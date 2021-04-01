Капаррос: «Игроки сборной Армении не пожалели сил для победы над Румынией»

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал победу над Румынией (3:2) в отборочном матче ЧМ-2022. Отметим, что армянская команда выиграла все три стартовых встречи отборочного этапа.
Я верил в наших футболистов. Мы знали, что нас ждут непростые игры со сборными с богатой историей. Но игроки сборной Армении доказали, что они понимают ценность футболки национальной команды.
Я очень рад, что мы добились такого результата. Этот успех принадлежит нашей стране, болельщикам и футболистам. Они не пожалели сил, чтобы добиться этой победы.
Это сильная сборная. То же , думаю, сделает с нынешней сб.России и сб.Украины, ибо у сб.России понтов больше, чем мастерства.Я пишу об этом, хотя и являюсь болельщиком сб. России, с горечью.
Такова ревльность. На ,,ура,ура" без сыгранности,тактики и организации игры далеко не уедешь.
Это сильная сборная. То же , думаю, сделает с нынешней сб.России и сб.Украины, ибо у сб.России понтов больше, чем мастерства.Я пишу об этом, хотя и являюсь болельщиком сб. России, с горечью.
Такова ревльность. На ,,ура,ура" без сыгранности,тактики и организации игры далеко не уедешь.