ГлавнаяНовости

Григалаву и Аджоева могут дисквалифицировать на 2 года

08 апреля 2021, 23:03
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Спортивный юрист Артём Пацев рассказал, какие санкции могут быть применены к защитнику тульского «Арсенала» Гиа Григалаве и нападающему Гураму Аджоеву, если подтвердится информация, что они угрожали тренерам ЦСКА.

Если эпизод действительно имел место, то возможны и спортивные санкции по регламенту РФС, и возбуждение обычного уголовного дела с квалификацией в зависимости от обстоятельств случившегося. За попытку физического воздействия или само физическое воздействие (в зависимости от того, что было на самом деле, какие обстоятельства и прочее) возможен штраф и/или дисквалификация на срок от трёх матчей до двух лет.

Все новости
СлухиМарсело назначен наблюдателем на выборах. Он пропустит матч с «Челси»
Вчера, 16:48 Комментарии16
ОфициальноМаксименко и Айртон пропустят матч против «Арсенала»
Вчера, 14:53 Комментарии9
ОфициальноКДК РФС отменил красную карточку Ахметова в матче со «Спартаком»
Вчера, 14:46 Комментарии48
ЭСК РФС оставила в силе дисквалификации Максименко и Айртона
Вчера, 11:48 Комментарии17
Красная карточка защитника «Вест Хэма» Бальбуэна в матче с «Челси» отменена
27 апреля Комментарии4
ОфициальноРФС оставил в силе решение о проведении матча «Локо» на нейтральном поле
27 апреля Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Николай Еремеев
Николай Еремеев
09 апреля в 15:59, ред.
Либеральные у нас законы . если иностранец нарушил закон -только депортация их вылечит , это не считая футбольных наказаний !На счет этого у Украины надо брать пример .Нарушил там что то-5 лет вьезд в страну закрыт.
Ravshan878
Ravshan878
09 апреля в 13:05
Немедленно обоих в обезьянку🐒.)
Опасный хулиган
Опасный хулиган
09 апреля в 11:17
отправить их домой в Грузию!
galem72
galem72
09 апреля в 10:50
Перед судом престанут исключительно невиновные "туляки". Только принудительная реабилитация в Монте-Карло.
металлург
металлург ответ Новый Рубин (комментарий удален) (раскрыть)
09 апреля в 10:41
Точнее голова
Mi6
Mi6
09 апреля в 09:50
Самый гуманный суд в мире разберётся
112910415
112910415
09 апреля в 08:21
неужели видео отсутствует ?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
09 апреля в 05:50
Надо разбираться из-за чего начался сыр-бор. Игроков вполне возможно могли спровоцировать. С тренерского штаба коней доспеится. Молодые, зеленные.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 апреля в 05:02
Григалава похож на дикаря и ведёт себя как в джунглях.
prinzЫп
prinzЫп
09 апреля в 02:10
До 3-х лет было бы правильно, чтобы "горняки" понимали, живут они в России, а не своих отдельных государств-аулах.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 апреля в 00:48
А что им не понравилось,кто знает?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
08 апреля в 23:54
Если подтвердится, то на уровне УЕФА, ФИФА пожизненное отстранение от футбола.
Пепс
Пепс
08 апреля в 23:25
Дикие люди....
морозз
морозз
08 апреля в 23:16
Тогда всё руководство Ахмада и многих его футболистов тоже надо на 2 года без пощады, там такое махрово процветает!
makkie
makkie
08 апреля в 23:11, ред.
Да ну, какие 2 года?!
Скорее выпишут штраф или пару матчей дадут - чтоб знали на будущее, как себя вести.
Хотя в таких конфликтах обычно виноваты две стороны. Вряд ли Олич и ТШ молчали!
zooveterinar
zooveterinar
08 апреля в 23:11, ред.
Невелика потеря!!!,а там гляди попадуд в фиорентину ,к своему кумиру сашке!!! Или протэжэ.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 апреля в 23:06
В любом случае накажут, может не так жестко, но наказание последует.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100