«Спартак» провёл переговоры о продлении контракта с Джикией

«Спартак» намерен продлить соглашение с защитником Георгием Джикией.
Как сообщается, московский клуб провёл встречу с агентом игрока Вадимом Шпинёвым, на которой обсуждалось продление текущего контракта футболиста. Неразрешимых проблем по продлению договора нет, обе стороны готовы продолжить сотрудничество. Вопрос о сроках контракта и зарплате Джикии будет решён на совете директоров. По текущему соглашению защитник получает 2,2 млн евро. Ожидается, что его зарплата особо не изменится.
Напомним, что действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает в конце следующего сезона.
Пришёл в клуб мало кому известным защитником, а вскоре стал основным и незаменимым. И в сборной России теперь играет постоянно, вице-капитан!
Логично, что контракт продлевать нужно.
Но, с другой стороны, хочется посмотреть на Джикию и Зобнина в европейских чемпионатах. Особенно на Рому!
Пришёл в клуб мало кому известным защитником, а вскоре стал основным и незаменимым. И в сборной России теперь играет постоянно, вице-капитан!
Логично, что контракт продлевать нужно.
Но, с другой стороны, хочется посмотреть на Джикию и Зобнина в европейских чемпионатах. Особенно на Рому!