается, что же должно произойти чтобы Хораватия не поехала на ЧМ с первого места... Ну разве что Месси с Роналду российское гражданство примут... Или Дзюба с Кокориным хорватское...
112910415
112910415
31 марта в 08:17
у Далича есть основания так говорить, к сожалению
ЮЗИК
ЮЗИК
31 марта в 07:03
Тревожный сигнал от хорватов
Байкал-38.
Байкал-38.
31 марта в 06:41
Далич просто посмотрел на игру главного своего конкурента и сделал выводы, что с такой игрой Россия им не соперники.
ДАША Д
ДАША Д
31 марта в 06:29
Пока в нашей группе все очень запутано.
STVA 1
STVA 1
31 марта в 06:15
Скорее всего так и будет
beefs
beefs
31 марта в 06:08
Все возможно в этом мире, но не хотелось бы...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
31 марта в 06:05
Было бы странным если хорваты не поедут на чемпионат мира.
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