Стала известна причина, из-за которой Холанд может не перейти в МЮ

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может отказаться от перехода в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщается, норвежец считает, что он может не раскрыть весь свой потенциал в манчестерском клубе. Бывшие игроки «Боруссии» Дортмунд Синдзи Кагава и Генрих Мхитарян переходили в «Манчестер Юнайтед», однако их трансферы оказались провальными. Холанд считает, что его может ждать та же участь.
Напомним, что ранее отец Эрлинга сообщил «Реалу» о том, что его сын готов перейти в мадридский клуб.
Где в итоге окажется Эрлинг , скоро узнаем.
Всем здоровья.
Где в итоге окажется Эрлинг , скоро узнаем.
Всем здоровья.