Сульшер исключил возможность перехода Агуэро в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» отреагировал на слухи о том, что нападающий «Манчестер Сити» может перейти в стан «красных дьяволов». Аргентинец заявил, что покинет «Манчестер Сити» после нынешнего сезона.

Где была бы моя лояльность, если бы я перешёл в конкурирующий клуб, когда я играл за «Манчестер Юнайтед»? Верность — одна из ценностей, которые я высоко ценю. Поэтому я не ожидаю, что игрок, который выступал за один клуб в течение десяти лет, захочет перейти к прямому конкуренту.

Я знаю, что мы профессионалы, но когда ты играешь за «Манчестер Юнайтед», ты не перейдёшь в «Манчестер Сити». У нас есть примеры таких трансферов, но я действительно не согласен с такими переходами. Я не хочу называть имена, но вы все знаете, на кого я указываю пальцем.