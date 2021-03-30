Несторовски исключён из сборной Македонии после скандального празднования

Нападающий «Удинезе» Илия Несторовски выведен из состава сборной Северной Македонии за инцидент в отборочном матче ЧМ-2022 против Лихтенштейна (5:0).
31-летний форвард, реализовав пенальти при счёте 4:0, отпраздновал гол, выкрикивая оскорбления в телекамеру.
Позже Несторовски опубликовал запись в инстаграме, где объяснил, что кричал оскорбления в адрес людей, которые ранее угрожали его семье.
Однако наставник сборной Северной Македонии Игор Ангеловски всё равно решил вывести игрока из состава, несмотря на предстоящий матч отбора против Германии.
Я рад, что он извинился и объяснил причину своего поступка. Однако это недопустимое поведение для игрока национальной сборной.
Напомним, встречу Германия — Северная Македония обслужит бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым.
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