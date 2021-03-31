Тренер сборной Латвии: «Мы заслужили не проиграть Турции»

Главный тренер сборной Латвии дал комментарий после ничейного матча с Турцией (3:3) в рамках отборочного этапа ЧМ -2022.

Спасибо ребятам за самоотдачу и способность выжать из себя максимум. Понимаем, что нашей команде необходимо время, что прогрессировать и добиваться результата. Этот матч — прекрасный шаг в этом направлении. Заслужили не проиграть, показали характер и качество. Но эйфории никакой нет, впереди ещё очень много работы и много новых трудных матчей. Но как раз такая игра показывает, что мы на верном пути, что наши игровые идеи заслуживают доверия.