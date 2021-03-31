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Сульшер отказался подписывать игрока из-за его причёски

31 марта 2021, 11:18

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал, что отказался от просмотра футболиста из-за его причёски. Случай произошёл, когда норвежский специалист возглавлял «Мольде».

Однажды я пошел просмотреть игрока. Когда он выходил из раздевалки, я увидел, что у него был ирокез. Это было, когда я тренировал «Мольде». Я просто сказал нашему скауту: «Поехали домой, мне не интересен этот игрок».

Напомним, что сейчас Сульшер ведёт переговоры о продлении контракта с «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
31 марта в 23:32
Молодец! О чем говорить с 56ом?
Ozabot
Ozabot
31 марта в 15:43
Опасно подобные вещи нынче говорить. Попадет под травлю с обвинением в расизме и тд.
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
31 марта в 13:01
обидно не много стало сейчас за Гамшика, Балотели,Неймара, Фреди Юнберг и т.д.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
31 марта в 12:40
А это был Гамшик )))
asraeil
asraeil
31 марта в 11:34
Ну у каждого свой взгляд и свое мнение...
ошалевший
ошалевший
31 марта в 11:26
вечный лавочник явно какую то обиду имеет
112910415
112910415
31 марта в 11:22
интересная принципиальность !
кстати, избыточная
1bear
1bear
31 марта в 11:21
ну вот - панки ему не нравятся
beefs
beefs
31 марта в 11:21
не современный какой-то...
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