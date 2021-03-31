Опытные легионеры мешают РПЛ? Информационная атака на Промеса

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31 марта 2021, 13:00

Навязывают вредную мысль, что взрослые мастера вредят футбольной лиге.

Фильм-расследование, где нет расследования

Вряд ли стоит тратить время на российское ТВ уже лет 15-20. И конкретно взятую передачу о Промесе можно не смотреть. Стыдливо обошлись без автора, а это делают, когда заведомо знают реакцию публики и провоцируют. Получился однобокий материал в негативном и желтом ключе.

«Спортивный психолог» поставила диагноз, не общаясь с пациентом. Сравнимо с оценками «экстрасенсов». Это как фонд Джеймса Рэнди, что обещал миллионы долларов тому, кто в условиях научного эксперимента докажет «паранормальные способности». Шарлатаны с мировой известностью отказываются, а мелкие мошенники не проходят тесты.

Провели сеанс спиритизма, вызывали «демон» Квинси. Артуру Конан Дойлю – фанату футбола и мистики, такие шоу могли приглянуться. Но адекватные фанаты разных клубов кино не оценили. Промес участвовал в нетрезвой бытовухе. Эпизод давний, а в суд потерпевший пошел, когда не заплатили требуемую адвокатом компенсацию.

Также есть презумпция невиновности, есть сильный голландский суд – разберутся без российских телеканалов. Аккаунт «Спартака» остроумно отреагировал на передачу, опубликовав ролик с отсылкой к мему из сериала «Парки и зоны отдыха» с Роном Суонсоном:

Решили в перерыве чемпионата глянуть, что там в телевизоре.



Больше телевизора у нас нет. pic.twitter.com/4LZ6hWNpf4 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 24, 2021

Якобы Промес занимает место для молодых

Ладно, фильм, он потонул в потоке игр двух сборных России. Но зачем снова и снова выдаются критические оценки самого трансфера и футболиста? Можно понять, почему СМИ в Нидерландах хайпуют на теме суда. В их благополучной гавани надо чем-то развлекаться. Но настораживает, что история так раскручивается именно в России.

Приехал игрок сборной Нидерландов, который сделал «Спартак» чемпионом. При поддержке напарников и тренеров, но был лидером. Кого надо привезти экспертам, чтобы не включали заезженную пластинку? Например, Геннадий Орлов заявил следующее:

Промес и Рондон приехали доигрывать. А нужно ли нашему футболу, чтобы они приезжали, как тот же Маркизио? Почему мы должны быть площадкой для футбольных пенсионеров, которые доигрывают у нас и закрывают места для молодых?

Бей чужаков – клич, что найдет отклик. Но давайте по фактам. Промесу 29 лет и «доигрывает». Но Дзюбе летом исполнится 33. При этом Артем – лучший снайпер РПЛ , два года подряд был лучшим ассистентом и тащит национальную сборную. Возраст не мешает.

Как и Ибрагимовичу, Роналду, Месси или Левандовски. Геннадия Сергеевича не смущает, что лучшему игроку мира в этом году стукнет 33, но именно в таком возрасте Роберт претендует на вечный рекорд Мюллера и играет еще лучше, чем раньше?

Представьте, что немецкий комментатор заявит: «Нужно ли немецкому футболу, чтобы приезжали легионеры? Левандовски доигрывает и занимает место для немца». Бакаеву дали достаточно времени в «Спартаке». Не справился, поэтому взяли Промеса.

Да и не занимают легионеры ничьи места. РПЛ сейчас более 120 футболистов с российским паспортом моложе 26 лет. Легионеров, которым больше 29 лет, всего 42. В их числе Нобоа, Кабелла, Рыбус, Берг, Крыховяк, Мартынович, Ловрен, Чорлука, Мевля, Бикфалви и Ракицкий.

Кто из них делает РПЛ хуже? Количественно молодых россиян – 23 %, возрастных легионеров – 8 %. При таком балансе результаты еврокубков помните. Иванович, Карадениз, Сесар Навас и многие другие немолодые легионеры делали РПЛ лучше. А если в 17 лет россиянин играет, как надо – будет в основе.

Российскому футболу нужны такие люди, как Промес

Умиляет сравнение Рондона (старше, хуже готов физически), Маркизио (намного старше, мешали травмы) и Промеса (29 лет, мгновенно повлиял на игру). Тот же Халк, если бы его новая жена одобрила возвращение в Санкт-Петербург, одной левой мог принести «Зениту» больше пользы, чем Малком.

Критически стоит оценивать ленивого футболиста, независимо от национальности. Если любой легионер не отрабатывает деньги в РПЛ – всегда получает критику. Но тот же Маркизио был проколом Рибалты и врачей «Зенита», о его проблемах со здоровьем знали в момент подписания.

Кстати, как и о проблеме Малкома – президент петербуржцев сам об этом рассказал. За 40 млн евро взяли бразильца со специфической травмой, что до сих пор не стал лидером «Зенита», окончательно не вписался в игру. Но мешает РПЛ Промес? Квинси в 4 матчах забил 2 мяча и сделал 1 ассист. Малком за 15 туров забил 1 мяч и сделал 1 ассист.

Бразилец забил «Тамбову», а Промес – «Краснодару» и «Уралу». Но слышим ли мы от Орлова, Оздоева, Червиченко, Гурцкая, Павлюченко, Черданцева, Бояринцева, Боярского, Губерниева и Радимова, что трансфер Малкома – провал? А о Квинси каждый из списка высказался критически.

Фаворит РПЛ испугался, что Квинси исполнит обещание

Ни один российский клуб не является примерно профессиональным в вопросах кадров. На совести Федуна и его подопечных десятки сомнительных недешевых трансферов. Другое дело, если Квинси хотят создать определенную репутацию, поскольку услышали вот это:

Дзюба был хорошим человеком, помог мне. Потом он ушел в «Зенит», и наша дружба закончилась. Я был несчастлив. Желаю ему удачи. Я приехал сюда, чтобы усложнить Артему жизнь.

И вот это тоже прочитали:

Ещё не читали интервью Квинси Промеса для @sportexpress? Тогда сейчас самое время! 📝



Антоха поделился впечатлениями от первого месяца после возвращения и работы с Доменико Тедеско, рассказал об атмосфере в команде и желании выиграть чемпионство со «Спартаком» 🔴⚪ — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 26, 2021

Успехи Промеса, если продолжатся, изменят «Спартак». По результативности команда год назад была десятой в РПЛ , а сейчас уже вторая. С голландцем добавили в вере в себя и Ларссон, и Соболев. Хорошие учителя – великое счастье, особенно преподаватели-практики. Промес никогда не был лишен атлетизма, агрессивный футболист. Морально сильный, после гола «Уралу» показал хейтерам – закройте рты.

Понятно, что одной из самых молодых команд РПЛ нужны опытные люди. И кто подойдет лучше, чем Квинси? Федун сделал логичную ставку, менеджеры «Спартака» повоевали, чтобы контракт был выгодным клубу – учли, в том числе, возможный судебный вердикт. Если Квинси что-то учудит – конечно, будем критиковать. А пока лишь соединились две традиции работы публичных футбольных экспертов.

Первая – главный враг старается выставить «Спартак» в плохом свете. Вторая – бывшие спартаковцы обожают клевать нынешний состав, тренера и футболистов. Квинси информационно атакуют с нескольких сторон. И это несправедливо, ведь игрок объективно сильный, подходил и подходит «Спартаку». Все бывает – травмы, потеря концентрации. Но с человеком, который сам накрутит соперников, команда Тедеско становится сильнее. И вот это не всем нравится.