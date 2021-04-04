«Галатасарай» интересуется игроком «Сассуоло»

Сообщается, что центральный защитник «Сассуоло» Каан Айхан может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
По данным источника, 26-летним игроком интересуется «Галатасарай».
Турецкий клуб уже сделал запрос в «Сассуоло» о возможном трансфере игрока.
Напомним, что ранее интерес к Айхану проявлял «Зенит».
Если честно, уже не помню, давно это было...
Если честно, уже не помню, давно это было...
...ну теперь месяц можно "тренироваться" ,а как обратно "сбежать"?
...ну теперь месяц можно "тренироваться" ,а как обратно "сбежать"?
А у тебя был выбор, в какую группу записаться?
И про "реальных" людей - это намёк на клоноводА (ов), попавших в твою группу?
З.Ы. Не поленился посмотреть, в группу на счёт действительно можно записаться.
Сам несколько месяцев играл в ней, и знаю, что там кто-то специально наделал клонов, чтобы в группе набралось нужное количество игроков.
Как бы для благого дела, но эти ангелы чисто для количества. Там в фаворитах одни и те же игроки, с ними почти без шансов бороться...
А у тебя был выбор, в какую группу записаться?
И про "реальных" людей - это намёк на клоноводА (ов), попавших в твою группу?
З.Ы. Не поленился посмотреть, в группу на счёт действительно можно записаться.
Сам несколько месяцев играл в ней, и знаю, что там кто-то специально наделал клонов, чтобы в группе набралось нужное количество игроков.
Как бы для благого дела, но эти ангелы чисто для количества. Там в фаворитах одни и те же игроки, с ними почти без шансов бороться...
Сколько человек (реально) в моей группе 3 или побольше???
Зря я записался сюда...в "город исламских ангелов",но я же не знал,обидно,
Сколько человек (реально) в моей группе 3 или побольше???
Зря я записался сюда...в "город исламских ангелов",но я же не знал,обидно,