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Неймар: «Мбаппе — золотой мальчик ПСЖ»

13 апреля 2021, 07:35

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился мнением о своём одноклубнике Килиане Мбаппе.

Мбаппе многое поведал мне о том, что значит «быть французом». Он объяснил мне, что из себя представляет французский менталитет. Я многим обязан ему в моей адаптации здесь и, следовательно, моим счастьем.

Прежде всего, меня тронуло то, каким человеком он является. Килиан всегда очень тактичный, радостный, вежливый и добрый по отношению ко всем. Замечательный человек. Вот почему мы так хорошо ладим с ним с первой нашей встречи.

Конечно, у меня была возможность также посмотреть за ним на тренировках, его скоростью, интеллектом и репертуаром в дриблинге. Тогда я сказал себе: «Он наш золотой мальчик!»

Сама по себе скорость ничего не значит. Вы должны быть умны, чтобы должным образом использовать её, и Килиан умён. Но он не только очень умён и быстр, но также обладает огромным репертуаром в дриблинге.

Недавно появилась информация о том, что ПСЖ рассматривает трёх кандидатов на замену Мбаппе в случае ухода француза в другой клуб этим летом.

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Брулин
Брулин
13 апреля в 18:39
Не бойся глупых, глупые наказывают сами себя! Бойся умных.
УЕСКА
УЕСКА
13 апреля в 18:15
Ага. А еще этот "добрый человек" угрожал убить Альбу на улице. Прям сама доброта!
Alex12357
Alex12357 ответ swed27 (раскрыть)
13 апреля в 10:19
Самый молодой Чемпион Мира- ПЕЛЕ в 17 лет,так что историю футбола нужно знать!
Brooklyn888
Brooklyn888
13 апреля в 10:15
Ну самый молодой чемпион мира ,впечатляет ,но извините этого мало ) Вот если ПСЖ выиграет ЛЧ и он приложит усилия ,тогда поговорим !
Brooklyn888
Brooklyn888 ответ wrathful (комментарий удален) (раскрыть)
13 апреля в 10:13
Откуда такая инфа )?
sir_Alex
sir_Alex
13 апреля в 09:54
Просто золотой 🤣🤣🤣
Alex12357
Alex12357
13 апреля в 09:13
Какую ересь могут писать здесь на форуме ,просто ужас,НИКОГДА Неймар не будет учится у Афро-Француза ,так что не выдумывайте небылицы ,хотите дальше пиарить Камерунского Эму-это ваше дело ,только не нужно сравнивать Бразильцев с Африкой-это разные страны с разным понятием футбол!
ЮЗИК
ЮЗИК
13 апреля в 08:48
Сам такой же,по его стопам и идёт
ДАША Д
ДАША Д
13 апреля в 08:38
Запросы у него тоже золотые.
swed27
swed27
13 апреля в 08:38
Пожалуй самый молодой чемпион мира. Когда Жаке привел французов к чемпионству, мама Киллиана была на сносях и наверное смотрела как Зидан и компания разнесли бразильцев в финале ЧМ-98. Вот от этого и родился золотой мальчик, который спустя 20 лет повторил успех своего тренера Дешама
shlomo
shlomo
13 апреля в 07:37
Посмотрим, когда золото тускнеть будет...
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