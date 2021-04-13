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Баринов: «Отдать три очка за то, что Сухина вошел не в ту дверь — цирк»

13 апреля 2021, 13:26

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал скандал вокруг матча 25-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Спартаком» (2:0)

Надо было в футбол играть. «Локомотив» и Гильерме переиграли «Спартак». Проиграл — утрись в тряпочку и молчи. А то судья их засудил, Сухина куда-то зашел. «Спартак» тогда надо лишать очков за выкрики в сторону Гильерме. Этот скандал меня насмешил. Когда начинают кабинетную, подковерную борьбу, это говорит о слабости команды. А мне, как ни странно, хочется, чтобы «Спартак» был сильным. «Отдайте нам три очка, мы заслужили, потому что Сухина не в ту дверь вошел» — это цирк. Им самим-то не стыдно? Николич оказался умнее, «Локо» сыграло замечательно, тактически переиграл «Спартак».

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Все комментарии
poodle
poodle
14 апреля в 10:52
    n272nm
    n272nm
    13 апреля в 22:04
      Hamman
      Hamman ответ морозз (раскрыть)
      13 апреля в 19:41
      Так-то Баринов насколько мне известно за Спартак болеет.
      Евгений Перфильев
      Евгений Перфильев ответ nikot (раскрыть)
      13 апреля в 17:23
      Делов то, а шуму.
      nikot
      nikot
      13 апреля в 16:59
      Зашел не в ту дверь,выгрузил пакет и вышел!
      Ironigor
      Ironigor ответ vm777 (раскрыть)
      13 апреля в 15:51
      С этим я согласен. Но я же говорил о том что надо уметь проигрывать. Если счёт на табло 2:0 . То не надо в этом винить судей или то что творится около... . Я бы понял ещё если бы счёт был скользким 2:1 или 4:3 и т.д. и т.п. Ладно, каждый видит любую ситуацию своими глазами. Всем добра !!!
      vm777
      vm777 ответ Ironigor (раскрыть)
      13 апреля в 15:41
      Поясню свою позицию. Мне не нравится когда игроки или тренеры критикуют арбитров. Даже когда есть за что. У каждого своя работа. Вот Тедеско про вар сказал и мне это не понравилось.
      Но. Сам клуб имеет право обратиться в нужные структуры, чтобы разъяснили причину тех или иных решений. Как говорится "в споре рождается истина". И многие клубы просят разъяснений это норма. Также норма, если кто-то нарушил регламент, этот кто-то должен понести наказание, ну как минимум должны это рассмотреть. Как это было со Спартаком и нарушением ковидправил по численности фанов. Вот сейчас Спартак накажут за поведение фанов и я с этим соглашусь. Кстати, Сухину в этом сезоне уже наказыввли за посещение судейской, а он снова туда полез. Что должно бвть в голове у этого человека?
      И повторюсь, в обращении за разъяснениями нет ничего плохого это не нытье как многие думают, а нормальная правовая практика.
      Анд-м
      Анд-м
      13 апреля в 15:34
      Спартак давно надо снять с чемпионата,за их сопли.Достали . Проиграли ,ведите себя достойно.
      makkie
      makkie
      13 апреля в 15:04
      Да никто не присудит Локо технарь, успокойтесь!

      Спартак лишь просит дать разъяснения спорным эпизодам, коих набралось аж 3 (!) в одну сторону. Заодно рассмотреть поход Сухины в судейскую. По регламенту это также запрещено, а сам Сухина рецидивист. Ну и поведение Гильерме до кучи.

