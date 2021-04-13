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Пустовойтова станет первой женщиной-арбитром в матче ФНЛ

13 апреля 2021, 15:17
ЧертановоЛоготип футбольный клуб Чертаново (Москва)0 : 4Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

Арбитр Анастасия Пустовойтова получила дебютное назначение на матч 37-го тура ФНЛ «Чертаново» — «СКА-Хабаровск» в качестве главного судьи.

Пустовойтова стала первой женщиной, назначенной главным арбитром на матч ФНЛ. Встреча состоится 17 апреля в Москве.

Напомним, ранее Анастасия судила матчи женский Лиги чемпионов.

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Все комментарии
ZjzoRe
ZjzoRe
13 апреля в 20:12
Пустовойтова справится, скоро женщины будут судить РПЛ и доморощенные сексисты захлебнутся своей желчью)
mortid
mortid
13 апреля в 18:17
Осталось только женщину президента и кабздец матушке России. Потому что это будет явно инстаграмщица, носитель бренда "Видалсосун".
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 апреля в 18:06
Погуглил её, похожа на Сергея Овчинникова в бытность его игроком Локомотива ))
Не ожидал ничего лучше.
modestregista
modestregista
13 апреля в 16:18
Главное - это качественно выполнить свою работу.
Слайш
Слайш
13 апреля в 16:02, ред.
Ну что, тапки Жекии Савина работают? )) Курс на премьер-лигу ) Удачи Насте )

Да, кстати, админы - исправьте, её Анастасией зовут вообще-то..
Остапчук 67
Остапчук 67
13 апреля в 15:56
Зачем мы берем пример с радужных?
Leha-ha50
Leha-ha50
13 апреля в 15:53
Пусть попробует, может и справится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 апреля в 15:44
Движемся по пути толерантности.
Остается дело за малым: вызвать негра - тренера и такого же негра главным судьей назначить.
А то как-то нарушаются права человека по половому и расовому признаку.
Но по большому счёту это дурдом, женщина пусть судит женские лиги...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 апреля в 15:38
Удачи даме! Через горнило ФНЛ не каждый мужчина еще пройти может.
ДАША Д
ДАША Д
13 апреля в 15:24
Надеемся будет судить честно.
Вoлхв
Вoлхв
13 апреля в 15:17
Ну вот и посмотрим, что получится
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