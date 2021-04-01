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Дибала, Артур и МакКенни оштрафованы за шумную вечеринку

вчера, 20:40

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон МакКенни устроил вечеринку на своей вилле, нарушив противоковидные правила накануне дерби с «Торино».

Мероприятие посетили игроки туринской команды Пауло Дибала и Артур. Полиция приехала на вызов, прервав вечеринку примерно в 23:30 и оштрафовала всех присутствующих за нарушение коронавирусных правил на 400 евро.

В Италии действует общенациональный комендантский час с 22:00 до 5:00. Сегодня пресс-служба «Ювентуса» сообщила, что у защитника Леонардо Бонуччи обнаружен коронавирус.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 21:30
Бывает однако и такое
beefs
beefs
вчера в 21:27
а говорят в Европе порядок и дисциплина...
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:13
По сравнению с нашим тандемом Саша+Паша это просто детский сад))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:05
Погулять не дали...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:02
Нельзя уже и оторваЦЦа ребятишкам...
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:50
Дибала играть не играет, зато кутит по полнй, Кокорин его видать научил !!!
1bear
1bear
вчера в 20:49
...странно:молодёжь "нарушала",а ветеран заразился ?!
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