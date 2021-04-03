Фергюсон: «Руни нельзя прикасаться к алкоголю»

Алистер Кэмпбелл, бывший пресс-секретарь экс-премьер министра Великобритании Тони Блэра, выпустил автобиографию, в которой описал любопытный диалог с бывшим наставником МЮ Алексом Фергюсоном, с которым они являются близкими друзьями.
Это было в 2010 году, когда в английской прессе шумели новости о том, что форвард «красных дьяволов» Уйэн Руни пристрастился к алкоголю и услугам жриц любви.
Алекс сказал тогда, что не знает, что делать с Руни. Он сказал, что Уэйн — последний человек на планете, которому следует прикасаться к алкоголю.
но часто я зверею
как только бормотухи
я высажу галон.
У. Руни
но часто я зверею
как только бормотухи
я высажу галон.
У. Руни