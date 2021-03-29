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Вальбуэна продлил контракт с «Олимпиакосом»

29 марта 2021, 16:15

Пресс-служба «Олимпиакоса», как и ожидалось, объявила о продлении контракта с полузащитником Матье Вальбуэна.

Новый договор 36-летнего француза рассчитан до конца следующего сезона.

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gentlewolf
gentlewolf
30 марта в 23:36
Удачи ВалькУ!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 марта в 18:56
Он там не плохо смотрится!
ДАША Д
ДАША Д
29 марта в 17:42
Прижился там таки.
asraeil
asraeil
29 марта в 17:23
Ну наверное это и ожидаемо было.... удачи!
STVA 1
STVA 1
29 марта в 17:04
Так и закончит там!Значит хорошо)
Ironigor
Ironigor
29 марта в 16:46
Классный полузащитник в свои 36 ,просто работяга на поле . Красавчик !!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
29 марта в 16:39
Ну побил и побил...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 марта в 16:15
Это очень хорошо...
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