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Кривцов: «Пижонство и самоуверенность сыграли с нами злую шутку»

01 апреля 2021, 04:45
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 1Логотип футбольный клуб КазахстанКазахстанМатч завершен

Защитник «Шахтёра» и сборной Украины Сергей Кривцов дал комментарий после домашнего матча с Казахстаном (1:1) в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.

Думаю, мы рано поверили в свои силы. В первом тайме нам игра давалась, забили гол. Наверное, потом не отнеслись с должной ответственностью к нашим моментам, которые создавали. Было много перспективных контратак, стопроцентных моментов, но где-то пижонство, самоуверенность сыграли с нами злую шутку.

Пропущенный гол? То же самое. Расслабленность. Там техническая ошибка была, обрезка, здорово сыграла сборная Казахстана, быстро перевели игру на нашу половину, сыграли в пас, плюс исполнительское мастерство игрока, который забил гол.

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Все комментарии
Накир
Накир
01 апреля в 08:35
Ну вот и сказочке конец
beefs
beefs
01 апреля в 08:00
Не надолго украинцев хватило...
SHMEL
SHMEL
01 апреля в 07:51
    sv_1969
    sv_1969
    01 апреля в 05:32
    Академики с тросточками
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    01 апреля в 05:19
    Рад за Казахстан.
    Василий 50
    Василий 50
    01 апреля в 05:07
    Именно этих очков им не хватит.
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