Сосед МакКенни: «Известный футболист не должен стоять выше закона»

Сосед Уэстона МакКенни рассказал, почему вызвал полицию, когда увидел, что в доме футболиста проходит шумная вечеринка.
Я не думаю, что известный футболист должен стоять выше закона. Я вышел в 22:30 погулять с собакой и увидел много машин у ворот МакКенни. Там было много людей, они были без масок.
Там было множество дорогих автомобилей, в которых было много молодых женщин. Я ничего не имею против МакКенни, поскольку болею за «Ювентус», но думаю, что этим ребятам нужно больше думать о футболе, а не о развлечениях.
Кроме собаки и погулять не с кем, завистник.
Кроме собаки и погулять не с кем, завистник.
При виде дорогих автомобилей, "жаба" соседа придавила, скрепя зубами, кадык хозяина... И рассмотрев, в темноте, в автомобилях молодых женщин..., из последних сил ещё пуще прежнего вцепилась в горло кормильцу и простонала:
- Нет уж ки... С меня хватит... Я ничего не имею против МакКенни, поскольку болею за «Ювентус», но этим ребятам надо больше думать о футболе... Звони..."
При виде дорогих автомобилей, "жаба" соседа придавила, скрепя зубами, кадык хозяина... И рассмотрев, в темноте, в автомобилях молодых женщин..., из последних сил ещё пуще прежнего вцепилась в горло кормильцу и простонала:
- Нет уж ки... С меня хватит... Я ничего не имею против МакКенни, поскольку болею за «Ювентус», но этим ребятам надо больше думать о футболе... Звони..."
Кто-то с друзьями на вечеринке
А Кто-то с собачкой на прогулке
А ведь собака, - друг человека !!!
Всем Добра !!!!!
Кто-то с друзьями на вечеринке
А Кто-то с собачкой на прогулке
А ведь собака, - друг человека !!!
Всем Добра !!!!!