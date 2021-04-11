Модрич — Пике: «Ты ждёшь, чтобы пожаловаться арбитру, да?»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич и защитник «Барселоны» Жерар Пике вступили в словесную перепалку после матча 30-го тура Ла Лиги (2:1). Футболисты пожали друг другу руки, после чего Модрич обратился к Пике.
Модрич: «Ты ждёшь, чтобы пожаловаться арбитру, да?»
Пике: «Он добавил всего 4 минуты!»
Модрич: «А сколько ты хочешь?!»
🎙 Modric y Piqué, tras el partido— EDU PIDAL (@edupidal) April 10, 2021
- Modric a Piqué: "Estás esperando ahora para rajar, ¿eh?”
- Piqué: «Hombre... ¡4 minutos!
- Modric: »¿Y cuántos quieres?!@ElTransistorOC @Radioestadio pic.twitter.com/hHquex1I43
Жаловаться? Барселона? ты вообще читал, что я написал?
Жаловаться? Барселона? ты вообще читал, что я написал?
а у Модрича кроме липовых побед в ЛЧ и позора же в ней после введения ВАРа ничего запоминающегося в карьере нет. ну по крайней мере с такой стороны, которую можно в плане побед, которые можно противопоставить карьере Пике)
так что это видео из разряда: "слон и моська". уж не хорвату что-то там Пике рассказывать
а у Модрича кроме липовых побед в ЛЧ и позора же в ней после введения ВАРа ничего запоминающегося в карьере нет. ну по крайней мере с такой стороны, которую можно в плане побед, которые можно противопоставить карьере Пике)
так что это видео из разряда: "слон и моська". уж не хорвату что-то там Пике рассказывать
после игры с Ливерпулем глоры РМ говорили что Кросс и Модрич на фоне Кейты и Хендерсона просто как футбольные боги на фоне ремесленников))
после игры с Ливерпулем глоры РМ говорили что Кросс и Модрич на фоне Кейты и Хендерсона просто как футбольные боги на фоне ремесленников))
-курлы-курлы?
-кудах-кудах!!
-курлы-курлы?
-кудах-кудах!!
Пике: Трамвая жду...
Пике: Трамвая жду...
Модрич красава,правильно его подколол!
Модрич красава,правильно его подколол!