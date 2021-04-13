«Меня всегда кормили». Сын Сульшера — о конфликте отца с Моуриньо

Ноа Сульшер, сын главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера, отреагировал на конфликт отца с наставником «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.
Я посмеялся в воскресенье. Меня всегда кормили, могу всех заверить.
Да, во время тренировки меня спросили, всегда ли меня кормили. Я никогда не лежал как Сон. Моуриньо, возможно, пытался увести внимание с того факта, что они проиграли.
Напомним, что в матче 31-го тура АПЛ между клубами при счёте 0:0 главный арбитр встречи отменил гол Эдинсона Кавани, потому что в начале атаки «красных дьяволов» Скотт МакТоминэй ударил Сон Хын-Мина. После этого кореец продолжал лежать на газоне несколько минут. На пресс-конференции после матча Сульшер заявил:
Если бы на месте Сона был мой сын и он лежал бы на газоне несколько минут, а после поднялся бы только с помощью десяти товарищей, то я оставил бы его без ужина.
Моуриньо ответил на заявление Сульшера:
Я очень удивлен комментариями Сульшера о Соне. Я уже говорил об этом с Сульшером, потому что встретился с ним несколько минут назад. Сону очень повезло, что его отец лучше, чем Сульшер. Я тоже отец, и как отец ты должен всегда кормить своих детей, неважно, чем они занимаются. Если вам нужно воровать, чтобы накормить детей, вы пойдёте воровать. Я очень, очень разочарован комментариями Сульшера. Я уже сказал Оле, что думаю о его высказывании.
А я объявлю отступные)))Подумал Моур))
А я объявлю отступные)))Подумал Моур))