Кривцов: «Пижонство и самоуверенность сыграли с нами злую шутку»

Защитник «Шахтёра» и сборной Украины дал комментарий после домашнего матча с Казахстаном (1:1) в рамках отборочного этапа ЧМ -2022.

Думаю, мы рано поверили в свои силы. В первом тайме нам игра давалась, забили гол. Наверное, потом не отнеслись с должной ответственностью к нашим моментам, которые создавали. Было много перспективных контратак, стопроцентных моментов, но где-то пижонство, самоуверенность сыграли с нами злую шутку.

Пропущенный гол? То же самое. Расслабленность. Там техническая ошибка была, обрезка, здорово сыграла сборная Казахстана, быстро перевели игру на нашу половину, сыграли в пас, плюс исполнительское мастерство игрока, который забил гол.