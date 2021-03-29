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Агуэро объявил, что покинет «Ман Сити» по окончании сезона

29 марта 2021, 22:24

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро объявил, что покинет клуб по окончании сезона.

Форвард в твиттере опубликовал заявление, в котором сообщил, что не будет продлевать контракт с «Сити». «Манчестер Сити» подтвердил эту информацию.

Агуэро выступает за «горожан» с 2011 года. В составе клуба он четыре раза завоевывал чемпионат Англии, пять раз брал Кубок лиги, три раза побеждал в Суперкубке страны, а также взял Кубок Англии в сезоне-2018/19.

Ранее сообщалось, что в трансфере Серхио заинтересован «Интер».

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
30 марта в 11:06
Наверное в Барселоне перейдёт
ilyafrom
ilyafrom
30 марта в 07:53
Каждый год Сити покидает один ветеран.
allemz
allemz
29 марта в 23:51, ред.
Печально, что так вышло(

В составе МС:

- Чемпион Англии (4): 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19 (если МС в этом сезоне возьмет АПЛ, то уже пятикратным обладателем будет, тоже самое касается нижеописанных трофеев);
- Обладатель Кубка Англии: 2018/19;
- Обладатель Суперкубка Англии (3): 2012, 2018, 2019;
- Обладатель Кубка Футбольной лиги (5): 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20;
- Лучший бомбардир в истории «Манчестер Сити»: 254 гола;
- Лучший бомбардир английской Премьер-лиги среди иностранцев: 179 голов;
- Лучший бомбардир английской Премьер-лиги: 2014/15;
- Обладатель награды Golden Boot Landmark Award: 2014/15;
- Игрок года по версии болельщиков ПФА: 2014;
- Входит в состав команды года по версии PFA (2): 2017/18, 2018/19;
- Рекордсмен АПЛ по количеству хет-триков: 12 (оставив позади Ширера, Фаулера, Анри).

Ну и конечно же, легендарный гол в ворота КПР. Тогда совершенно другие были эмоции.
Спасибо за всё, Серхио!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 марта в 23:46
Агуэро провел неважнецкий последний сезон в "Манчестер Сити", а возможно и во всей карьере. В последнее время на его игру наложились травмы, ковид, и до кучи не самая лучшая форма. Плюс возраст - тридцать два года. Кун подстраивался под стиль МС, но видимо все равно не подходил Гвардиоле на сто процентов. А в МС освобождается место под нападающего и начнется охота на Холанда или Мбаппе. А Агуэро точно попытается продолжить карьеру где-то еще и удачи ему в этом!
k9wfny3cs52j
k9wfny3cs52j
29 марта в 23:27
И ни одной ЛЧ, вали с мешка Кун!
Caniggia
Caniggia
29 марта в 23:04
10 лет - это огромный отрезок футбольной карьеры, лучшие годы! Легенда!
Q-J-G
Q-J-G
29 марта в 22:38
Удачи ему в его новой команде!
particular
particular
29 марта в 22:30, ред.
Взаимное непродление контракта как результат взаимного неудовлетворения...
Igo0rek
Igo0rek
29 марта в 22:26
Жаль... В любом случае удачи Агуэро в новом клубе. Спасибо, легенда!
sv_1969
sv_1969
29 марта в 22:25
К этому и шло
Leha-ha50
Leha-ha50
29 марта в 22:25
Раз пять уже объявил об этом.
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