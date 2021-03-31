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«Гронинген» предложит новый контракт Роббену, он сыграл всего 44 минуты

31 марта 2021, 08:45

Спортивный директор «Гронингена» Марк-Ян Фледдерус заявил, что голландский клуб собирается продлить контракт с нападающим Арьеном Роббеном.

Его контракт скоро истечет [летом], но если он скажет, что хочет продлить его ещё на один год, мы немедленно сделаем это. Несмотря на то, что он сыграл всего несколько минут в Эредивизие, мы очень довольны им. Он приезжает на тренировочную базу каждый день, много работает, является примером для молодежи и невероятно ценен для клуба. Мы не разрываем контракт с ним и надеемся, что он останется с нами надолго.

Напомним, что Роббен сыграл всего 44 минуты в Эредивизие из-за травмы голени, которую он получил в сентябре прошлого года.

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Бубнин
Бубнин
31 марта в 09:00
Если довольны, то надо предложить новый контракт еще на один час.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
31 марта в 08:49
Всякое в футболе бывает...
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