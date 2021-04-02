Сосед МакКенни: «Известный футболист не должен стоять выше закона»

Сосед рассказал, почему вызвал полицию, когда увидел, что в доме футболиста проходит шумная вечеринка.

Я не думаю, что известный футболист должен стоять выше закона. Я вышел в 22:30 погулять с собакой и увидел много машин у ворот МакКенни. Там было много людей, они были без масок.

Там было множество дорогих автомобилей, в которых было много молодых женщин. Я ничего не имею против МакКенни, поскольку болею за «Ювентус», но думаю, что этим ребятам нужно больше думать о футболе, а не о развлечениях.