Модрич — Пике: «Ты ждёшь, чтобы пожаловаться арбитру, да?»

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11 апреля 2021, 09:58

Полузащитник «Реала» и защитник «Барселоны» вступили в словесную перепалку после матча 30-го тура Ла Лиги (2:1). Футболисты пожали друг другу руки, после чего Модрич обратился к Пике.

Модрич: «Ты ждёшь, чтобы пожаловаться арбитру, да?»

Пике: «Он добавил всего 4 минуты!»

Модрич: «А сколько ты хочешь?!»