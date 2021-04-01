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Манчини: «Даже уступая 0:1, Литва продолжала сидеть в защите»

01 апреля 2021, 07:04
ЛитваЛоготип футбольный клуб Литва0 : 2Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал выездную победу над Литвой (2:0) в отборочном матче ЧМ-2022.

Это была третья игра за семь дней, но хоть мы и провели ротацию состава, мы знали, что матч будет сложным. Поле было в ужасном состоянии, соперникам привычнее играть на искусственном покрытии.

У нас было больше голевых моментов, но самое важное сегодня — это победа. Если бы мы реализовали все созданные нами моменты, она была бы проще.

Я помню, что сборная Италии под руководством Арриго Сакки выиграла здесь всего лишь 1:0. Если ты рано открываешь счёт, игра может раскрыться, но даже уступая 0:1, Литва продолжала сидеть в обороне.

Мы допустили слишком много ошибок, отскоки мяча [от газона] не были регулярными, так что мы были немного обеспокоены.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 апреля в 08:44
Уних задача была не опозорится!
asraeil
asraeil
01 апреля в 08:21
А что все правильно делали...
КЭТиК
КЭТиК
01 апреля в 07:47
Литва стремилась избежать разгрома.
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