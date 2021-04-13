Баринов: «Отдать три очка за то, что Сухина вошел не в ту дверь — цирк»

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал скандал вокруг матча 25-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Спартаком» (2:0)

Надо было в футбол играть. «Локомотив» и Гильерме переиграли «Спартак». Проиграл — утрись в тряпочку и молчи. А то судья их засудил, Сухина куда-то зашел. «Спартак» тогда надо лишать очков за выкрики в сторону Гильерме. Этот скандал меня насмешил. Когда начинают кабинетную, подковерную борьбу, это говорит о слабости команды. А мне, как ни странно, хочется, чтобы «Спартак» был сильным. «Отдайте нам три очка, мы заслужили, потому что Сухина не в ту дверь вошел» — это цирк. Им самим-то не стыдно? Николич оказался умнее, «Локо» сыграло замечательно, тактически переиграл «Спартак».