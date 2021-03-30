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Несторовски исключён из сборной Македонии после скандального празднования

30 марта 2021, 05:27
Северная МакедонияЛоготип футбольный клуб Северная Македония5 : 0Логотип футбольный клуб ЛихтенштейнЛихтенштейнМатч завершен

Нападающий «Удинезе» Илия Несторовски выведен из состава сборной Северной Македонии за инцидент в отборочном матче ЧМ-2022 против Лихтенштейна (5:0).

31-летний форвард, реализовав пенальти при счёте 4:0, отпраздновал гол, выкрикивая оскорбления в телекамеру.

Позже Несторовски опубликовал запись в инстаграме, где объяснил, что кричал оскорбления в адрес людей, которые ранее угрожали его семье.

Однако наставник сборной Северной Македонии Игор Ангеловски всё равно решил вывести игрока из состава, несмотря на предстоящий матч отбора против Германии.

Я рад, что он извинился и объяснил причину своего поступка. Однако это недопустимое поведение для игрока национальной сборной.

Напомним, встречу Германия — Северная Македония обслужит бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012 ответ Djebrael (раскрыть)
30 марта в 09:22
Ну Евсеев был на эмоциональном подъёме, когда благодаря ему мы сделали Уэльс, забив шикарный гол, а тут человек просто "передал привет")))
Djebrael
Djebrael ответ CSKA2012 (раскрыть)
30 марта в 09:20
Ну с дури то можно и трусы снять на камеру....:)))))..... но человек, должен оставаться человеком, какие бы эмоции его не захлестывали....
CSKA2012
CSKA2012 ответ Djebrael (раскрыть)
30 марта в 09:17
Это ты Евсееву скажи , который вывел Россию не евро в далёком прошлом))
Djebrael
Djebrael
30 марта в 08:13
Молодцы что изгнали.... нужно уметь держать себя в руках....
Roman73
Roman73
30 марта в 08:02, ред.
Боксёров колотят в голову и они глупеют. Футболистам попадает мяч в голову. Издержки профессии . Караваев недавно орал непотребно , в Киеве было дело.
В 94 ом Марадона неадекватно орал на камеру , изобличили в допинге, выгнали из Чемпионата Мира.
112910415
112910415
30 марта в 07:12
не прав, однозначно, этот спортсмен
25процентный клоун
25процентный клоун
30 марта в 07:00
Респект, вот это тренер, вот это глыба. А у нас можно хейтерам кричать и палкой махать
SHMEL
SHMEL
30 марта в 06:45
Вадика Евсеева на них нет, он бы показал им, как нужно кричать на камеру.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 марта в 06:35
Скромнее надо быть!
sv_1969
sv_1969
30 марта в 06:28
Всякое бывает
ОПС
ОПС
30 марта в 06:22, ред.
Наболело, видать, на душе. Но все равно, думать надо, прежде чем орать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 марта в 05:53, ред.
Всякое в футболе бывает...
Байкал-38.
Байкал-38.
30 марта в 05:39
А Вадим Евсеев героем нации стал после "привета" уэльсцам!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 марта в 05:32
С ним или без него всё равно македонцам не устоять перед сборной Германии.
ДАША Д
ДАША Д
30 марта в 05:31
Это не расизм, ничего страшного.
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