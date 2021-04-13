ГлавнаяНовости

Червиченко: «Бесят эти истерики „Спартака“. Надо его поставить на место»

13 апреля 2021, 01:19
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал обращение бывшего клуба в РФС по окончании матча 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2), а также высказался о видеозаписи, на которой видно, как начальник «Локомотива» Станислав Сухина выходит из судейской комнаты.

Проиграли и проиграли, сколько можно выдавливать эту историю? Что касается видео, то кто вообще сказал, что это было до матча? Сухина ответит, что выходил оттуда через два часа после, например, просто водичку приносил. Он мог зайти туда когда угодно, там никого могло не быть.

У «Спартака» перебор с судейскими истериками. Выходите и выигрывайте, как в Ростове. Теперь «Спартак» может проиграть только из-за того, что кто-то куда-то заходит? Пусть лучше посмотрят на себя: в начале чемпионата, после истерики с «Сочи», три подарка им сделали на ровном месте. Что они тогда не голосили? А как обратку получили, так визг стоит.

Меня выбешивают эти истерики. Ну, не выиграли, обломались, закончились эти чемпионские похрюкивания. Значит, не были готовы. Зачем раздувать вселенский шум? Какое техническое поражение, это бред. Мало ли кто куда зашёл? Это бредятина, надо выигрывать на поле. «Спартак» с его судейскими истериками надо поставить на место.

Почему вместо пенальти «Спартаку» поставили штрафной? Руку Айртон положил за пределами штрафной площади, но срубил, когда соперник был в штрафной. У «Локомотива» больше причин возмущаться судейством. А Мухин почему ни за что получил жёлтую? А Джикию почему не удалили за стычку с Камано? Может, лучше это разбирать, а не то, где шлялся Сухина?

Все новости
«Спартак» попросил ЭСК и КДК рассмотреть судейство в матче «Спартака-2»
Вчера, 20:40 Комментарии10
ОфициальноКарасёв рассудит «Зенит» и «Локомотив»
Вчера, 12:39 Комментарии33
ЭСК РФС: «Кукуляк должен был назначить пенальти в матче „Динамо“ — „Химки“»
Вчера, 11:44 Комментарии23
Бышовец: «Отмена красной карточки Ахметову неправомерна»
Вчера, 07:52 Комментарии22
Червиченко: «Решение ЭСК по Ахметову — реакция на истерики „Спартака“»
Вчера, 06:51 Комментарии28
Экс-арбитр Андухар Оливер заявил, что гол Бензема нельзя было засчитывать
Вчера, 06:19 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Галя Каблукова
Галя Каблукова
14 апреля в 20:49
Все это доказывает, что Спартак ,самый популярный клуб в России.. Если я ,болею к примеру за Урал ,какое мне дело до разборок, в также условном Тамбове??? Своими неадекватными комментариями ,вы только увеличиваете армию поклонников этого клуба. Уделяйте больше внимания, своим проблемам ,а не злословию в отношению других.
Petergoff
Petergoff
14 апреля в 08:53
    n272nm
    n272nm
    13 апреля в 21:55
      13 RUS
      13 RUS
      13 апреля в 19:31
      Вот тут он прав, слишком много истерии, подарки делали? Днлали, только когда были победы, все молчат, проиграли и понеслось. Да по этим днище повторам вообще не поймешь рука там, нога или член, сегодня судейки так вас отсудили, завтра нас. Это ж лига приколов
      Artem Saribekyan
      Artem Saribekyan
      13 апреля в 19:23
        sv_1969
        sv_1969 ответ Союзник противников (раскрыть)
        13 апреля в 18:15
        Тоже так думаю)
        Союзник противников
        Союзник противников ответ sv_1969 (раскрыть)
        13 апреля в 18:02
        Не-а,только на сбор первого урожая успел.Весь его гнилой картофель поздней осенью собирать начнут.
        sv_1969
        sv_1969 ответ Союзник противников (раскрыть)
        13 апреля в 17:58
        Ну теперь то можете спать спокойно!Витек в Краснодаре картошку сажает))
        Союзник противников
        Союзник противников ответ sv_1969 (раскрыть)
        13 апреля в 16:51
        Запомните :Я никогда не отношусь ни к чему серьёзно,разве что прошлому пребыванию Витьки Ханчарэнки в ЦСКА.Аж кушать не могу!!!
        sv_1969
        sv_1969 ответ Союзник противников (раскрыть)
        13 апреля в 15:56
        Я Вас умоляю !И вот это чепушило наведет порядок?Он просто всегда примазывается к горячей теме чтобы хайпануть!А эта тема горячая!
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        13 апреля в 14:45
        Сложно это сделать у федуна всё схвачено.
        Smoke Buddah
        Smoke Buddah
        13 апреля в 12:05
        Вот всё чётко и по делу сказал! 2ой и 4ый абзац просто как Боженька смолвил!
        И действительно почему вместо пенальти «Спартаку» поставили штрафной? Руку Айртон положил за пределами штрафной площади, но срубил, когда соперник был в штрафной. У «Локомотива» больше причин возмущаться судейством. А Мухин почему ни за что получил жёлтую? А Джикию почему не удалили за стычку с Камано? Ответы будут? Или Локомотиву надо сниматься с чемпионата??
        Союзник противников
        Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
        13 апреля в 11:44
        А какие у "Спартака" ПОБЕДЫ???Это ты про единственную за уже 20 лет??? Бывший СВИН-Хозяин переживает за вас всей душой!
        makkie
        makkie ответ Союзник противников (раскрыть)
        13 апреля в 11:25
        Пусть выкупает цска у своего кореша Гинера и там наводит порядок )))
        К Спартаку это существо на пушечный выстрел нельзя подпускать. Его не подпускают - а он бесится и бесится... особенно от побед Спартака)
        makkie
        makkie
        13 апреля в 11:17
        Меня выбешивают эти истерики... закончились эти чемпионские похрюкивания... «Спартак» с его судейскими истериками надо поставить на место...
        __________________________

        И это существо было президентом Спартака!
        Откровенная диверсия продать клуб в руки такого бандита.
        LOpp
        LOpp
        13 апреля в 11:11
        значит начальники команд могут перед матчами заходить к судьям??
        Союзник противников
        Союзник противников
        13 апреля в 10:57
        "...эти чемпионские похрюкивания"-это шедевр,отдаю должное бывшему свинопасу!!!
        А ты верни клуб себе и наведи порядок.
        bckrkmhdr8sk
        bckrkmhdr8sk
        13 апреля в 08:28
        Все по-делу сказал )
        mat73
        mat73
        13 апреля в 07:25
        Хрюкает какраз жирный боров червиченко
        Андреев Андрей Андреевич
        Андреев Андрей Андреевич
        13 апреля в 07:07
        Бесит этот червивый 77мёт.
        Октябрь 1917
        Октябрь 1917
        13 апреля в 07:00
        Как же он ненавидит "Спартак"...
        Evilhuman
        Evilhuman
        13 апреля в 05:56
        Пожалуй первый раз согласен с этим человеком, у спартачей, очень короткая память и однобокое зрение, прямо святые мученики, весь сезон их обижают,кто угодно виноват, а ведь просто проиграли матч и ведь по делу проиграли
        КЭТиК
        КЭТиК
        13 апреля в 04:35
        Опять червь гнилью брюзжит.
        амурец
        амурец
        13 апреля в 01:58
        сказал чётко и по делу
        M1 Game
        M1 Game
        13 апреля в 01:48, ред.
          Ironigor
          Ironigor
          13 апреля в 01:27
          Ну а кому сейчас легко.
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100