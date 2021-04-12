Консейсау: «Постараемся показать качественную игру в матче с „Челси“»

Главный тренер «Порту» поделился мнением об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси». В первой игре португальская команда дома уступила «синим» со счётом 0:2.

Мы уверены в себе. Конечно, нам предстоит решить сложнейшую задачу. Но мы приехали сюда именно для того, чтобы это сделать. Мы представляем великий клуб и в связи с этим всегда испытываем особенные чувства. В подобных матчах можно заплатить очень дорогую цену, если броситься вперед всей командой со стартовым свистком.

Необходимо сыграть компактно и быть сплоченным коллективом. Нужно не только забивать, но и сохранить собственные ворота на замке. В первом матче мы сыграли неплохо, но далеко не идеально. В противном случае мы бы одержали победу. Постараемся показать еще более качественную командную игру в ответной встрече.