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Саутгейт: «Стоунз смог собраться и реабилитироваться после своей ошибки»

01 апреля 2021, 07:20
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Польшей (2:1) в отборочном матче ЧМ-2022 и результативную ошибку защитника своей команды Джона Стоунза.

Мы очень хорошо смотрелись в первом тайме и контролировали игру. Когда вы пропускаете такой гол, это может ударить по команде, но она стояла на своём, сохранила самообладание и, что важно, забила победный мяч.

Стоунзу удалось собраться на концовку матча и сыграть важную роль в победном голе. В такие моменты у вас могут опуститься руки, но у него не опустились. Он проводит очень хороший сезон. Сегодня Джон допустил ошибку, он знает это, но он реабилитировался по ходу встречи и должен продолжать в том же духе.

Нам необходимо играть с топ-соперниками, и сегодня вы могли заметить, что нам нужно ещё много улучшить. Это не было сюрпризом для меня. Но на этой неделе вопрос заключался в том, возьмём ли мы 9 очков. Это цель, которую я обозначил, и нам удалось её добиться. Это очень важно.

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Все комментарии
izrafel
izrafel
01 апреля в 08:19
Поляки просто молодцы!
sv_1969
sv_1969
01 апреля в 07:37
Все ошибки совершают
ОПС
ОПС
01 апреля в 07:28
Надо быть более убедительными в игре.
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