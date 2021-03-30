Буффон дисквалифицирован на один матч Серии А за богохульство

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30 марта 2021, 18:24

Голкипер «Ювентуса» получил дисквалификацию на один матч за богохульство во время игры 13-го тура Серии А с «Пармой» (4:0), сообщает Football Italia.

В феврале дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии назначил Буффону штраф в размере 5 тысяч евро за проявление богохульства в матче с «Пармой». Сегодня, 30 марта, Федеральный апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокурора на данное решение и добавил к штрафу дисквалификацию на одну встречу.

Таким образом, Буффон пропустит матч «Ювентуса» в рамках 29-го тура Серии А с «Торино» (3 апреля).

Ранее появилась информация, что Буффон может перейти в «Наполи».