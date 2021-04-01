Магуайр о Стоунзе: «Ошибкам защитников всегда уделяют особое внимание»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Харри Магуайр прокомментировал победу над Польшей (2:1) в отборочном матче ЧМ-2022 и результативную ошибку своего партнёра по линии обороны, игрока «Манчестер Сити» Джона Стоунза.
Это большая победа. Мы играем за выход на чемпионат мира. Мы очень хорошо начали встречу, но старт второго тайма вовсе не был хорошим — первые 15, 20 минут [второго тайма] они были лучшей командой и оказывали на нас огромное давление. Они немного изменили свою схему, и нам понадобилось какое-то время, чтобы к этому привыкнуть.
Джон великолепен в этом сезоне. Мы защитники, мы допускаем ошибки, и когда мы это делаем, нас рассматривают под лупой. Джон провёл великолепный год и отличный сбор с национальной командой. Он исправился, отлично сыграв головой на дальней штанге [сделав голевую передачу]. Я сказал ему: «Просто продолжай в том же духе — мы победим». И нам удалось это сделать.