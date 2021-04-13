Пустовойтова станет первой женщиной-арбитром в матче ФНЛ

Арбитр Анастасия Пустовойтова получила дебютное назначение на матч 37-го тура ФНЛ «Чертаново» — «СКА-Хабаровск» в качестве главного судьи.
Пустовойтова стала первой женщиной, назначенной главным арбитром на матч ФНЛ. Встреча состоится 17 апреля в Москве.
Напомним, ранее Анастасия судила матчи женский Лиги чемпионов.
Не ожидал ничего лучше.
Не ожидал ничего лучше.
Да, кстати, админы - исправьте, её Анастасией зовут вообще-то..
Да, кстати, админы - исправьте, её Анастасией зовут вообще-то..
Остается дело за малым: вызвать негра - тренера и такого же негра главным судьей назначить.
А то как-то нарушаются права человека по половому и расовому признаку.
Но по большому счёту это дурдом, женщина пусть судит женские лиги...
Остается дело за малым: вызвать негра - тренера и такого же негра главным судьей назначить.
А то как-то нарушаются права человека по половому и расовому признаку.
Но по большому счёту это дурдом, женщина пусть судит женские лиги...