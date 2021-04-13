ГлавнаяНовости

«Удивляет медлительная реакция коллег из „Локо“». Фетисов ответил клубу

13 апреля 2021, 12:43
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов отреагировал на заявление представителя «Локомотива» после матча 25-го тура РПЛ (0:2).

Меня удивляет медлительная реакция коллег из «Локомотива». Хочу напомнить, что ещё вчера я назвал позицию клуба о непринятии любых видов дискриминации на поле и вне его. Неужели коллеги этого не заметили? Или сегодня решили начать манипулировать фактами и выдёргивать цитаты из контекста? Тем не менее все нарушения, имеющие отношения к матчу, должны быть рассмотрены компетентными органами.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии22
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии40
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ LOpp (раскрыть)
13 апреля в 14:41
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    13 апреля в 14:39
      LOpp
      LOpp ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
      13 апреля в 13:54
      надоело быть терпилами.
      112910415
      112910415
      13 апреля в 13:30
      стороны перешли к позиционной борьбе
      Бубнин
      Бубнин
      13 апреля в 13:15
      На фоне финальных сражений чемпионата спецслужбы Федуна начали массированную операцию по деморализации противника.
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      13 апреля в 13:11
      Опять эта болтовня.
      BDA8181
      BDA8181
      13 апреля в 13:09
      А в Россий есть разве " компетентные" органы ))
      морозз
      морозз
      13 апреля в 13:04
      Карьера бомжа Мутко в спорте закончилась отстранением России от многих спортивных мировых соревнованиях, помним мы также и непонятные звуки вместо гимна России! Интересно а чем закончится царствование бомжа Дюкова в нашем футболе, боюсь даже предположить!
      Сп62
      Сп62
      13 апреля в 13:02
      Существует техника распознования лиц. Понятно, что дорого, но пустые словословия не изменят ситуацию в футбольной среде. Нужны решительные меры и для их принятия нужны деньги, следовательно необходимо привлечь спонсоров. Вот здесь и должен показать свою работу РФС не на словах, а на деле.
      LOpp
      LOpp
      13 апреля в 12:46
      надоел этот беспредел. Все-таки надо было после первого тура сниматься с чемпа.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100