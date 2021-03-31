Доннарумма отклонил два предложения «Милана» о продлении контракта

Сообщается, что голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма близок к уходу из клуба.
Действующий договор с командой рассчитан до конца нынешнего сезона.
Руководство миланского клуба два раза предлагало игроку продлить соглашение, однако футболист два раза отвечал отказом. «Россонери» приостановили переговоры о пролонгации контракта.
Ранее ходили слухи, что Доннарумма может перейти в «Челси».
Вообще, чем меньше клиентов Райолы держит «Милан», тем лучше для всех.
Вообще, чем меньше клиентов Райолы держит «Милан», тем лучше для всех.
Потом придёт в условный Юве и будет петь песни, что с детства за Юве. А потом в Реал перейдёт и скажет, ну кто не мечтал играть за Реал. А потом в АПЛ перейдёт и скажет , что он в лучшей лиге мира.
Уже с Моратой это проходили. Где бы не играл, везде пел песни, что это лучшее место на свете. Тошнит от таких балаболов.
Потом придёт в условный Юве и будет петь песни, что с детства за Юве. А потом в Реал перейдёт и скажет, ну кто не мечтал играть за Реал. А потом в АПЛ перейдёт и скажет , что он в лучшей лиге мира.
Уже с Моратой это проходили. Где бы не играл, везде пел песни, что это лучшее место на свете. Тошнит от таких балаболов.