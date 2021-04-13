Червиченко: «Бесят эти истерики „Спартака“. Надо его поставить на место»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал обращение бывшего клуба в РФС по окончании матча 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2), а также высказался о видеозаписи, на которой видно, как начальник «Локомотива» Станислав Сухина выходит из судейской комнаты.

Проиграли и проиграли, сколько можно выдавливать эту историю? Что касается видео, то кто вообще сказал, что это было до матча? Сухина ответит, что выходил оттуда через два часа после, например, просто водичку приносил. Он мог зайти туда когда угодно, там никого могло не быть.

У «Спартака» перебор с судейскими истериками. Выходите и выигрывайте, как в Ростове. Теперь «Спартак» может проиграть только из-за того, что кто-то куда-то заходит? Пусть лучше посмотрят на себя: в начале чемпионата, после истерики с «Сочи», три подарка им сделали на ровном месте. Что они тогда не голосили? А как обратку получили, так визг стоит.

Меня выбешивают эти истерики. Ну, не выиграли, обломались, закончились эти чемпионские похрюкивания. Значит, не были готовы. Зачем раздувать вселенский шум? Какое техническое поражение, это бред. Мало ли кто куда зашёл? Это бредятина, надо выигрывать на поле. «Спартак» с его судейскими истериками надо поставить на место.

Почему вместо пенальти «Спартаку» поставили штрафной? Руку Айртон положил за пределами штрафной площади, но срубил, когда соперник был в штрафной. У «Локомотива» больше причин возмущаться судейством. А Мухин почему ни за что получил жёлтую? А Джикию почему не удалили за стычку с Камано? Может, лучше это разбирать, а не то, где шлялся Сухина?