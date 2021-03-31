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Тренер сборной Латвии: «Мы заслужили не проиграть Турции»

31 марта 2021, 06:53
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 3Логотип футбольный клуб ЛатвияЛатвияМатч завершен

Главный тренер сборной Латвии Дайнис Казакевич дал комментарий после ничейного матча с Турцией (3:3) в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.

Спасибо ребятам за самоотдачу и способность выжать из себя максимум. Понимаем, что нашей команде необходимо время, что прогрессировать и добиваться результата. Этот матч — прекрасный шаг в этом направлении. Заслужили не проиграть, показали характер и качество. Но эйфории никакой нет, впереди ещё очень много работы и много новых трудных матчей. Но как раз такая игра показывает, что мы на верном пути, что наши игровые идеи заслуживают доверия.

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Все комментарии
Илья85
Илья85
31 марта в 09:26
Рано начали праздновать . при счёте 3-1 заменили основных игроков ,выпустив молодеж ,вот и поплатились .а исправлять бвло поздно .
izrafel
izrafel
31 марта в 08:17
Что то непонятное у Турок...
mihaluch
mihaluch
31 марта в 08:09
Ничья на зубах.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
31 марта в 08:04
    ДАША Д
    ДАША Д
    31 марта в 07:32
    Хоть раз Латвия может порадоваться.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    31 марта в 06:59
    Прибалты любят себя нахваливать а турки сильно недооценили их.
    Roman73
    Roman73
    31 марта в 06:58, ред.
    Это подвиг латышских стрелков ! Турция на момент сильна !
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