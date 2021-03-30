«Спартак» провёл переговоры о продлении контракта с Джикией

1617100980

30 марта 2021, 13:43

«Спартак» намерен продлить соглашение с защитником .

Как сообщается, московский клуб провёл встречу с агентом игрока Вадимом Шпинёвым, на которой обсуждалось продление текущего контракта футболиста. Неразрешимых проблем по продлению договора нет, обе стороны готовы продолжить сотрудничество. Вопрос о сроках контракта и зарплате Джикии будет решён на совете директоров. По текущему соглашению защитник получает 2,2 млн евро. Ожидается, что его зарплата особо не изменится.

Напомним, что действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает в конце следующего сезона.