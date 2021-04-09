Артета: «„Славия“ — очень сложный соперник»

Главный тренер «Арсенала» дал комментарий после домашней ничьей со «Славией» (1:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Игра была под нашим контролем, мы забили гол, к которому стремились, но также упустили несколько отличных моментов. В концовке мы дали «Славии» заработать угловой, они заполнили нашу штрафную... Такое случается. Это меняет ощущения после игры.

Это был сложный матч, потому что «Славия» — хороший соперник. Они обыграли несколько серьёзных команд, так что с ними действительно сложно играть. В матче со «Славией» необходимо выигрывать единоборства. Когда нам это удавалось, мы создавали моменты. Но когда вы не можете это сделать, становится труднее.

Мы были эффективны, высоко прессингуя соперника. У «Славии» была возможность убегать в контратаки, когда они перехватывали мяч, но мы хорошо это контролировали. Всё дело в конечном результате, который оставляет горькое послевкусие.

Нам нужно выигрывать ответный матч. Таков настрой на эту игру. Нам необходимо забивать. Мы уже делали это раньше и должны сделать снова.