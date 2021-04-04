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Сульшер исключил возможность перехода Агуэро в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 10:44

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер отреагировал на слухи о том, что нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может перейти в стан «красных дьяволов». Аргентинец заявил, что покинет «Манчестер Сити» после нынешнего сезона.

Где была бы моя лояльность, если бы я перешёл в конкурирующий клуб, когда я играл за «Манчестер Юнайтед»? Верность — одна из ценностей, которые я высоко ценю. Поэтому я не ожидаю, что игрок, который выступал за один клуб в течение десяти лет, захочет перейти к прямому конкуренту.

Я знаю, что мы профессионалы, но когда ты играешь за «Манчестер Юнайтед», ты не перейдёшь в «Манчестер Сити». У нас есть примеры таких трансферов, но я действительно не согласен с такими переходами. Я не хочу называть имена, но вы все знаете, на кого я указываю пальцем.

Напомним, что в 2009 году Карлос Тевес перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити». Стоит отметить, что более 40 игроков представляли оба манчестерских клуба, в том числе Энди Коул, Оуэн Харгривз, Петер Шмейхель и другие.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:47
Агуэро пусть к гному идёт
Roman73
Roman73
вчера в 13:42
Агуэро ? Агуэро в Ривер-Плейт. Всё Агэро.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:06
Агуэро 100% бы не пошел в МЮ.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 12:03
Правильное решение
Djebrael
Djebrael
вчера в 11:01
Тренеру виднее
jobss
jobss ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 10:45, ред.
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