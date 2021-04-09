Слуцкий: «„Ростов“ дома представляет очень серьёзную силу»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал предстоящий матч с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ .

Несмотря на то, что «Ростов» — новая команда, даже по сравнению с полугодовой давностью, тем не менее, они очень быстро и относительно безболезненно смогли провести большую смену. И по-прежнему это очень сильная команда, которая особенно дома — потому что команда очень эмоциональная и куражная — представляет очень серьезную силу. Важная тяжелая игра за «шесть очков», от которой во многом будет зависеть итоговый расклад.

Костюков получил небольшое повреждение в игре с «Сочи», пока его участие в матче под вопросом. Ин Бом вернулся в общую группу, но после такой паузы мы должны понять, какое количество игрового времени он сможет получить.