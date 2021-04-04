ГлавнаяНовости

Стала известна причина, из-за которой Холанд может не перейти в МЮ

вчера, 10:13

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может отказаться от перехода в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, норвежец считает, что он может не раскрыть весь свой потенциал в манчестерском клубе. Бывшие игроки «Боруссии» Дортмунд Синдзи Кагава и Генрих Мхитарян переходили в «Манчестер Юнайтед», однако их трансферы оказались провальными. Холанд считает, что его может ждать та же участь.

Напомним, что ранее отец Эрлинга сообщил «Реалу» о том, что его сын готов перейти в мадридский клуб.

Все новости
Слухи«Манчестер Сити» летом попробует подписать Лукаку
Сегодня, 11:58 Комментарии4
Слухи«Атлетико» стал ещё одним претендентом на Влаховича
Сегодня, 10:42 Комментарии3
Слухи«Аталанта» интересуется 20-летним талантом из «Брюгге»
Сегодня, 10:42 Комментарии3
СлухиРайола озвучил условия, при которых Холанд перейдёт в «Барселону»
Сегодня, 10:12 Комментарии25
Слухи«Ювентус» не будет продлевать аренду Мораты
Сегодня, 09:53 Комментарии6
СлухиСерхио Ромеро близок к переходу в «Бока Хуниорс»
Сегодня, 09:20 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ Valeron112 (раскрыть)
вчера в 19:53
За МС он будет даже больше колотить
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:33
Такой игрок не затеряется в любой команде, а истории с Кагавой и Мхитаряном - это очень похоже на отговорки. Скорее всего папа с Райолой были не удовлетворены предложенными условиями. Есть предположение , что Райола и папа ищут самый "сладкий" вариант для Эрлинга и в том числе для себя.
Где в итоге окажется Эрлинг , скоро узнаем.
Всем здоровья.
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
вчера в 12:28
АПЛ не вариант для Холанд
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 12:08, ред.
Кагава не заиграл потому что купили ван Перси, и Руни передвинули на позицию 10-ки, в итоге на фланге Синдзи не смог играть. А у Мхитаряна видимо не сложилось из-за Моуриньо. Холанду не стоит беспокоится, место в основе будет гарантировано и с Сульшером найдут общий язык.
112910415
112910415
вчера в 11:37
много причин может быть
Valeron112
Valeron112
вчера в 10:47
Да за МЮ он так мячики колотить не будет , вследствии специфики АПЛ.
beefs
beefs
вчера в 10:15
у каждого свое мнение и оно имеет смысл...
hаrut
hаrut
вчера в 10:14
Причин можно и придумать...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100