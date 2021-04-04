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«Галатасарай» интересуется игроком «Сассуоло»

вчера, 10:24

Сообщается, что центральный защитник «Сассуоло» Каан Айхан может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По данным источника, 26-летним игроком интересуется «Галатасарай».

Турецкий клуб уже сделал запрос в «Сассуоло» о возможном трансфере игрока.

Напомним, что ранее интерес к Айхану проявлял «Зенит».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 16:29
В конце матча выбрать обычную группу. Т.е. поставить флажок в выборе группы.
Если честно, уже не помню, давно это было...
1bear
1bear ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:15
...а кто же знал,что там будет 3 игрока,а остальные - клоны !?
...ну теперь месяц можно "тренироваться" ,а как обратно "сбежать"?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 14:39
Привет! Хочется задать пару вопросов, без хештега про конкурс.
А у тебя был выбор, в какую группу записаться?
И про "реальных" людей - это намёк на клоноводА (ов), попавших в твою группу?

З.Ы. Не поленился посмотреть, в группу на счёт действительно можно записаться.
Сам несколько месяцев играл в ней, и знаю, что там кто-то специально наделал клонов, чтобы в группе набралось нужное количество игроков.
Как бы для благого дела, но эти ангелы чисто для количества. Там в фаворитах одни и те же игроки, с ними почти без шансов бороться...
Мaлик
Мaлик
вчера в 11:17
Как вариант неплохой
1bear
1bear
вчера в 10:42, ред.
Вопрос к модераторам?
Сколько человек (реально) в моей группе 3 или побольше???
Зря я записался сюда...в "город исламских ангелов",но я же не знал,обидно,
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:26, ред.
Надо всю Сассуоло в Турцию подарить
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