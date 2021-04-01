Магуайр о Стоунзе: «Ошибкам защитников всегда уделяют особое внимание»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии прокомментировал победу над Польшей (2:1) в отборочном матче ЧМ -2022 и результативную ошибку своего партнёра по линии обороны, игрока «Манчестер Сити» .

Это большая победа. Мы играем за выход на чемпионат мира. Мы очень хорошо начали встречу, но старт второго тайма вовсе не был хорошим — первые 15, 20 минут [второго тайма] они были лучшей командой и оказывали на нас огромное давление. Они немного изменили свою схему, и нам понадобилось какое-то время, чтобы к этому привыкнуть.

Джон великолепен в этом сезоне. Мы защитники, мы допускаем ошибки, и когда мы это делаем, нас рассматривают под лупой. Джон провёл великолепный год и отличный сбор с национальной командой. Он исправился, отлично сыграв головой на дальней штанге [сделав голевую передачу]. Я сказал ему: «Просто продолжай в том же духе — мы победим». И нам удалось это сделать.