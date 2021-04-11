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Модрич — Пике: «Ты ждёшь, чтобы пожаловаться арбитру, да?»

11 апреля 2021, 09:58
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Реала» Лука Модрич и защитник «Барселоны» Жерар Пике вступили в словесную перепалку после матча 30-го тура Ла Лиги (2:1). Футболисты пожали друг другу руки, после чего Модрич обратился к Пике.

Модрич: «Ты ждёшь, чтобы пожаловаться арбитру, да?»

Пике: «Он добавил всего 4 минуты!»

Модрич: «А сколько ты хочешь?!»

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Все комментарии
ColdSun1995
ColdSun1995 ответ Themir13 (раскрыть)
16 апреля в 23:43
дело в том, что Модрич со своими истериками выглядит смешно рядом с Пике. только ряловский плеб мог это не понять)
Жаловаться? Барселона? ты вообще читал, что я написал?
Themir13
Themir13 ответ Dima salev (раскрыть)
14 апреля в 19:34
Всё что сейчас остается Пике, Барсе и их болельщикам - вспоминать 5-0, 4-0, которые были так давно, что вспоминать уже тяжело. 4 игры уже Барса не может победить. Времена меняются
Themir13
Themir13 ответ ColdSun1995 (раскрыть)
14 апреля в 19:32
Причем тут история и величие? Все прекрасно знают какой Пике любитель похныкать в сети и Лука круто поставил его на место. Реал без основы в защите, после игры в лч с Ливером победил Барсу с легендарным Месси, который никак не мог пройти деревянного Одриосолу. Хватить уже жаловаться, хотя бы в сети.
ColdSun1995
ColdSun1995
12 апреля в 19:50, ред.
у Пике невероятная история с Испанией и не так уж и много, на самом деле, сомнительных побед с Барселоной) карьера с Барсой впечатляющая. великий игрок
а у Модрича кроме липовых побед в ЛЧ и позора же в ней после введения ВАРа ничего запоминающегося в карьере нет. ну по крайней мере с такой стороны, которую можно в плане побед, которые можно противопоставить карьере Пике)
так что это видео из разряда: "слон и моська". уж не хорвату что-то там Пике рассказывать
Dima salev
Dima salev
12 апреля в 18:26
Пике очень сит победами над Реалом . Особенно красиво был 5-0 на кап ноу, чут ли не все игроки сливочный плакали.
112910415
112910415
11 апреля в 17:14
нормальный такой диалог
Brooklyn888
Brooklyn888
11 апреля в 16:33
И правильно сделал Лука ) Вместо нытья пусть играть научатся !)))
League1
League1
11 апреля в 14:39
Пикеша опозорен в очередной раз. Ему не привыкать, позором живёт, позором и дышит.
da da da
da da da
11 апреля в 14:23
RoArt

после игры с Ливерпулем глоры РМ говорили что Кросс и Модрич на фоне Кейты и Хендерсона просто как футбольные боги на фоне ремесленников))
RoArt
RoArt ответ da da da (раскрыть)
11 апреля в 13:30
    da da da
    da da da ответ Сторонний наблюдатель_1 (комментарий удален) (раскрыть)
    11 апреля в 12:58
    бус не бус,но дома играть против слабейшей Барсы в 21 веке в 3!!! опорника и при этом владея мячом 33% времени это о много говорит.))
    STVA 1
    STVA 1
    11 апреля в 12:39
    Нормальный разговор)))
    Futurista
    Futurista ответ Сторонний наблюдатель_1 (комментарий удален) (раскрыть)
    11 апреля в 12:32
    Скорее под электричку Зидана)...
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    11 апреля в 12:16
    -кудах-кудах!
    -курлы-курлы?
    -кудах-кудах!!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    11 апреля в 11:33
    Жаль что не подрались!
    Futurista
    Futurista
    11 апреля в 11:30
    Модрич - Пике: А ты что здесь делаешь?...
    Пике: Трамвая жду...
    Mekail
    Mekail
    11 апреля в 10:58
    Остальной диалог остался за кадром...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    11 апреля в 10:45
      creamboy
      creamboy
      11 апреля в 10:37
      Пике как истинный барселонец после любого матча с Реалом должен пожаловаться на судью
      Модрич красава,правильно его подколол!
      Incredulous
      Incredulous
      11 апреля в 10:24
      Видели как Пике после этих слов отреагировал... Правда глаза колит, за живое зацепил) Красава Лука.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      11 апреля в 10:16
      Торг здесь неуместен...
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      11 апреля в 10:09
      Ну сказал и сказал...
      beefs
      beefs
      11 апреля в 10:00
      на эмоциях и не такое бывает...
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