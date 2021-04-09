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Сульшер: «Неидеальный вечер для МЮ, учитывая три дисквалификации»

09 апреля 2021, 02:06
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал выездную победу над «Гранадой» (2:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Этот вечер не был идеальным. Три жёлтые карточки означают три дисквалификации (Харри Магуайра, Люка Шоу и Скотта МакТоминэя). Но 2:0 — это очень хороший результат. Мы знаем, как трудно играть в Испании. Нужно показать хорошую игру, чтобы получить здесь результат.

Рэшфорд и Фернандеш исключительно сыграли, они очень важны для нас. Это был отличный забег Рэшфорда, который фантастически принял мяч. Бруну же очень уверенно исполняет пенальти, хотя вратарь почти потащил удар.

Настрой на следующую неделю? Такой же, как и всегда. Мы хотим побеждать в каждом матче. Наша команда по-прежнему молода и всё ещё набирается опыта. Мы должны постоянно прогрессировать. Футбол очень быстро подловит вас, если вы решите передохнуть. У нас не может быть другого подхода.

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Все комментарии
Террпсихора
Террпсихора
09 апреля в 09:55
Слово "передохнуть" перечитал три раза, прежде чем правильно поставить ударение)
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
09 апреля в 07:57
Без Шоу и Мактоминея в ответке еще можно обойтись, можно Теллеса и Матича или Фреда выпустить. А без Магуаера тяжело, видимо Туанзебе сыграет.
swed27
swed27
09 апреля в 03:56
Нормальная гостевая победа
Mangur
Mangur
09 апреля в 02:14
Сыграли по классу. Чем недоволен?
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