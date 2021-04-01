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Капаррос: «Игроки сборной Армении не пожалели сил для победы над Румынией»

01 апреля 2021, 04:25
АрменияЛоготип футбольный клуб Армения3 : 2Логотип футбольный клуб РумынияРумынияМатч завершен

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал победу над Румынией (3:2) в отборочном матче ЧМ-2022. Отметим, что армянская команда выиграла все три стартовых встречи отборочного этапа.

Я верил в наших футболистов. Мы знали, что нас ждут непростые игры со сборными с богатой историей. Но игроки сборной Армении доказали, что они понимают ценность футболки национальной команды.

Я очень рад, что мы добились такого результата. Этот успех принадлежит нашей стране, болельщикам и футболистам. Они не пожалели сил, чтобы добиться этой победы.

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Все комментарии
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
01 апреля в 17:06
потому что московский сайт
ARMENIAN
ARMENIAN
01 апреля в 12:44
Прогресс на лицо. Красавчик Капаррос. Здоровья ему!
idres
idres
01 апреля в 08:37
Молодцы, красивый матч получился...
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ Василий Корнечук (раскрыть)
01 апреля в 08:11
А кстати почему запрещён?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
01 апреля в 07:47
Очень неожиданно. молодцы армяне.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ ДСА (раскрыть)
01 апреля в 07:29
Думаю, что сб.Румынии пройдет нынешнюю сб.России не заметив их.
Это сильная сборная. То же , думаю, сделает с нынешней сб.России и сб.Украины, ибо у сб.России понтов больше, чем мастерства.Я пишу об этом, хотя и являюсь болельщиком сб. России, с горечью.
Такова ревльность. На ,,ура,ура" без сыгранности,тактики и организации игры далеко не уедешь.
beefs
beefs
01 апреля в 06:30
Молодцы, так держать...
Василий Корнечук
Василий Корнечук
01 апреля в 06:19
Я бы мог поздравить сборную на хайгозском(армянском) языке. Но армянский язык запрещен на сайте, также как украинский. Годы идут, но ничего не меняется.
ОПС
ОПС
01 апреля в 06:18
Остается только поздравить.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 апреля в 05:22
Смотрел игру и был удивлён поставленной игре сборной.
Gahi
Gahi
01 апреля в 04:31
Молодцы хорошо сыграли и заслуженно победили. Удачи
ДСА
ДСА
01 апреля в 04:30
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