ГлавнаяНовости

Артета: «„Славия“ — очень сложный соперник»

09 апреля 2021, 01:35
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после домашней ничьей со «Славией» (1:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Игра была под нашим контролем, мы забили гол, к которому стремились, но также упустили несколько отличных моментов. В концовке мы дали «Славии» заработать угловой, они заполнили нашу штрафную... Такое случается. Это меняет ощущения после игры.

Это был сложный матч, потому что «Славия» — хороший соперник. Они обыграли несколько серьёзных команд, так что с ними действительно сложно играть. В матче со «Славией» необходимо выигрывать единоборства. Когда нам это удавалось, мы создавали моменты. Но когда вы не можете это сделать, становится труднее.

Мы были эффективны, высоко прессингуя соперника. У «Славии» была возможность убегать в контратаки, когда они перехватывали мяч, но мы хорошо это контролировали. Всё дело в конечном результате, который оставляет горькое послевкусие.

Нам нужно выигрывать ответный матч. Таков настрой на эту игру. Нам необходимо забивать. Мы уже делали это раньше и должны сделать снова.

Все новости
Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
Фонсека: «„Роме“ придётся очень сложно с МЮ. Они фавориты на победу в ЛЕ»
Вчера, 22:15 Комментарии3
Кейн: «Я хочу выигрывать трофеи с „Тоттенхэмом“. Пока нам это не удаётся»
Вчера, 19:36 Комментарии9
«МЮ хочет завершить сезон с трофеем». Сульшер — перед полуфиналом ЛЕ
Вчера, 19:19 Комментарии4
«Артета и „Арсенал“ — идеальная пара». Эмери — перед полуфиналом ЛЕ
Вчера, 18:50 Комментарии10
Артета: «Эмери сделал „Вильярреал“ очень заметным в Лиге Европы»
Вчера, 18:43 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
09 апреля в 18:06
А не выигрывает ли Славия Кубок?
112910415
112910415
09 апреля в 10:14
вот Арсенал стал не таким уж сложным соперником ...
SHMEL
SHMEL
09 апреля в 08:10
Славия год от года крепчает. Для меня уже совсем не удивительны их сильные выступления и проход в столь далёкую стадию.
zdeniss
zdeniss
09 апреля в 07:20
В целом - неплохая игра Арсенала, постоянно поддавливали, контролировали мяч. До последней минуты. У Арсенала выше шансы на ответную встречу. Конечно, все ожидали большего в игре с менее рейтинговым соперником. Но , повторюсь, опыт и мастерство Арсенала должны дать результат. Шанс Славии на ответную игру - это автобус, стандарты и контратаки. Только на этом они могут выехать.
ЮЗИК
ЮЗИК
09 апреля в 07:16
Так лёгких давно не осталось
sv_1969
sv_1969
09 апреля в 01:54
Ага... Все было под контролем.. Кроме счета
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100