Сульшер: «Неидеальный вечер для МЮ, учитывая три дисквалификации»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал выездную победу над «Гранадой» (2:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Этот вечер не был идеальным. Три жёлтые карточки означают три дисквалификации (Харри Магуайра, Люка Шоу и Скотта МакТоминэя). Но 2:0 — это очень хороший результат. Мы знаем, как трудно играть в Испании. Нужно показать хорошую игру, чтобы получить здесь результат.

Рэшфорд и Фернандеш исключительно сыграли, они очень важны для нас. Это был отличный забег Рэшфорда, который фантастически принял мяч. Бруну же очень уверенно исполняет пенальти, хотя вратарь почти потащил удар.

Настрой на следующую неделю? Такой же, как и всегда. Мы хотим побеждать в каждом матче. Наша команда по-прежнему молода и всё ещё набирается опыта. Мы должны постоянно прогрессировать. Футбол очень быстро подловит вас, если вы решите передохнуть. У нас не может быть другого подхода.