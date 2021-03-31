Сульшер отказался подписывать игрока из-за его причёски

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, что отказался от просмотра футболиста из-за его причёски. Случай произошёл, когда норвежский специалист возглавлял «Мольде».

Однажды я пошел просмотреть игрока. Когда он выходил из раздевалки, я увидел, что у него был ирокез. Это было, когда я тренировал «Мольде». Я просто сказал нашему скауту: «Поехали домой, мне не интересен этот игрок».