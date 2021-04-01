Дибала, Артур и МакКенни оштрафованы за шумную вечеринку

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вчера, 20:40

Полузащитник «Ювентуса» устроил вечеринку на своей вилле, нарушив противоковидные правила накануне дерби с «Торино».

Мероприятие посетили игроки туринской команды и Артур. Полиция приехала на вызов, прервав вечеринку примерно в 23:30 и оштрафовала всех присутствующих за нарушение коронавирусных правил на 400 евро.

В Италии действует общенациональный комендантский час с 22:00 до 5:00. Сегодня пресс-служба «Ювентуса» сообщила, что у защитника Леонардо Бонуччи обнаружен коронавирус.