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«Локомотив»: «Фетисов вместо осуждения дискриминации потакает расизму»

13 апреля 2021, 12:39
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Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев прокомментировал заявление директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова, который сообщил, что в распоряжении клуба есть видео, на котором вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме провоцирует болельщиков красно-белых во время матча 25-го тура РПЛ.

Мы в футбольном клубе «Локомотив» удивлены высказываниями одного из руководителей ФК «Спартак». По сути, апеллируя к тому, что Гильерме якобы провоцировал болельщиков красно-белых, наш коллега смещает акценты и фактически оправдывает то, к чему в современном мире нет оправдания. Получается, что сотрудник из числа руководящего состава такой мощной организации, как «Спартак», вместо осуждения дискриминации по национальному и расовому признаку фактически одобряет такое поведение своих болельщиков и потакает расизму.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Сидор новый (раскрыть)
13 апреля в 21:22
Ну ну!! Jedem das Seine.....все воздастся((
Сидор новый
Сидор новый ответ sv_1969 (раскрыть)
13 апреля в 20:53
Quod licet Jovi, non licet bovi........ну где то так...:)))))
sv_1969
sv_1969 ответ Сидор новый (раскрыть)
13 апреля в 19:58
Ну да для Грязьпрома другие правила(((Благодарю((
Сидор новый
Сидор новый ответ sv_1969 (раскрыть)
13 апреля в 19:53, ред.
Так на всякий случай....для общего ознакомления....Коловрат – это не просто сакральный образ солнца, а проекция целой вселенной, работающей циклично, где тьма всегда завершается приходом света..... он защищает своего хозяина от любого отрицательного воздействия, принимая всю плохую энергетику на себя.... сакральное значение этого магического символа - движение небесного светила.... первая часть названия амулета "Коло", расшифровывается, как замкнутый круг, значение "Врат" - движение (движение по кругу - суть всех истоков, естественных природных циклов, знак бесконечности....)..... а если в двух словах, то это не много не мало а годовое движение солнца.....
А то что видится остальным, это их проблема.....
sv_1969
sv_1969 ответ Сидор новый (раскрыть)
13 апреля в 19:02
Действительно?Нет больше ни у кого? На трибуне «Зенита» был Кельтский крест и свастика коловрат.
А это хуже расситских выкриков и всего 200 кило!
морозз
морозз ответ cska1948 (раскрыть)
13 апреля в 18:42
Футболисты получают огромные деньги и молчание это деньги и репутация! Вот в чём между нами разница!
cska1948
cska1948 ответ морозз (раскрыть)
13 апреля в 18:36
Для вас Гильерме виноват! А вы бы молча простояли полтора часа под неутихающим словесным поносом в ваш адрес? Вон, дали СпаМу штраф, а сняли бы ТРИ очка, да закрыли трибуны на несколько игр. Вот тогда бы вы быстренько виноватых среди фанов искали, а не Гильерме обвиняли!
морозз
морозз ответ cska1948 (раскрыть)
13 апреля в 18:30
Никаких белых и пушистых на футболе нет, есть группа фанатов которых не надо провоцировать и остальные болельщики спокойно смотрящие футбол! Это касается всех клубов, гильерме виноват в том что поддался на провокацию фанатов и стал звездой матча!
cska1948
cska1948 ответ морозз (раскрыть)
13 апреля в 18:20
Вас послушать, так Гильерме вышел на поле не в футбол играть, а обижать "белых и пушистых" фанатов СпаМа!
112910415
112910415
13 апреля в 13:29
каждый будет теперь давить на ту часть спектра проблем, которая ему выгоднее ...
Локо будет бороться с расизмом
Спартак - по линии судейства
Кирилыч
Кирилыч
13 апреля в 13:15
Рассизм не хорошо. Факт.
А оскорбляющие жесты жто, получается, нормально. И какая реакция должна была быть на них у наших болел?
ДСА
ДСА
13 апреля в 13:03
Гильерме спровоцировал, за что и получил ответ: 1-1.
морозз
морозз
13 апреля в 12:59, ред.
Пипец, паровозы походу встали на колена и ударились в этот американский маразм связанный с расизмом! Значит приезжий варяг из солнечной Бразилии может демонстрировать нехорошие жесты, присущие нехорошим представителям человечности, огромной массе болельщиков России а вот огромная масса болельщиков России отвечающая этому варягу из солнечной Бразилии дружественными приветствиями, вдруг изначально становится расистами! Скоро значит наш Президент встанет на колено и вместо обнуления, будет просить прощения за разрушенные колхозы и совхозы! Вот как паровозы развернули в свою пользу нехорошее поведение своего горячего бразильского хлопца!
Сидор новый
Сидор новый
13 апреля в 12:57
Я не буду сейчас обвинять кого-то конкретного, просто хочу сказать, что в любой подобной ситуации надо уже серьезно разбираться....но то к сожалению не первый случай подобного отношения болельщиков красно-белых ( в 2018 и 2020 годах фанаты Спартака также выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Гильерме....) .....и оба раза клуб наказывали денежным штрафом и частичным закрытием трибун..... лично я не люблю Гильерме как вратаря, не считаю, что ему место в сборной, но Спартак реально надо наказать снятием 3 очков... пролетят мимо ЕК, клуб попадёт на бабки, может быть его болелы начнут немного отдуплять ситуацию, хотя это вряд ли...(заметьте у других команд такой проблемы нет).....
sv_1969
sv_1969
13 апреля в 12:48
Если пойти на поводу , то можем получить своё BLM!Достали с этой байдой
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