Дибала, Артур и МакКенни оштрафованы за шумную вечеринку

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон МакКенни устроил вечеринку на своей вилле, нарушив противоковидные правила накануне дерби с «Торино».
Мероприятие посетили игроки туринской команды Пауло Дибала и Артур. Полиция приехала на вызов, прервав вечеринку примерно в 23:30 и оштрафовала всех присутствующих за нарушение коронавирусных правил на 400 евро.
В Италии действует общенациональный комендантский час с 22:00 до 5:00. Сегодня пресс-служба «Ювентуса» сообщила, что у защитника Леонардо Бонуччи обнаружен коронавирус.