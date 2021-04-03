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Фергюсон: «Руни нельзя прикасаться к алкоголю»

сегодня, 14:20

Алистер Кэмпбелл, бывший пресс-секретарь экс-премьер министра Великобритании Тони Блэра, выпустил автобиографию, в которой описал любопытный диалог с бывшим наставником МЮ Алексом Фергюсоном, с которым они являются близкими друзьями.

Это было в 2010 году, когда в английской прессе шумели новости о том, что форвард «красных дьяволов» Уйэн Руни пристрастился к алкоголю и услугам жриц любви.

Алекс сказал тогда, что не знает, что делать с Руни. Он сказал, что Уэйн — последний человек на планете, которому следует прикасаться к алкоголю.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:58
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:48
тогда это будет не руни))) просто ему это необходимо как и полу)))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:20
Руни тот ещё выпивоха!
dadrail
dadrail
сегодня в 15:10
Ну вот...что то новое узнали
David Young
David Young ответ minai (раскрыть)
сегодня в 15:01
.
minai
minai
сегодня в 14:58
.. но часто я шизею,
но часто я зверею
как только бормотухи
я высажу галон.

У. Руни
ДСА
ДСА
сегодня в 14:55
Это ему помогало играть хорошо.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:53
От вина много бед и загубленных судеб
112910415
112910415
сегодня в 14:41
вполне похоже на правду
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:41
Лучше пусть по бабам бегает чем пьёт.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:34
У Шрека на морде всё написано
beefs
beefs
сегодня в 14:23
ну если честно то алкоголь никого не красит...
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