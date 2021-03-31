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Опытные легионеры мешают РПЛ? Информационная атака на Промеса

31 марта 2021, 13:00
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Навязывают вредную мысль, что взрослые мастера вредят футбольной лиге.

Фильм-расследование, где нет расследования

Вряд ли стоит тратить время на российское ТВ уже лет 15-20. И конкретно взятую передачу о Промесе можно не смотреть. Стыдливо обошлись без автора, а это делают, когда заведомо знают реакцию публики и провоцируют. Получился однобокий материал в негативном и желтом ключе.

«Спортивный психолог» поставила диагноз, не общаясь с пациентом. Сравнимо с оценками «экстрасенсов». Это как фонд Джеймса Рэнди, что обещал миллионы долларов тому, кто в условиях научного эксперимента докажет «паранормальные способности». Шарлатаны с мировой известностью отказываются, а мелкие мошенники не проходят тесты.

Провели сеанс спиритизма, вызывали «демон» Квинси. Артуру Конан Дойлю – фанату футбола и мистики, такие шоу могли приглянуться. Но адекватные фанаты разных клубов кино не оценили. Промес участвовал в нетрезвой бытовухе. Эпизод давний, а в суд потерпевший пошел, когда не заплатили требуемую адвокатом компенсацию.

Также есть презумпция невиновности, есть сильный голландский суд – разберутся без российских телеканалов. Аккаунт «Спартака» остроумно отреагировал на передачу, опубликовав ролик с отсылкой к мему из сериала «Парки и зоны отдыха» с Роном Суонсоном:

Якобы Промес занимает место для молодых

Ладно, фильм, он потонул в потоке игр двух сборных России. Но зачем снова и снова выдаются критические оценки самого трансфера и футболиста? Можно понять, почему СМИ в Нидерландах хайпуют на теме суда. В их благополучной гавани надо чем-то развлекаться. Но настораживает, что история так раскручивается именно в России.

Приехал игрок сборной Нидерландов, который сделал «Спартак» чемпионом. При поддержке напарников и тренеров, но был лидером. Кого надо привезти экспертам, чтобы не включали заезженную пластинку? Например, Геннадий Орлов заявил следующее:

Промес и Рондон приехали доигрывать. А нужно ли нашему футболу, чтобы они приезжали, как тот же Маркизио? Почему мы должны быть площадкой для футбольных пенсионеров, которые доигрывают у нас и закрывают места для молодых?

Бей чужаков – клич, что найдет отклик. Но давайте по фактам. Промесу 29 лет и «доигрывает». Но Дзюбе летом исполнится 33. При этом Артем – лучший снайпер РПЛ, два года подряд был лучшим ассистентом и тащит национальную сборную. Возраст не мешает.

Как и Ибрагимовичу, Роналду, Месси или Левандовски. Геннадия Сергеевича не смущает, что лучшему игроку мира в этом году стукнет 33, но именно в таком возрасте Роберт претендует на вечный рекорд Мюллера и играет еще лучше, чем раньше?

Представьте, что немецкий комментатор заявит: «Нужно ли немецкому футболу, чтобы приезжали легионеры? Левандовски доигрывает и занимает место для немца». Бакаеву дали достаточно времени в «Спартаке». Не справился, поэтому взяли Промеса.

Да и не занимают легионеры ничьи места. РПЛ сейчас более 120 футболистов с российским паспортом моложе 26 лет. Легионеров, которым больше 29 лет, всего 42. В их числе Нобоа, Кабелла, Рыбус, Берг, Крыховяк, Мартынович, Ловрен, Чорлука, Мевля, Бикфалви и Ракицкий.

Кто из них делает РПЛ хуже? Количественно молодых россиян – 23 %, возрастных легионеров – 8 %. При таком балансе результаты еврокубков помните. Иванович, Карадениз, Сесар Навас и многие другие немолодые легионеры делали РПЛ лучше. А если в 17 лет россиянин играет, как надо – будет в основе.

Российскому футболу нужны такие люди, как Промес

Умиляет сравнение Рондона (старше, хуже готов физически), Маркизио (намного старше, мешали травмы) и Промеса (29 лет, мгновенно повлиял на игру). Тот же Халк, если бы его новая жена одобрила возвращение в Санкт-Петербург, одной левой мог принести «Зениту» больше пользы, чем Малком.

