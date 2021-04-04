«Галатасарай» интересуется игроком «Сассуоло»

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вчера, 10:24

Сообщается, что центральный защитник «Сассуоло» может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По данным источника, 26-летним игроком интересуется «Галатасарай».

Турецкий клуб уже сделал запрос в «Сассуоло» о возможном трансфере игрока.

Напомним, что ранее интерес к Айхану проявлял «Зенит».