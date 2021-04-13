Неймар: «Мбаппе — золотой мальчик ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился мнением о своём одноклубнике .

Мбаппе многое поведал мне о том, что значит «быть французом». Он объяснил мне, что из себя представляет французский менталитет. Я многим обязан ему в моей адаптации здесь и, следовательно, моим счастьем.

Прежде всего, меня тронуло то, каким человеком он является. Килиан всегда очень тактичный, радостный, вежливый и добрый по отношению ко всем. Замечательный человек. Вот почему мы так хорошо ладим с ним с первой нашей встречи.

Конечно, у меня была возможность также посмотреть за ним на тренировках, его скоростью, интеллектом и репертуаром в дриблинге. Тогда я сказал себе: «Он наш золотой мальчик!»

Сама по себе скорость ничего не значит. Вы должны быть умны, чтобы должным образом использовать её, и Килиан умён. Но он не только очень умён и быстр, но также обладает огромным репертуаром в дриблинге.