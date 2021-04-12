Флик — об игре с ПСЖ: «Это те матчи, ради которых мы играем в футбол»

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ . В первой встрече мюнхенский клуб уступил на своём поле со счётом 2:3.

У нас было много шансов в первом матче, но реализация подвела. Мы должны прибавить в этом плане. Мы знаем, что будет нелегко, но будем отдавать все силы.

Мы знаем, что должны забить как минимум два гола. Будет непросто, но это те матчи, ради которых мы играем в футбол. Мы хотим сделать небольшую сенсацию в Париже. Конечно, мы будем рады, если нам это удастся.