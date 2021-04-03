Фергюсон: «Руни нельзя прикасаться к алкоголю»

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сегодня, 14:20

Алистер Кэмпбелл, бывший пресс-секретарь экс-премьер министра Великобритании Тони Блэра, выпустил автобиографию, в которой описал любопытный диалог с бывшим наставником МЮ , с которым они являются близкими друзьями.

Это было в 2010 году, когда в английской прессе шумели новости о том, что форвард «красных дьяволов» пристрастился к алкоголю и услугам жриц любви.