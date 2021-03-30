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Буффон дисквалифицирован на один матч Серии А за богохульство

30 марта 2021, 18:24

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон получил дисквалификацию на один матч за богохульство во время игры 13-го тура Серии А с «Пармой» (4:0), сообщает Football Italia.

В феврале дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии назначил Буффону штраф в размере 5 тысяч евро за проявление богохульства в матче с «Пармой». Сегодня, 30 марта, Федеральный апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокурора на данное решение и добавил к штрафу дисквалификацию на одну встречу.

Таким образом, Буффон пропустит матч «Ювентуса» в рамках 29-го тура Серии А с «Торино» (3 апреля).

Ранее появилась информация, что Буффон может перейти в «Наполи».

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
30 марта в 22:51
Мадонна миа порка!
galem72
galem72
30 марта в 21:32, ред.
Фанатизм! Где-то они развитые, современные и откровенные, а где-то — во времена ведьм с инквизицией впадают. Жалкое зрелище!
DXTK
DXTK
30 марта в 20:57
видимо старый слишком много кричал алилуя .......... вместо свечки дали куя.))))))
Scarlet Witch
Scarlet Witch
30 марта в 20:45
Кому то можно регулярно карантин нарушать, а тут даже выругаться нельзя.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Asper (раскрыть)
30 марта в 20:38
Нет, у них есть наказание именно за богохульство, в этом и суть. Можно ругаться, но не про БГ)
mortid
mortid
30 марта в 20:35
Прошли десятки тысяч лет, а обезьяна научилась только прямо ходить и разговаривать, разрушать всё вокруг и уничтожать себе подобных.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
30 марта в 20:04
Господи ! Чего же он там сделал ? ))))
Союзник противников
Союзник противников
30 марта в 19:44
Шёл 21 век;вовсю наступало новое средневековье.Консилиум иерархов мировых религий вёл согласование персоналий в состав объединённого комитета инквизиции и размера индульгенции.
Futurista
Futurista
30 марта в 19:33
Буффон сидя на скамейке: И все-таки она вертится!...
Ironigor
Ironigor ответ МапС (раскрыть)
30 марта в 19:12
Я думал филосовски 👍✌😜
112910415
112910415
30 марта в 19:09
беды не ходят в одиночку
Ironigor
Ironigor ответ shlomo (раскрыть)
30 марта в 19:07, ред.
Их бин кранк. Я я , шоколо пензе хурты мурты , ди зонэ шварце гезунд. Абгемахтэн гефёртен гетанкт . И унзере дипортай генозэ фон Дитрих Геньшер !!!)))☝😜
ARMENIAN
ARMENIAN
30 марта в 19:03
лучший просто)
МапС
МапС ответ Ironigor (раскрыть)
30 марта в 18:49
shlomo
shlomo ответ Ironigor (раскрыть)
30 марта в 18:46
Порко мадонна ди ум бесто перь бако кастелла де мембрано хемаро инчесо сарвело чец хан дураля! ....( Простите, погорячился...).... Дэтси аин шматси? (Куда ты смотрел старый осёл?) ...Взъерра мод. .... Хэрок эскусто бэн шлак мордюк! Хэрок эскусс мордюк, тобиш нак! (Дальше следует непереводимая игра слов, с использованием местных идиоматических выражений.).....:))))
Иван Тасминский
Иван Тасминский
30 марта в 18:45
21 век. Люди не только верят в деда на небе, но ещё и штрафуют тех, кто в него не верят
ДАША Д
ДАША Д
30 марта в 18:43
Неприятность эту он переживет.
Asper
Asper
30 марта в 18:41
Почему везде усердно делают упор на слово богохульство, искажая суть произошедшего.
Дискву он отхватил за попавшее в телетрансляцию ругательство, просто в итальянском языке самое скверное оно такое - бога поминает.
У нас так можно попасть за оскорбление чей-то матери.
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
30 марта в 18:34
Нее, это всё ясно, а что именно он сказал ???
Djebrael
Djebrael ответ Q-J-G (раскрыть)
30 марта в 18:32
В суть религиозных чувств ты с критикой не суйся,
Помни: был и Иисус распят - за богохульство.....:))))))
David Young
David Young ответ Q-J-G (раскрыть)
30 марта в 18:31
Из декабрьской новости:

"Федерация футбола Италии начала расследование в отношении вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона. Голкипер использовал богохульные выражения во время матча 13-го тура Серии А против «Пармы» (4:0).

Инцидент был зафиксирован на аудиозаписи во время игры. Фразу, предположительно, сказал именно Буффон. Если Федерация футбола Италии подтвердит, что эти слова сказал голкипер «Ювентуса», Джанлуиджи грозит дисквалификация на один матч.

Стоит отметить, что богохульство считается худшим видом ругательства в итальянском языке."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1222236/buffon-dzhanluidzhi
Q-J-G
Q-J-G
30 марта в 18:28
В чём заключалось богохульство?
izrafel
izrafel
30 марта в 18:27
Похоже "святая инквизиция" не дремлет.... еще пару раз и на костер Беффонище угодит... :))))
beefs
beefs
30 марта в 18:25
надо же и за это наказывают...
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