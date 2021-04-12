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Консейсау: «Постараемся показать качественную игру в матче с „Челси“»

12 апреля 2021, 16:28
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился мнением об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси». В первой игре португальская команда дома уступила «синим» со счётом 0:2.

Мы уверены в себе. Конечно, нам предстоит решить сложнейшую задачу. Но мы приехали сюда именно для того, чтобы это сделать. Мы представляем великий клуб и в связи с этим всегда испытываем особенные чувства. В подобных матчах можно заплатить очень дорогую цену, если броситься вперед всей командой со стартовым свистком.

Необходимо сыграть компактно и быть сплоченным коллективом. Нужно не только забивать, но и сохранить собственные ворота на замке. В первом матче мы сыграли неплохо, но далеко не идеально. В противном случае мы бы одержали победу. Постараемся показать еще более качественную командную игру в ответной встрече.

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Бубнин
Бубнин
12 апреля в 20:50
"Это будет футбольный матч, и команды будут играть друг против друга, стараться выиграть."
Василий 50
Василий 50
12 апреля в 17:02
Посмотрим, что вы покажете...
mihaluch
mihaluch
12 апреля в 16:33
Пройти Челси у Порто шансы ниже плинтуса.
beefs
beefs
12 апреля в 16:29
желаем успеха, удачи...
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