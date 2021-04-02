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Сосед МакКенни: «Известный футболист не должен стоять выше закона»

вчера, 20:13

Сосед Уэстона МакКенни рассказал, почему вызвал полицию, когда увидел, что в доме футболиста проходит шумная вечеринка.

Я не думаю, что известный футболист должен стоять выше закона. Я вышел в 22:30 погулять с собакой и увидел много машин у ворот МакКенни. Там было много людей, они были без масок.

Там было множество дорогих автомобилей, в которых было много молодых женщин. Я ничего не имею против МакКенни, поскольку болею за «Ювентус», но думаю, что этим ребятам нужно больше думать о футболе, а не о развлечениях.

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Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 01:37
Выше закона никто не должен стоять, особенно те, кто придумывает их. Но к сожалению это про параллельный мир. Cегодня кричат о борьбе с бедностью и тут же есть закон позволяющий отнимать единственное жильё за долги перед ростовщиками-грешниками. Ну не дурачьё?
Xtraz
Xtraz
сегодня в 00:01
Блин, вот кроме шуток. Я знаю кто такой Макгрегор, кто такой Макдэвид. Елки палки, даже кто такой Макккормик (16и) знаю. А кто такой Маккенни??!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:45
Это не сосед, а г......
Кроме собаки и погулять не с кем, завистник.
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:09
чОткий гражданин)...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:31
Зато депутатам и чиновникам можно
ZimTronPLUS
ZimTronPLUS
вчера в 22:22
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:07
    Вот что бывает, когда не пригласил соседа)...
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
    вчера в 21:51
    А сосед то стукачек оказался! Наверное на дотации у Аньели !☝️
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ particular (раскрыть)
    вчера в 21:46
    Ещё один Иван Грозный, подельник Мирославского 📽🎞🤭.)
    particular
    particular
    вчера в 21:34
    Гражданин с чёткой гражданской позицией...
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 21:30
    А Кокорина не приглашали?
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 21:00
    "Там было множество дорогих автомобилей, в которых было много молодых женщин..."

    При виде дорогих автомобилей, "жаба" соседа придавила, скрепя зубами, кадык хозяина... И рассмотрев, в темноте, в автомобилях молодых женщин..., из последних сил ещё пуще прежнего вцепилась в горло кормильцу и простонала:
    - Нет уж ки... С меня хватит... Я ничего не имею против МакКенни, поскольку болею за «Ювентус», но этим ребятам надо больше думать о футболе... Звони..."
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:50, ред.
    ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ , а ведь Зависть грех !!!
    Кто-то с друзьями на вечеринке
    А Кто-то с собачкой на прогулке
    А ведь собака, - друг человека !!!
    Всем Добра !!!!!
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 20:48
    Ахах) Ну и сосед
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 20:24
    Не пригласили соседа, вот он и обиделся.
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 20:22
    Берегите себя
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 20:22
    А МакКенни разве известный))
    hаrut
    hаrut
    вчера в 20:15
    Ну каждому свое...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 20:15
    Можно и отдохнуть раз в месяц!
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