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Доннарумма отклонил два предложения «Милана» о продлении контракта

31 марта 2021, 16:15

Сообщается, что голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма близок к уходу из клуба.

Действующий договор с командой рассчитан до конца нынешнего сезона.

Руководство миланского клуба два раза предлагало игроку продлить соглашение, однако футболист два раза отвечал отказом. «Россонери» приостановили переговоры о пролонгации контракта.

Ранее ходили слухи, что Доннарумма может перейти в «Челси».

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Все комментарии
Навзир
Навзир
01 апреля в 00:12
Посадить до конца контракта на лавочку, и взять себе хорошего кипера,не так уж он и хорош, чтоб за него держаться так.
Ozabot
Ozabot
31 марта в 19:23
Да пусть уже уходит. Мог бы продлить контракт, а потом уйти в трансфер, чтобы помочь заработать клубу, который его и сделал звездой аж в 16 лет. Вполне возможно, что начнет плакать и проситься назад, когда посидит на лавке в АПЛ или куда он собрался. Ни в одном клубе ему так не будут прощать привозы и нелепую игру ногами, как в «Милане».
Вообще, чем меньше клиентов Райолы держит «Милан», тем лучше для всех.
Владимир 77
Владимир 77 ответ juvenale (раскрыть)
31 марта в 18:45
Там всем заправляет жирный хряк Райола
juvenale
juvenale
31 марта в 18:18
разбаловали мальца
ЮЗИК
ЮЗИК
31 марта в 17:54
Пришло время прощаться
Ironigor
Ironigor
31 марта в 17:03
Подождём, посмотрим .
ARMENIAN
ARMENIAN
31 марта в 16:44
Да что же им всем не сидится на одном месте?
David Young
David Young
31 марта в 16:42
Шансы на то что он останется в Милане уменьшаются с каждым подобным событием.
Вoлхв
Вoлхв
31 марта в 16:42
Погорячился....нужно было оставаться...
asraeil
asraeil
31 марта в 16:37
Зря он это сделал....
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
31 марта в 16:23
Негодяй. Не люблю таких игроков. Все, кто идут на саботаж с помощью агентов, для меня это не футболисты. Ни один из них не голодает.

Потом придёт в условный Юве и будет петь песни, что с детства за Юве. А потом в Реал перейдёт и скажет, ну кто не мечтал играть за Реал. А потом в АПЛ перейдёт и скажет , что он в лучшей лиге мира.

Уже с Моратой это проходили. Где бы не играл, везде пел песни, что это лучшее место на свете. Тошнит от таких балаболов.
STVA 1
STVA 1
31 марта в 16:16
Это не он отклонил
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