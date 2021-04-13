Колосков: «Ярдошвили был одним из лучших специалистов»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что Александр Ярдошвили был одним из самых лучших спортивных врачей СССР и России.

Главный врач московского «Динамо» умер во вторник на 67-м году жизни.

Я видел его позавчера на матче «Динамо». Могу сказать, что он был одним из самых лучших спортивных врачей и в Советском Союзе, и в России. Таких специалистов, как он, можно пересчитать по пальцам одной руки — Савелий Евсеевич Мышалов, Александр Эдуардович Ярдовшиви, Зураб Гивиевич Орджоникидзе. Такие люди, грубо говоря, штучный товар.

Помимо того, что он был специалистом высочайшего класса, он был психологом, человеком, которому футболисты доверяли. Я с ним работал и хорошо его знал, поэтому, конечно, для меня это очень печальная новость.