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Слуцкий: «„Ростов“ дома представляет очень серьёзную силу»

09 апреля 2021, 15:14
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал предстоящий матч с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ.

Несмотря на то, что «Ростов» — новая команда, даже по сравнению с полугодовой давностью, тем не менее, они очень быстро и относительно безболезненно смогли провести большую смену. И по-прежнему это очень сильная команда, которая особенно дома — потому что команда очень эмоциональная и куражная — представляет очень серьезную силу. Важная тяжелая игра за «шесть очков», от которой во многом будет зависеть итоговый расклад.

Костюков получил небольшое повреждение в игре с «Сочи», пока его участие в матче под вопросом. Ин Бом вернулся в общую группу, но после такой паузы мы должны понять, какое количество игрового времени он сможет получить.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 апреля в 18:03
Все команды с Карпиным есть угроза для любого клуба.
Аксинья
Аксинья
09 апреля в 16:30
Леня посмотри статистику игр убедись что "Ростов" лучший по играм в гостях (плюс сколько матчей было засужено нашими соловьями) а вот дома почему-то играет не очень...Но заруба должна быть красивой и кто победит тому светит место в Еврокубках, а ничья никому не нужна))
swed27
swed27
09 апреля в 16:14
Рубину в Ростове будет тяжело
VAN ARM
VAN ARM
09 апреля в 15:47
так и вы не дворовая)))))
Ironigor
Ironigor
09 апреля в 15:32
Очень правильные слова от Слуцкого. И очень не легко будет завтра Рубину в гостях играть с Ростовом. И это очень хорошо понимает Слуцкий. Ростов молодая и очень быстро прогрессирующая команда, не имеющая в своём составе звёзд. Это так называемая тренерская команда, где есть сплочённый коллектив. И в этом их сила !!! Ну а завтра будет на поле боевая игра , двух тренерских идей и схем . Будем делать посмотреть !!!
Завтра пожелаю Удачи Ростову с Карпиным !!!
Ну а нам Всем Добра !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 апреля в 15:31
Надо уважать соперника...
drug01
drug01
09 апреля в 15:19
Верные слова удачи
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