Критически стоит оценивать ленивого футболиста, независимо от национальности. Если любой легионер не отрабатывает деньги в РПЛ – всегда получает критику. Но тот же Маркизио был проколом Рибалты и врачей «Зенита», о его проблемах со здоровьем знали в момент подписания.

Кстати, как и о проблеме Малкома – президент петербуржцев сам об этом рассказал. За 40 млн евро взяли бразильца со специфической травмой, что до сих пор не стал лидером «Зенита», окончательно не вписался в игру. Но мешает РПЛ Промес? Квинси в 4 матчах забил 2 мяча и сделал 1 ассист. Малком за 15 туров забил 1 мяч и сделал 1 ассист.

Бразилец забил «Тамбову», а Промес – «Краснодару» и «Уралу». Но слышим ли мы от Орлова, Оздоева, Червиченко, Гурцкая, Павлюченко, Черданцева, Бояринцева, Боярского, Губерниева и Радимова, что трансфер Малкома – провал? А о Квинси каждый из списка высказался критически.

Фаворит РПЛ испугался, что Квинси исполнит обещание

Ни один российский клуб не является примерно профессиональным в вопросах кадров. На совести Федуна и его подопечных десятки сомнительных недешевых трансферов. Другое дело, если Квинси хотят создать определенную репутацию, поскольку услышали вот это:

Дзюба был хорошим человеком, помог мне. Потом он ушел в «Зенит», и наша дружба закончилась. Я был несчастлив. Желаю ему удачи. Я приехал сюда, чтобы усложнить Артему жизнь.

И вот это тоже прочитали:

Успехи Промеса, если продолжатся, изменят «Спартак». По результативности команда год назад была десятой в РПЛ, а сейчас уже вторая. С голландцем добавили в вере в себя и Ларссон, и Соболев. Хорошие учителя – великое счастье, особенно преподаватели-практики. Промес никогда не был лишен атлетизма, агрессивный футболист. Морально сильный, после гола «Уралу» показал хейтерам – закройте рты.

Понятно, что одной из самых молодых команд РПЛ нужны опытные люди. И кто подойдет лучше, чем Квинси? Федун сделал логичную ставку, менеджеры «Спартака» повоевали, чтобы контракт был выгодным клубу – учли, в том числе, возможный судебный вердикт. Если Квинси что-то учудит – конечно, будем критиковать. А пока лишь соединились две традиции работы публичных футбольных экспертов.

Первая – главный враг старается выставить «Спартак» в плохом свете. Вторая – бывшие спартаковцы обожают клевать нынешний состав, тренера и футболистов. Квинси информационно атакуют с нескольких сторон. И это несправедливо, ведь игрок объективно сильный, подходил и подходит «Спартаку». Все бывает – травмы, потеря концентрации. Но с человеком, который сам накрутит соперников, команда Тедеско становится сильнее. И вот это не всем нравится.

