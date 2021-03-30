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«Спартак» провёл переговоры о продлении контракта с Джикией

30 марта 2021, 13:43

«Спартак» намерен продлить соглашение с защитником Георгием Джикией.

Как сообщается, московский клуб провёл встречу с агентом игрока Вадимом Шпинёвым, на которой обсуждалось продление текущего контракта футболиста. Неразрешимых проблем по продлению договора нет, обе стороны готовы продолжить сотрудничество. Вопрос о сроках контракта и зарплате Джикии будет решён на совете директоров. По текущему соглашению защитник получает 2,2 млн евро. Ожидается, что его зарплата особо не изменится.

Напомним, что действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает в конце следующего сезона.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
30 марта в 21:26
Ну и куда?
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
30 марта в 21:22
Смотря куда?
cska1948
cska1948 ответ Байкал-38. (раскрыть)
30 марта в 18:22
Чтобы уехать, надо чтобы позвали. А его зовут?
ermak6848
ermak6848
30 марта в 16:43
На сегодня это ценный игрок для фк " СПАРТАК "...
alexando1974
alexando1974
30 марта в 16:26
ещё бы непродлили на Джикии вся защита держится)
CSKA2012
CSKA2012
30 марта в 16:22
Вообщем джикия решил не ехать в Европу , нас и здесь не плохо кормят ))
Константин Белых
Константин Белых ответ LOpp (раскрыть)
30 марта в 16:09
Если бы не долбанный лимит.. Я бы такого как Жиго еще бы поискал. Лучший ЦЗ в Лиге однозначно..
SHMEL
SHMEL
30 марта в 16:08
Джикия нужен спартаку. Наверняка зарплату до 3.5 поднимут.
Константин Белых
Константин Белых
30 марта в 16:02
20 миллионов в месяц..Жить можно..
LOpp
LOpp
30 марта в 14:48
мне второй сезон Джикия не нравиться, явно снизил к себе требования. Если щас с ним продлить контракт и увеличить зарплату, то он вообще играть перестанет.
Он почувствовал себя незаменимым, конкуренции в составе нет, а это очень плохо.
Байкал-38.
Байкал-38.
30 марта в 14:44
Джикии уже 27 лет, последние года два перестал прогрессировать, топчется на одном уровне. Если хочет чего добиться серьёзного в карьере, то надо уезжать.
Dima salev
Dima salev
30 марта в 14:35
Джикия для Спартака это Жерар Пике жля Барселоны.
ДСА
ДСА
30 марта в 14:30
Получает слишком много, надо хоть немного ужать.
Ironigor
Ironigor
30 марта в 14:23
Всё правильно.
makkie
makkie
30 марта в 14:17
Джикия сильно спрогрессировал в Спартаке.
Пришёл в клуб мало кому известным защитником, а вскоре стал основным и незаменимым. И в сборной России теперь играет постоянно, вице-капитан!

Логично, что контракт продлевать нужно.
Но, с другой стороны, хочется посмотреть на Джикию и Зобнина в европейских чемпионатах. Особенно на Рому!
STVA 1
STVA 1
30 марта в 14:01
Если с Георгием продлят контракт , то это будет считаться успехом со стороны менеджмента КБ!На фоне слухов об интересе к другому ЦЗ Жиго это будет своевременным и правильным шагом!В первую очередь важно наличие у Георгия российского паспорта , ведь количество легионеров у Спартак не малое , да и квалификация игрока для нашего РПЛ делает его игроком основы!Со всех сторон важный ход)
shlomo
shlomo
30 марта в 13:51
Нужно продлевать....
David Young
David Young
30 марта в 13:50
Логичный шаг для обеих сторон. Футболист высокого, по меркам Российской Премьер-Лиги, класса, возраст не поджимает, в клубе уже давно играет очень важную роль.
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