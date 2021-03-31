Доннарумма отклонил два предложения «Милана» о продлении контракта

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31 марта 2021, 16:15

Сообщается, что голкипер «Милана» близок к уходу из клуба.

Действующий договор с командой рассчитан до конца нынешнего сезона.

Руководство миланского клуба два раза предлагало игроку продлить соглашение, однако футболист два раза отвечал отказом. «Россонери» приостановили переговоры о пролонгации контракта.

Ранее ходили слухи, что Доннарумма может перейти в «Челси».