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Все комментарии
Over 9000
Over 9000
вчера в 02:57
пока ещё промес ничего не показал и выглядит как инородное тело, постоянно выпадая из игры
кроме того, играя на этой мёртвой в системе тедеско "позиции бакаева" под нападающими в 5-2-1-2 он будет редко встречаться с мячом и может также закиснуть, как бакаев
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 01:07
Обычный бизнес- такие легионеры ,как Промес занимают места паспортистов с бешеной ЗП, и на их фоне эти паспортисты выглядят как любители ,которые играют в клетке во дворе.
112910415
112910415
31 марта в 16:59
заклятые друзья напряглись,
мечтают вывести из равновесия и Квинси, и остальных ...
не обращать внимания; забивать, побеждать, радоваться !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
31 марта в 16:06
Я думаю не надо обращать внимания на всякие пасквили, что появляются в том числе и на Матч ТВ. Уши растут от Газпрома - это очевидно. С учетом возраста и показанной Промесом игры он сейчас входит в топ-5 легионеров РПЛ. В любом случае выше Малкома, Гайча, Камано, Дриуси, да и Вендела в придачу. Квинси атлет, боец. А то, что у него есть в жизни прокол еще ни о чем не говорит. Только суд может назвать человека преступником. Пока суда не было он обычный гражданин Евросоюза. Но на этом сайте ведь не личности оценивают, а уровень и класс футболиста. Поэтому повторю Промес - в топ-5 РПЛ
Супервайзер
Супервайзер
31 марта в 15:59
Вот всем всё ясно, а мусолят без конца одно и то же. Зенит - национальный проект, Дзюба- национальный герой. А почему? Потому что самым подлым образом и в соответствии со своей натурой покинул Спартак. Дзюбу можно ( а некоторые даже по штату обязаны) хвалить до тошноты в желудке вне зависимости от качества его игры. В этом отношении Чердак чемпион, ведь ему надо ипотеку на квартиру на Золотой миле отрабатывать.
Спартак- главный враг национального проекта, так как является самой популярной и таким образом народной командой. Популярность Спартака без высочайшего на то согласия представляет собой вызов нашим скрепам, главным из которых является: "Бог терпел и нам велел". Всё, что помогает Спартаку выигрывать или даже просто играть хорошо, подлежит
общенациональному осуждению и порицанию.
Промес мало того, что завел Спартак на невиданные в истории РПЛ результаты матчей, но еще и осмелился заявить, что сделает жизнь Дзюбы мизерной. Это уже попахивает не только экстримизмом, но и, не побоюсь этого слова, терроризмом.
Как теперь можно Промеса в прессе не гнобить? То-то же.))
Василий Корнечук
Василий Корнечук
31 марта в 15:59
будут копаться в грязи. Вы подождите, Спартак продолжит побеждать, всплывут и другие "сенсации". болельщикам виднее. Надеюсь, что руководство Спартака не возглавит борьбу против игроков клуба, хотя, так как реагирует театрально Федун на разные провокации, сложно сказать, будет ли адекватная реакция клуба.
SVON
SVON ответ d_fincher (раскрыть)
31 марта в 14:19
Мясную команду и нахваливают всю дорогу.
Байкал-38
Байкал-38
31 марта в 14:03
    oFANATo
    oFANATo
    31 марта в 13:52
    В Питере испугались, что Квинси исполнит обещание.....мясным в пору призадуматься, как бы не устроили провокацию с возвращением в руки правосудия Нидерландов Промеса.
    13 RUS
    13 RUS
    31 марта в 13:46
    СЛАВА ГАЗПРОМУ!
    makkie
    makkie
    31 марта в 13:38
    Поменьше слушать, что трындят с Матч ТВ - они уже давно себя дискредитировали!
    Хайпуют и выполняют заказуху.
    d_fincher
    d_fincher
    31 марта в 13:25
    МАТЧ ТВ ангажирован. Это знают все. Понятно, кого они расхваливают каждый день. И понятно, кто им больше всех не нравится. Не понятно другое: что с этим делать? Все информационные, административные и денежные ресурсы - в одних руках. Этому невозможно противостоять.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    31 марта в 13:20
    Сильная статья и непредвзятая. Всё по делу. Без вопросов. Единственно чего не хватает это фактов и кому это выгодно. Ответ для всех кому футбол не равнодушен, на поверхности. Без Газпрома и лично друга сами знаете кого, а точней гос. Миллера всего этого безобразия быть просто не могло. Газпром спонсор в нашем футболе всего, а потому танцует эту девочку. У частников денег всё меньше и меньше и потому то бывшие и нынешние *звёзды* в лёгкую продаются менеджменту "мечты сбываются". Других кормушек для жизни на горизонте нет.
    shlomo
    shlomo
    31 марта в 13:19
    Спасибо за статью ....ну что, всё на самом деле просто.... ни у кого из спартаковцев нет иллюзий, что Промес помолодел и будет играть так-же, как 4-5 лет назад.... но положа руку на сердце, кто из клубов РПЛ в данный момент отказался-бы иметь в заявке сегодняшнего Промеса?.... на мой взгляд самое главное что есть у Промеса в сравнении со всеми другими игроками Спартака, Понсе, Ларссноном, Бакаевым тем же самым - это мастерство (и его даже с годами сложно потерять).... умение забить важный мяч или отдать голевую в важный момент, в мелочах добывается результат команды.... и когда такой мастер на поле это раскрепощает других игроков и даже средний футболист может сыграть сильнее в каких то отдельно взятых моментах....
    antant1
    antant1
    31 марта в 13:16
    Квинси удачи, а болтунам дешевым, желаю заткнуться
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