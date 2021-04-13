«Меня всегда кормили». Сын Сульшера — о конфликте отца с Моуриньо

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13 апреля 2021, 10:58

Ноа Сульшер, сын главного тренера «Манчестер Юнайтед» , отреагировал на конфликт отца с наставником «Тоттенхэма» .

Я посмеялся в воскресенье. Меня всегда кормили, могу всех заверить. Да, во время тренировки меня спросили, всегда ли меня кормили. Я никогда не лежал как Сон. Моуриньо, возможно, пытался увести внимание с того факта, что они проиграли.

Напомним, что в матче 31-го тура АПЛ между клубами при счёте 0:0 главный арбитр встречи отменил гол Эдинсона Кавани, потому что в начале атаки «красных дьяволов» Скотт МакТоминэй ударил Сон Хын-Мина. После этого кореец продолжал лежать на газоне несколько минут. На пресс-конференции после матча Сульшер заявил:

Если бы на месте Сона был мой сын и он лежал бы на газоне несколько минут, а после поднялся бы только с помощью десяти товарищей, то я оставил бы его без ужина.

Моуриньо ответил на заявление Сульшера: