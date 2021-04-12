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Флик — об игре с ПСЖ: «Это те матчи, ради которых мы играем в футбол»

12 апреля 2021, 16:01
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. В первой встрече мюнхенский клуб уступил на своём поле со счётом 2:3.

У нас было много шансов в первом матче, но реализация подвела. Мы должны прибавить в этом плане. Мы знаем, что будет нелегко, но будем отдавать все силы.

Мы знаем, что должны забить как минимум два гола. Будет непросто, но это те матчи, ради которых мы играем в футбол. Мы хотим сделать небольшую сенсацию в Париже. Конечно, мы будем рады, если нам это удастся.

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Все комментарии
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ Мessi 10 (раскрыть)
12 апреля в 18:24
У ПСЖ ещё Навас травмировался, его игра в ответке под вопросом
Caniggia
Caniggia
12 апреля в 17:42
В этой паре по-прежнему 50х50.
ДСА
ДСА
12 апреля в 17:24
Шансы отыграться очень большие.
Мessi 10
Мessi 10
12 апреля в 17:17
Ох и не просто будет ПСЖ) отсидеться не получится, нужно забивать.
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
12 апреля в 16:11
Так оно и есть!
Сидор новый
Сидор новый
12 апреля в 16:06
Верю в успех.... для машины это не проблема.... главное попасть в свою колею!
Ванечка
Ванечка
12 апреля в 16:03
Удачи Вам в этом матче...!!!
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