      Пусть рассматривают и держат ответ!
      На кону выход в ЛЧ и 30 млн евро, а судьи ошибаются в одну сторону. Это странно!
      морозз
      морозз
      13 апреля в 15:04
      Вот так у нас и происходит в России...пустяк это, промолчим, не стоит и выеденного яйца! Речь идёт о коррупции в чистом виде...одни просто игнорируют ВАР, другие могут заходить в судейскую перед матчем или ломать с ноги дверь в судейскую ( Гинер ) всё начинается с мелочей а заканчивается очередным скандалом! Вот эта вакханалия может ударить по любому клубу и когда хочется справедливости, то это оказывается утрись, молчи, насмешил! Интересно что бы сказал этот Баринов, если бы с его клубом поступили аналогичным образом...чтобы он нам здесь напел такого! Болельщики клубов разобщены, ненависть пересиливает справедливость, ненависть заставляет ожесточится наши сердца и идти против логики и смысла!
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      13 апреля в 14:58
      До какого дна ещё опуститься Федун?
      alexgurzan
      alexgurzan ответ Союзник противников (раскрыть)
      13 апреля в 14:42
      .
      ДСА
      ДСА
      13 апреля в 14:12
      Но ведь судья действительно не туда зашел.
      Союзник противников
      Союзник противников ответ LOpp (раскрыть)
      13 апреля в 14:10
      Сухина (поёт) : "Представить страшно мне теперь,что я не ту открыл бы дверь,другой бы улицей прошёл..." и дверь к коллегам не нашёл!!!
      Союзник противников
      Союзник противников
      13 апреля в 14:08, ред.
      Вешайте табличку :Сюда не ходи,туда ходи...
      Баринов,представители "Локо" одобрили всё при рассмотрении перечня наказаний за подобное нарушение Регламента проведения турнира! А если вдруг это работает против вас,то кто в этом виноват???Это юриспруденция спортивная,в которой каждая из сторон использует пункты закона для реализации своих целей.Больше половины дел в судах общей юрисдикции разваливается не из-за правоты аргументов одной из сторон,а по формальным(процессуальным) мотивам.Так и тут.
      Ironigor
      Ironigor ответ vm777 (раскрыть)
      13 апреля в 14:06
      Дружище, какой регламент, в чём разбираться???
      Со счётом на табло ??? Что постоянно что-то искать где-то, а не на поле !!! Спасибо за понимание.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      13 апреля в 13:56
      Учитесь и проигрывать тоже господа мясные.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      13 апреля в 13:56
      Сухине надо подать на федуна в суд.
      gwynb1eidd
      gwynb1eidd
      13 апреля в 13:55
      Ну Сухина часто не в те двери заходит, или в те?

      З.Ы. У нас судьи благоволят только 2-м командам в РПЛ, Зениту и Локо...
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      13 апреля в 13:55
      А когда федун с чемоданчиком по полю бегает как бы ничего, они забыли про ОПГ федун-егоров-безбородов.
      LOpp
      LOpp
      13 апреля в 13:51
      Стучаться надо, прежде чем входить, а то мало ли что...

      vm777
      vm777 ответ Ironigor (раскрыть)
      13 апреля в 13:50
      Спартак первый кто просит разобрать органы какие-либо вопросы? Другие клубы точно также требуют разъяснений действий арбитров. Кто-то называет судей к*злами, кто-то просит сделать лицо попроще, а кто-то грозится сняться с чемпионата.
      Тому же Рубину и Ростову Спартак проиграл без скандалов.
      Есть регламент, который клубы должны соблюдать. Этот же регламент позволяет обращаться за разъяснениями в органы и все клубы этим пользуются (а не только Спартак).
      alexgurzan
      alexgurzan ответ LOpp (раскрыть)
      13 апреля в 13:50
      .
      LOpp
      LOpp
      13 апреля в 13:45
      щас начнут детские отмазки придумывать. Вошел не в ту дверь... Сухина конечно первый раз пришел на стадион Локо. Самим то не смешно?
      хорошо, что не вошел в трансформаторную, а то бы током шибануло.
      vm777
      vm777
      13 апреля в 13:44
      О чем речь вообще? В Спартаке кто-то требует лишить Локо 3 очков? Нет. Есть просьба разобрать этот инцидент. Ни больше, ни меньше. Регламент (Закон) запрещает посторонним входить в судейскую, и регламент позволяет Спартаку обратиться в органы для разъяснения. Или товарищ Баринов предпочитает жить не по закону, а по понятиям.
      Ironigor
      Ironigor
      13 апреля в 13:44
      Конечно такие действия, Спатак не красят. Это уже как система, стоит Спартаку проиграть, как начинается обвинения в адрес судейства или ищут какие-то моменты которые связаны не то что команда не смогла забить в ворота соперника ,а совсем не связанные с действиями Спартака на поле . Надо иметь мужество и принять поражение как факт, случившегося на поле !!!
      Хватит уже искать виновных вне клуба. Николич как тренер и Гельерме как лучший вратарь, сделавший несколько сейвов спасший Локомотив от голов , выиграли этот матч у Спартака и актёра Тедеско !!!
      Всем Добра !!!
      alexgurzan
      alexgurzan ответ stanichnik (раскрыть)
      13 апреля в 13:41
      .
      stanichnik
      stanichnik
      13 апреля в 13:39
      А может ему очень надо было
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      13 апреля в 13:38
      Полностью с ним согласен. Результат нужно делать на футбольном поле, а не в кабинете. А то сыграли, получили отрицательный результат и начали искать какие-то зацепки.
      Конечно и Сухине нечего было делать в судейской, но требовать за это технарь действительно смешно...
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      13 апреля в 13:33
      Это конечно не повод лишать Локо победы
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