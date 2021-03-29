Вальбуэна продлил контракт с «Олимпиакосом»

Пресс-служба «Олимпиакоса», как и ожидалось, объявила о продлении контракта с полузащитником Матье Вальбуэна.
Новый договор 36-летнего француза рассчитан до конца следующего сезона.
Ο Ματιέ Βαλμπουενά υπέγραψε την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό για έναν ακόμα χρόνο! / @MathieuVal8 signed his contract renewal with Olympiacos for another year! 🔴⚪️#Olympiacos #MathieuValbuena #France #Football #Renew #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/75S0ENSLxc— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) March 29, 2021