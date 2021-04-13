«Удивляет медлительная реакция коллег из „Локо“». Фетисов ответил клубу

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов отреагировал на заявление представителя «Локомотива» после матча 25-го тура РПЛ (0:2).

Меня удивляет медлительная реакция коллег из «Локомотива». Хочу напомнить, что ещё вчера я назвал позицию клуба о непринятии любых видов дискриминации на поле и вне его. Неужели коллеги этого не заметили? Или сегодня решили начать манипулировать фактами и выдёргивать цитаты из контекста? Тем не менее все нарушения, имеющие отношения к матчу, должны быть рассмотрены компетентными органами.