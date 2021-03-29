Агуэро объявил, что покинет «Ман Сити» по окончании сезона

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро объявил, что покинет клуб по окончании сезона.
Форвард в твиттере опубликовал заявление, в котором сообщил, что не будет продлевать контракт с «Сити». «Манчестер Сити» подтвердил эту информацию.
Агуэро выступает за «горожан» с 2011 года. В составе клуба он четыре раза завоевывал чемпионат Англии, пять раз брал Кубок лиги, три раза побеждал в Суперкубке страны, а также взял Кубок Англии в сезоне-2018/19.
Ранее сообщалось, что в трансфере Серхио заинтересован «Интер».