Агуэро объявил, что покинет «Ман Сити» по окончании сезона

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29 марта 2021, 22:24

Нападающий «Манчестер Сити» объявил, что покинет клуб по окончании сезона.

Форвард в твиттере опубликовал заявление, в котором сообщил, что не будет продлевать контракт с «Сити». «Манчестер Сити» подтвердил эту информацию.

Агуэро выступает за «горожан» с 2011 года. В составе клуба он четыре раза завоевывал чемпионат Англии, пять раз брал Кубок лиги, три раза побеждал в Суперкубке страны, а также взял Кубок Англии в сезоне-2018/19.

Ранее сообщалось, что в трансфере Серхио заинтересован «Интер».