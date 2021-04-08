Григалаву и Аджоева могут дисквалифицировать на 2 года

Спортивный юрист Артём Пацев рассказал, какие санкции могут быть применены к защитнику тульского «Арсенала» Гиа Григалаве и нападающему Гураму Аджоеву, если подтвердится информация, что они угрожали тренерам ЦСКА.
Если эпизод действительно имел место, то возможны и спортивные санкции по регламенту РФС, и возбуждение обычного уголовного дела с квалификацией в зависимости от обстоятельств случившегося. За попытку физического воздействия или само физическое воздействие (в зависимости от того, что было на самом деле, какие обстоятельства и прочее) возможен штраф и/или дисквалификация на срок от трёх матчей до двух лет.
Скорее выпишут штраф или пару матчей дадут - чтоб знали на будущее, как себя вести.
Хотя в таких конфликтах обычно виноваты две стороны. Вряд ли Олич и ТШ молчали!
Скорее выпишут штраф или пару матчей дадут - чтоб знали на будущее, как себя вести.
Хотя в таких конфликтах обычно виноваты две стороны. Вряд ли Олич и ТШ молчали!