«Гронинген» предложит новый контракт Роббену, он сыграл всего 44 минуты

Спортивный директор «Гронингена» Марк-Ян Фледдерус заявил, что голландский клуб собирается продлить контракт с нападающим .

Его контракт скоро истечет [летом], но если он скажет, что хочет продлить его ещё на один год, мы немедленно сделаем это. Несмотря на то, что он сыграл всего несколько минут в Эредивизие, мы очень довольны им. Он приезжает на тренировочную базу каждый день, много работает, является примером для молодежи и невероятно ценен для клуба. Мы не разрываем контракт с ним и надеемся, что он останется с нами надолго.