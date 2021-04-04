Стала известна причина, из-за которой Холанд может не перейти в МЮ

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вчера, 10:13

Нападающий дортмундской «Боруссии» может отказаться от перехода в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, норвежец считает, что он может не раскрыть весь свой потенциал в манчестерском клубе. Бывшие игроки «Боруссии» Дортмунд и переходили в «Манчестер Юнайтед», однако их трансферы оказались провальными. Холанд считает, что его может ждать та же участь.

Напомним, что ранее отец Эрлинга сообщил «Реалу» о том, что его сын готов перейти в мадридский клуб.