Манчини: «Даже уступая 0:1, Литва продолжала сидеть в защите»

Главный тренер сборной Италии прокомментировал выездную победу над Литвой (2:0) в отборочном матче ЧМ -2022.

Это была третья игра за семь дней, но хоть мы и провели ротацию состава, мы знали, что матч будет сложным. Поле было в ужасном состоянии, соперникам привычнее играть на искусственном покрытии.

У нас было больше голевых моментов, но самое важное сегодня — это победа. Если бы мы реализовали все созданные нами моменты, она была бы проще.

Я помню, что сборная Италии под руководством Арриго Сакки выиграла здесь всего лишь 1:0. Если ты рано открываешь счёт, игра может раскрыться, но даже уступая 0:1, Литва продолжала сидеть в обороне.

Мы допустили слишком много ошибок, отскоки мяча [от газона] не были регулярными, так что мы были немного обеспокоены.